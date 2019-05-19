Комбаров: «Глушаков проходит этот путь с высоко поднятой головой»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем одноклубнике Денисе Глушакове, у которого конфликт с болельщиками команды. Также футболист сейчас разводится со своей женой Дарьей.
Естественно, он переживает. Внутри у него порой все бурлит и кипит. На самом деле с таким давлением не каждый бы справился. Он проходит этот путь с высоко поднятой головой.
Глушаков — лидер. Он всегда за команду. По делам команды может пойти к руководству и тренеру.
Сообщалось, что «Спартак» расстанется с Глушаковым.
красно-белая Спартака)))
красно-белая Спартака)))
Повесили наконец смутьяна?
Или отрубили бошку и на копье насадили?
Повесили наконец смутьяна?
Или отрубили бошку и на копье насадили?