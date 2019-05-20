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Кирьяков: «„Краснодар“ давно стучался в дверь Лиги чемпионов»

вчера, 09:40

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал тот факт, что «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. «Быки» за тур до финиша обеспечили себе как минимум участие в квалификационных раундах турнира.

«Краснодар» уже давно стучался в дверь Лиги чемпионов. Команде всегда чего-то не хватало и вот наконец-то удалось добраться до цели. Думаю, это обусловлено тем, что лидеры в лице ЦСКА и «Спартака» немного сдали в нынешнем сезоне и не отличались стабильностью. Тем не менее, это не умоляет достоинств «Краснодара». «Быки» уже не первый год демонстрируют симпатичный футбол, и теперь он привел их в лучший клубный турнир Европы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
вчера в 18:31
Удачи Краснодару!
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
вчера в 18:19
Всё-таки достучался.
alexando1974
alexando1974
   361 / 843
вчера в 13:53
молодцы давно пора там играть заслужили! уж как пупсики точно непроваляться)))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   660 / 843
вчера в 13:09
Да квалификацию сложно пройти будет. Но "Краснодар" амбициозен ему все по силам в принципе
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 12:12
Трудно будет Краснодару, однозначно, с квалификацией.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 10:57
Сейчас главное пройти квалификацию.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 10:14
Квалификация - это еще не Лига Чемпионов. Её очень сложно пройти.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
вчера в 10:10
Странно как-то он назвал спартак лидером, как только язык повернулся.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
вчера в 10:02
Молодец Краснодар .
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