Михаил Кержаков: «В матче с „Ростовом“ не всё получалось»

Голкипер «Зенита» прокомментировал поражение от «Ростова».

Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу. Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не всё, к сожалению, получилось. Сложно сказать, были ли особые чувства в связи с рождением сына, когда выходил на поле. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.