Глушаков рассказал о конфликте с Каррерой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим рулевым «красно-белых» Массимо Каррерой.
Конфликт с Каррерой? Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках. Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу.
Что касается лайка под постом Назарова в Instagram, то я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в Instagram увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл. Каррера потом ругался, мол никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.
Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет.
Сообщалось, что «Спартак» расстанется с Глушаковым.
За поддержку. Я вас всех очень уважаю.
Всем здоровья .
За поддержку. Я вас всех очень уважаю.
Всем здоровья .
Да вот сердцем проблема.
Пока врачи не разрешают смотреть азартные игры.
Так чуть чуть иногда новости футбола.
Вчерашний матч Ростов и Зенит минута тридцать без эмоции смотрел. Очень рад за РОСТОВ и ШОМУ.
Вечера не подвели.
Спасибо за внимание. Здоровья берегите. Пока!
Да вот сердцем проблема.
Пока врачи не разрешают смотреть азартные игры.
Так чуть чуть иногда новости футбола.
Вчерашний матч Ростов и Зенит минута тридцать без эмоции смотрел. Очень рад за РОСТОВ и ШОМУ.
Вечера не подвели.
Спасибо за внимание. Здоровья берегите. Пока!
Главный тренер не сам продумывает тренировочный процесс, ему в этом всегда помогают другие тренера, мед персонал который смотрит за состоянием игроков и не позволит большего чем спортсмен может и т.д. Если футболист не может, он всегда говорит об этом, его обследуют и если действительно есть причина - назначается щадящий график.
Так что в данном конкретном случае игроки тупо не хотели работать.
Главный тренер не сам продумывает тренировочный процесс, ему в этом всегда помогают другие тренера, мед персонал который смотрит за состоянием игроков и не позволит большего чем спортсмен может и т.д. Если футболист не может, он всегда говорит об этом, его обследуют и если действительно есть причина - назначается щадящий график.
Так что в данном конкретном случае игроки тупо не хотели работать.
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Не вся поддерживает, но поддерживает вся. От оно как )))
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Не вся поддерживает, но поддерживает вся. От оно как )))
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Неужели Федун на врачах экономит, что кроме Глушакова некому тренеру сказать о травмах игроков?
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Неужели Федун на врачах экономит, что кроме Глушакова некому тренеру сказать о травмах игроков?
Насчёт "хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу
" - смешно до слёз!!! оказывается игроки должны высказывать пожелания по трен. процессу, а тренер подстраиваться под пожелания)))
Вот поэтому видимо никто в Европе и не приживается(и даже и не хотят ехать) - там ведь тренер не будем выслушивать пожелания... придётся работать так и столько сколько скажут!
Насчёт "хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу
" - смешно до слёз!!! оказывается игроки должны высказывать пожелания по трен. процессу, а тренер подстраиваться под пожелания)))
Вот поэтому видимо никто в Европе и не приживается(и даже и не хотят ехать) - там ведь тренер не будем выслушивать пожелания... придётся работать так и столько сколько скажут!
С очередной победой Торпедо.
Я вчера поздравил с выходом,да понял,что поспешил малька.
Удалил.Подождём.Удачи.
С очередной победой Торпедо.
Я вчера поздравил с выходом,да понял,что поспешил малька.
Удалил.Подождём.Удачи.
Издательство "Федун и партнёры". 2019 год. Розничная цена 3 копейки.
Тираж 45360 зрител ... э-э... штук.
Издательство "Федун и партнёры". 2019 год. Розничная цена 3 копейки.
Тираж 45360 зрител ... э-э... штук.
Ведёшь себя как пацан,стыдно читать.
Хряки,помои...
Будь мужиком,болей за своих,радуйся жизни.
Правильно себя веди,правильно.
Ведёшь себя как пацан,стыдно читать.
Хряки,помои...
Будь мужиком,болей за своих,радуйся жизни.
Правильно себя веди,правильно.
Очень рад за КРАСНОДАР.
Супер сезон провели.
Удачи в ЛЧ. Будем болеть за Быков .
Очень рад за КРАСНОДАР.
Супер сезон провели.
Удачи в ЛЧ. Будем болеть за Быков .