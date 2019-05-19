Глушаков рассказал о конфликте с Каррерой

Полузащитник «Спартака» рассказал о конфликте с бывшим рулевым «красно-белых» .

Конфликт с Каррерой? Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках. Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу.

Что касается лайка под постом Назарова в Instagram, то я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в Instagram увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл. Каррера потом ругался, мол никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.

Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет.