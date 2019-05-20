Кирьяков: «„Краснодар“ давно стучался в дверь Лиги чемпионов»

Бывший футболист сборной России прокомментировал тот факт, что «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. «Быки» за тур до финиша обеспечили себе как минимум участие в квалификационных раундах турнира.

«Краснодар» уже давно стучался в дверь Лиги чемпионов. Команде всегда чего-то не хватало и вот наконец-то удалось добраться до цели. Думаю, это обусловлено тем, что лидеры в лице ЦСКА и «Спартака» немного сдали в нынешнем сезоне и не отличались стабильностью. Тем не менее, это не умоляет достоинств «Краснодара». «Быки» уже не первый год демонстрируют симпатичный футбол, и теперь он привел их в лучший клубный турнир Европы.