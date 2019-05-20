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Червиченко: «„Спартак“ вышел в Лигу Европы благодаря везению и судейству»

вчера, 08:56

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выступление «красно-белых» в текущем сезоне. 

«Спартак» по итогам кампании сыграет в Лиге Европы.

Прежде всего «Спартак» сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Все-таки москвичи имеют определенный опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА. В «Спартаке» есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией.

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kastites
kastites
   155 / 843
сегодня в 19:56
Федун кейсы на поток поставил
pomor45
pomor45
   63 / 843
вчера в 21:33
Червиченко не учитывает, что начисляется не сумма очков набранных клубами, а частное от деления этой суммы на количество клубов в ЕК от страны. В этой дроби роль Спартака в знаменателе, гораздо более весомая, чем в числителе. В результате со Спартаком частное получается гораздо меньше, чем было бы без него. . Например, в прошедших ЕК участвовало 6 клубов и они набрали 50.549 очка, что в результате деления на 6 и поправки на рейтинги клубов составило в зачёт России 7.583 балла. Если бы в ЕК выступали Зенит (12 очков), ЦСКА и Краснодар (по 9.5), то эта цифра составила бы не менее 10. Так что Спартак, а вместе с ним ЛОКО и Уфа, набравшие на троих 13.5 очка, но увеличив знаменатель до 6, оказались для России грузилом тянущим поплавок ко дну.
Parovoznic
Parovoznic
   359 / 843
вчера в 19:58
Этого маразматика кто-то ещё читает?)))
Против_всех
Против_всех
   717 / 843
вчера в 18:51
зенит оказался в шемпионах ,благодаря ударному звену :Миллер - Мутко - Дюков
МапС
МапС
   113 / 843
вчера в 18:37
Это всё от лукавого. Бредятина.
Правильно будет так: «„Спартак“ не вышел в Лигу Чемпионов благодаря невезению и судейству»
Absinthe
Absinthe
   132 / 843
вчера в 15:55
А Цска благодаря только судейству)
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
вчера в 15:23
Долго в ЛЕ не пробудет, отпаочат сразу и пока.
Багров-брат
Багров-брат
   273 / 843
вчера в 14:54
Лучшие "друзья" спамовцев, - это бывшие спамовцы!...)))
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
вчера в 14:32
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
       653 / 843
    вчера в 14:28
      Томик
      Томик
         137 / 843
      вчера в 14:28
      Как обычно, накинули от имени червиченко 77 на вентилятор местным юмористам.
      clop
      clop
         84 / 843
      вчера в 13:49
      "Везет тому, у кого налажена работа с судьями" - усмехнулся Федун, прочитав интервью Червиченко.
      beefs
      beefs
         169 / 843
      вчера в 13:43
      в его словах есть правда...
      parallels
      parallels
         5 / 843
      вчера в 13:26
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил ОПС
           9 / 843
        вчера в 13:07
        А судейство в европе не такое как у нас. И на что тогда надеяться?
        Да такое же судейство, бывает даже в разы хуже.
        Ну не может один человек уследить за 22мя!!!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответил Димон Булыкин
           4 / 843
        вчера в 13:00
        Остался один вопрос по нашим участникам в ЕК: Урал или Арсенал?)
        Думаю всё же наверно Арсенал....
        Ибо Кубок наверно возьмёт Локо...

        Урал по весне вне стен своего стадиона выиграл лишь один матч....и то у Крыльев с пенальти...1:0....

        А Локо скорей всего погнавшись за двумя зайцами - поймает двоих....
        И прямую путёвку в ЛЧ и Кубок....
        Т.к. Уфа не одержала вообще ни одной выездной победы в сезоне...и думаю в последнем туре Локо явный фаворит...
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
           660 / 843
        вчера в 13:00
        Спартак не может, судья поможет! За матч против Крыльев просто стыдно должно быть. Желаю очередной раз обделаться "народной" команде.
        mangoх12
        mangoх12 ответил Ненавижу спартак
           26 / 843
        вчера в 12:57
        Привет :) Да надоело тут находиться просто :)
        я так и понял) согласен сам вот думаю перерывчик сделать,. пока по привычке захожу.
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответил Jeck Denielse
           452 / 843
        вчера в 12:50
        Остался один вопрос по нашим участникам в ЕК: Урал или Арсенал?)
        wingback
        wingback
           168 / 843
        вчера в 12:39
        Сыграет спартачок два матча в стыках, откуда с очередным позором вылетит...
        Ненавижу спартак
        Ненавижу спартак ответил mangoх12
           35 / 843
        вчера в 12:28
        Привет )) гдк пропал ? 🐎
        Привет :) Да надоело тут находиться просто :)
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           4 / 843
        вчера в 12:26
        Да всё уж...чего теперь то....судьи...пруха..непруха...
        Чемпионат закончен...почти...

        Зенит - чемпион.... с зимними приобретениями стал силён и могуч...и будет ещё усиляться.

        Локомотив - серебрянный призёр (ибо Уфа в гостях не выигрывает.вообще)....и возможно обладатель Кубка...практичен,сыгран,стабилен и полон сил и амбиций доказать что прошлогоние неудачи в ЛЧ - случайность...

        Краснодар - куражен и фееричен...самая быстрая и красивоиграющая команда Лиги....начинающая свой надеюсь славный путь в ЛЧ....

        ЦСКА - взял паузу длинной в сезон,на перезагрузку...неожиданно удививший всех провальной весенней частью первенства....но по-прежнему способен приятно удивить нас в еврокубках...в которых играет 18-й сезон подряд...

        Спартак - провёл неудачный сезон...не выполнив ни одну из поставленных задач...отъезд Промеса...смена тренеров...внутренние конфликты - не дали команде побороться за высокие места.Но уверен по-осени мы увидим уже другой Спартак.Ибо все уже "наелись" всей этой "желтухи"...и интриги,скандалы,расследования уже в прошлом и никому не интересны.

        Удачи всем нашим клубам в Европе !!!!!!!!!!!!
        mangoх12
        mangoх12 ответил Ненавижу спартак
           26 / 843
        вчера в 12:26
        Федун не может - Лапочкин поможет.
        Привет )) гдк пропал ? 🐎
        Тага Дага
        Тага Дага
           223 / 843
        вчера в 12:21
        ДО чего противний человек....
        Жарю Спартачей
        Жарю Спартачей
        вчера в 12:19
        они даже не заслуживают чтобы их упоминали на этом прекрасном сайте) пхх
        mangoх12
        mangoх12
           26 / 843
        вчера в 12:17
        Это фиаско !
        Знатог
        Знатог
           182 / 843
        вчера в 12:13
        Червиченко необходимо назначить главным тренером Спартака. Он всё знает что делать.
        МКС
        МКС ответил Snake Plissken
           30 / 843
        вчера в 12:12
        Рыхлые только так и могут. А еврокубки - как лакмусовая бумага для свиней. 1-18, 0/0/6, 0:7, 4-е место в ЛЕ - интересно что в этом сезоне от рекордсменов ждать? Ну кроме того, что как в поговорке "... но тут постучали с низу" )))
        Едрит у тебя там автоответчик заклинило

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        FCSM всегда первый
        FCSM всегда первый ответил Просто идиот
           135 / 843
        вчера в 12:12
        Твой лазурный пичинен
        Просто идиот
        Просто идиот
           336 / 843
        вчера в 11:54
        Толстяк не прав, мой спартак печенен!
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