Червиченко: «„Спартак“ вышел в Лигу Европы благодаря везению и судейству»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление «красно-белых» в текущем сезоне.
«Спартак» по итогам кампании сыграет в Лиге Европы.
Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА. В «Спартаке» есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией.
Правильно будет так: «„Спартак“ не вышел в Лигу Чемпионов благодаря невезению и судейству»
Правильно будет так: «„Спартак“ не вышел в Лигу Чемпионов благодаря невезению и судейству»
Ну не может один человек уследить за 22мя!!!
Ну не может один человек уследить за 22мя!!!
Ибо Кубок наверно возьмёт Локо...
Урал по весне вне стен своего стадиона выиграл лишь один матч....и то у Крыльев с пенальти...1:0....
А Локо скорей всего погнавшись за двумя зайцами - поймает двоих....
И прямую путёвку в ЛЧ и Кубок....
Т.к. Уфа не одержала вообще ни одной выездной победы в сезоне...и думаю в последнем туре Локо явный фаворит...
Ибо Кубок наверно возьмёт Локо...
Урал по весне вне стен своего стадиона выиграл лишь один матч....и то у Крыльев с пенальти...1:0....
А Локо скорей всего погнавшись за двумя зайцами - поймает двоих....
И прямую путёвку в ЛЧ и Кубок....
Т.к. Уфа не одержала вообще ни одной выездной победы в сезоне...и думаю в последнем туре Локо явный фаворит...
Чемпионат закончен...почти...
Зенит - чемпион.... с зимними приобретениями стал силён и могуч...и будет ещё усиляться.
Локомотив - серебрянный призёр (ибо Уфа в гостях не выигрывает.вообще)....и возможно обладатель Кубка...практичен,сыгран,стабилен и полон сил и амбиций доказать что прошлогоние неудачи в ЛЧ - случайность...
Краснодар - куражен и фееричен...самая быстрая и красивоиграющая команда Лиги....начинающая свой надеюсь славный путь в ЛЧ....
ЦСКА - взял паузу длинной в сезон,на перезагрузку...неожиданно удививший всех провальной весенней частью первенства....но по-прежнему способен приятно удивить нас в еврокубках...в которых играет 18-й сезон подряд...
Спартак - провёл неудачный сезон...не выполнив ни одну из поставленных задач...отъезд Промеса...смена тренеров...внутренние конфликты - не дали команде побороться за высокие места.Но уверен по-осени мы увидим уже другой Спартак.Ибо все уже "наелись" всей этой "желтухи"...и интриги,скандалы,расследования уже в прошлом и никому не интересны.
Удачи всем нашим клубам в Европе !!!!!!!!!!!!
Чемпионат закончен...почти...
Зенит - чемпион.... с зимними приобретениями стал силён и могуч...и будет ещё усиляться.
Локомотив - серебрянный призёр (ибо Уфа в гостях не выигрывает.вообще)....и возможно обладатель Кубка...практичен,сыгран,стабилен и полон сил и амбиций доказать что прошлогоние неудачи в ЛЧ - случайность...
Краснодар - куражен и фееричен...самая быстрая и красивоиграющая команда Лиги....начинающая свой надеюсь славный путь в ЛЧ....
ЦСКА - взял паузу длинной в сезон,на перезагрузку...неожиданно удививший всех провальной весенней частью первенства....но по-прежнему способен приятно удивить нас в еврокубках...в которых играет 18-й сезон подряд...
Спартак - провёл неудачный сезон...не выполнив ни одну из поставленных задач...отъезд Промеса...смена тренеров...внутренние конфликты - не дали команде побороться за высокие места.Но уверен по-осени мы увидим уже другой Спартак.Ибо все уже "наелись" всей этой "желтухи"...и интриги,скандалы,расследования уже в прошлом и никому не интересны.
Удачи всем нашим клубам в Европе !!!!!!!!!!!!
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