Комбаров: «Глушаков проходит этот путь с высоко поднятой головой»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своем одноклубнике , у которого конфликт с болельщиками команды. Также футболист сейчас разводится со своей женой Дарьей.

Естественно, он переживает. Внутри у него порой все бурлит и кипит. На самом деле с таким давлением не каждый бы справился. Он проходит этот путь с высоко поднятой головой.

Глушаков — лидер. Он всегда за команду. По делам команды может пойти к руководству и тренеру.