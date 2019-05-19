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Михаил Кержаков: «В матче с „Ростовом“ не всё получалось»

19 мая 2019, 23:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Ростова».

Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу. Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не всё, к сожалению, получилось. Сложно сказать, были ли особые чувства в связи с рождением сына, когда выходил на поле. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.

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Все комментарии
kastites
kastites
   155 / 843
вчера в 13:17
Вообще ни чего не получалось
Albasin
Albasin
   17 / 843
вчера в 11:06
Играли пердивно как-то, хотя и ростов не лучше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 161регион
   4 / 843
вчера в 08:36
У тя по жизни голова пуста....
Давно с зеркалом разговариваешь ???
ДСА
ДСА
   89 / 843
вчера в 07:09
Уже Зенит в отпуске.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:41
Такое бывает.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 06:28
Основные забойщики уже в отпуске,играл по существу дубль.
Знатог
Знатог
   182 / 843
19 мая в 23:46
Правильно, не всё получалось. так и было задумано.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 23:46
Подарили пердивщикам победу, пусть хоть и с помощью тарасовского судьи.
161регион
161регион
   97 / 843
19 мая в 23:34
У тя по жизни голова пуста....
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 843
19 мая в 23:20
С новорожденным, Миша ! И здоровья маме и малышу !
Это главнее футбола ) А с футболом все у тебя нормал,
человек с большой буквы, удачи тебе ,без травм ,и спасибо !
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