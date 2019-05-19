Михаил Кержаков: «В матче с „Ростовом“ не всё получалось»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Ростова».
Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу. Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не всё, к сожалению, получилось. Сложно сказать, были ли особые чувства в связи с рождением сына, когда выходил на поле. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.
Это главнее футбола ) А с футболом все у тебя нормал,
человек с большой буквы, удачи тебе ,без травм ,и спасибо !
Это главнее футбола ) А с футболом все у тебя нормал,
человек с большой буквы, удачи тебе ,без травм ,и спасибо !