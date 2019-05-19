ГлавнаяНовости

Глушаков рассказал о конфликте с Каррерой

19 мая 2019, 23:04

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим рулевым «красно-белых» Массимо Каррерой.

Конфликт с Каррерой? Все началось после матча с «Уралом» (1:3), мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок. Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках. Потом уже после «Урала» поднялся настоящий конфликт, хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу.

Что касается лайка под постом Назарова в Instagram, то я приехал на собрание игроков, Каррера сказал, мол, ставите лайки в социальных сетях и делаете из меня идиота. А там история была такая, что до этого случая какая-то женщина просила руководство клуба провести акцию по больным с лейкемией, чтобы команда вышла на матч в чемпионате России в специальных красных шапках. Я потом в Instagram увидел пост Назарова в такой же красной шапке и даже не читал, не смотрел, о чем пост, просто поставил лайк и забыл. Каррера потом ругался, мол никому не будет послаблений, что отправит в дубль. Мы ответили, мол, это ваше решение, вы тренер.

Если у каких-то болельщиков есть ко мне вопросы, то, пожалуйста, приезжайте на базу «Спартака», спрашивайте. В «Спартаке» есть коллектив, и я благодарен ему за его поддержку. Мне лишь остается тренироваться и доказывать тренеру, что я достоин выходить на поле. Мое будущее? Доиграю до конца сезона, а там дальше посмотрим, что будет.

Сообщалось, что «Спартак» расстанется с Глушаковым. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии49
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
papic337
papic337 ответил Snake Plissken
   233 / 840
вчера в 12:39
Во вторник «Спартак» провел очередную тренировку перед матчем Лиги Европы – и она уже обсуждается громче предстоящей игры с «Рапидом». После занятия ===== ВСЕ ИГРОКИ ==== надели футболки с 8-м номером и сфотографировались с баннером «Один за всех и все за одного!». =================================== Не вся поддерживает, но поддерживает вся. От оно как )))
Не путай пиар-акцию и действительность. Приказали надеть, они и надели. Это сделано для того чтобы показать публике, что в Спартаке всё нормально. Я точно знаю, что Джикия, Зобнин, Ханни и Мельгарехо не поддерживают Глушакова. Молодёжь держит нейтралитет. Поддерживают Глушакова Комбаров, Ещенко и Ребров. Ещё поддерживал его Самедов, но его уже убрали из команды. Летом уберут из команды Глушакова, Комбарова и Ещенко.
МапС
МапС
   100 / 840
20 мая в 19:17
Это типа исповедался? Не зачёт!
Ravshan878
Ravshan878 ответил Tostao
   74 / 840
20 мая в 15:56
Спасибо дружище.
За поддержку. Я вас всех очень уважаю.
Всем здоровья .
Tostao
Tostao ответил Ravshan878
   130 / 840
20 мая в 15:15
Привет дружище. Да вот сердцем проблема. Пока врачи не разрешают смотреть азартные игры. Так чуть чуть иногда новости футбола. Вчерашний матч Ростов и Зенит минута тридцать без эмоции смотрел. Очень рад за РОСТОВ и ШОМУ. Вечера не подвели. Спасибо за внимание. Здоровья берегите. Пока!
Желаю Вам побыстрее выздороветь!
Footbolista
Footbolista ответил Ravshan878
   32 / 840
20 мая в 14:33
Здоровья тебе!...Пока....
Ravshan878
Ravshan878 ответил Footbolista
   74 / 840
20 мая в 13:42
Привет дружище.
Да вот сердцем проблема.
Пока врачи не разрешают смотреть азартные игры.
Так чуть чуть иногда новости футбола.
Вчерашний матч Ростов и Зенит минута тридцать без эмоции смотрел. Очень рад за РОСТОВ и ШОМУ.
Вечера не подвели.
Спасибо за внимание. Здоровья берегите. Пока!
Artuom
Artuom ответил Сп62
   78 / 840
20 мая в 13:31
По твоему, как на зоне, начальник всегда прав?
Глупое сравнение...
Главный тренер не сам продумывает тренировочный процесс, ему в этом всегда помогают другие тренера, мед персонал который смотрит за состоянием игроков и не позволит большего чем спортсмен может и т.д. Если футболист не может, он всегда говорит об этом, его обследуют и если действительно есть причина - назначается щадящий график.

Так что в данном конкретном случае игроки тупо не хотели работать.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
20 мая в 13:20
Свиные разборки в тарасятнике затмили весь футбол.
Сп62
Сп62 ответил Artuom
   388 / 840
20 мая в 12:56
По твоему, как на зоне, начальник всегда прав?
Travios
Travios
   567 / 840
20 мая в 12:28
Хочется читать про футбол, а не вот это вот все... сколько можно то уже?
Footbolista
Footbolista ответил Ravshan878
   32 / 840
20 мая в 12:04
Старый..из 90-х )...Привет!)...
Tostao
Tostao ответил Сергей Саныч
   130 / 840
20 мая в 12:01
Спасибо за идею! )))
Tostao
Tostao
   130 / 840
20 мая в 12:00
Snake Plissken
Snake Plissken ответил papic337
   83 / 840
20 мая в 11:29
В том то и дело что не вся команда поддерживает Глушакова.
Во вторник «Спартак» провел очередную тренировку перед матчем Лиги Европы – и она уже обсуждается громче предстоящей игры с «Рапидом». После занятия ===== ВСЕ ИГРОКИ ==== надели футболки с 8-м номером и сфотографировались с баннером «Один за всех и все за одного!».

===================================

Не вся поддерживает, но поддерживает вся. От оно как )))
papic337
papic337 ответил Сергей Саныч
   233 / 840
20 мая в 11:11
Ваня самый лучший. Ведёшь себя как пацан,стыдно читать. Хряки,помои... Будь мужиком,болей за своих,радуйся жизни. Правильно себя веди,правильно.
Ты хочешь этого глора перевоспитать? Бесполезно.
papic337
papic337 ответил Сп62
   233 / 840
20 мая в 11:09
Не понимаю этих псевдоболельщиков. Команда Глушака поддерживает, а они истерят. Кому правда ближе, игрокам или базарным сплетникам? Пора бы уже угомониться.
В том то и дело что не вся команда поддерживает Глушакова.
papic337
papic337
   233 / 840
20 мая в 11:02
А как насчёт аудиозаписи? Тоже: "Я, не я и лошадь не моя?"
cska1948
cska1948
   113 / 840
20 мая в 11:01
"...мне ребята сказали, мол, иди разговаривай с тренером, у нас много мышечных травм и поврежденных крестообразных связок..."
-------------------------
Неужели Федун на врачах экономит, что кроме Глушакова некому тренеру сказать о травмах игроков?
Artuom
Artuom
   78 / 840
20 мая в 10:41
Насчёт лайка - что сказать, идиот, если лайкнул даже не посмотрев что лайкает.

Насчёт "хотя мы ему прямо сказали свои пожелания по тренировочному процессу
" - смешно до слёз!!! оказывается игроки должны высказывать пожелания по трен. процессу, а тренер подстраиваться под пожелания)))
Вот поэтому видимо никто в Европе и не приживается(и даже и не хотят ехать) - там ведь тренер не будем выслушивать пожелания... придётся работать так и столько сколько скажут!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Tostao
   6 / 840
20 мая в 10:35
"Красная Шапочка". Cказки. Шарль Перро. В обработке Дениса Глушакова. Издательство "Федун и партнёры". 2019 год. Розничная цена 3 копейки. Тираж 45360 зрител ... э-э... штук.
Tostao
Tostao ответил Сергей Саныч
   130 / 840
20 мая в 10:20
Привет. С очередной победой Торпедо. Я вчера поздравил с выходом,да понял,что поспешил малька. Удалил.Подождём.Удачи.
Привет, Сергей! Спасибо на добром слове!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Tostao
   6 / 840
20 мая в 10:14
"Красная Шапочка". Cказки. Шарль Перро. В обработке Дениса Глушакова. Издательство "Федун и партнёры". 2019 год. Розничная цена 3 копейки. Тираж 45360 зрител ... э-э... штук.
Привет.
С очередной победой Торпедо.
Я вчера поздравил с выходом,да понял,что поспешил малька.
Удалил.Подождём.Удачи.
Tostao
Tostao
   130 / 840
20 мая в 10:10
"Красная Шапочка". Cказки. Шарль Перро. В обработке Дениса Глушакова.
Издательство "Федун и партнёры". 2019 год. Розничная цена 3 копейки.
Тираж 45360 зрител ... э-э... штук.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
20 мая в 10:06
Как пауки в банке грызутся.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
20 мая в 10:05
Ваня самый лучший.
Ведёшь себя как пацан,стыдно читать.
Хряки,помои...
Будь мужиком,болей за своих,радуйся жизни.
Правильно себя веди,правильно.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
20 мая в 10:02
Спартак нужно давно разогнать, скандалы и разборки должны быть вне футбола.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сергей Саныч
   109 / 840
20 мая в 09:57
Давно ли сам-то из грязи в князи?
Речь идет о членах твоего стада - хряках. К Спартаку я отношусь как к конкуренту, но стадо делает этот клуб презираемым. Вот и все. Мы никогда в князьях не были. Живем по средствам. 250 млн на трансферы как Волера, не тратим и не кичимся своим богатством и размером стада. Так что прими к сведению и успокойся. За что боролись, на то и напоролись. Может быть ваше стадо и большое, но числа тех, кто терпеть хряков не может значительно больше. Радуйся.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Котэ в тельняжке
   74 / 840
20 мая в 09:47
Галочка привет.
Очень рад за КРАСНОДАР.
Супер сезон провели.
Удачи в ЛЧ. Будем болеть за Быков .
Сп62
Сп62
   388 / 840
20 мая в 09:42
Не понимаю этих псевдоболельщиков. Команда Глушака поддерживает, а они истерят. Кому правда ближе, игрокам или базарным сплетникам? Пора бы уже угомониться.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Ваня лучший
   6 / 840
20 мая в 09:40
Что ты хочешь. Хряки - это хлев, а в хлеву много и помоев и грязи. Это их стихия.
Давно ли сам-то из грязи в князи?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100