ГлавнаяНовости

Комбаров: «Глушаков проходит этот путь с высоко поднятой головой»

19 мая 2019, 23:46

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своем одноклубнике Денисе Глушакове, у которого конфликт с болельщиками команды. Также футболист сейчас разводится со своей женой Дарьей.

Естественно, он переживает. Внутри у него порой все бурлит и кипит. На самом деле с таким давлением не каждый бы справился. Он проходит этот путь с высоко поднятой головой.

Глушаков — лидер. Он всегда за команду. По делам команды может пойти к руководству и тренеру.

Сообщалось, что «Спартак» расстанется с Глушаковым. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Томик
Томик ответил морозз
   137 / 843
сегодня в 20:23
Человек сам выбирает свою судьбу, Глушаков выбрал свою и проиграл...в чём здесь проблема?
Не то чтобы это было какой-то особой проблемой. Дело в том, что все те, кто сейчас его судит и выливает на него ушаты грязи - абсолютно идеальны, естественно. А кто чего выбрал и кто проиграл, а кто выиграл вообще не нам, грешным(хотел написать засранцам) судить. Так понятно?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   108 / 843
сегодня в 19:24
А чем отличается применение наркотика одним футболистом вне клуба от системного кормления всей команды бромантаном пояснить, или в силу возраста уже бесполезно? При этом бромантаном кормили всех под контролем врача команды. Жаль, что ты этого не понимаешь. А скандалы с изганием тренеров, начиная с Федотов и кончая Карерой что это? А роман сага Глушаков, Гулиева и пр это что? Более позорного и предираемого клуба в РФ нет. Прими это как данность
морозз
морозз ответил Ваня лучший
   83 / 843
сегодня в 09:32
Хряки никогда и не были эталоном моральной чистоты. Начиная с бромантанаа, включая смены тренеров Федотов (Черчесов) " Старкова (Аленичев)" Эмери, Лаудруп, Якин, КарпинАленичев, Карера(Глушаков). Такого презренного клуба больше нет.
Но в Спартаке никогда не было наркоманов, вот она тайная жизнь на конюшне! Гинер умеет прятать концы, но не срослось!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
   108 / 843
вчера в 19:54
Человек сам выбирает свою судьбу, Глушаков выбрал свою и проиграл...в чём здесь проблема?
Мельчаешь старик, на глазах. Проблема не в Глушакове. Проблема гораздо глубже. Несмотря на огромное стадо поклонников этой команды, скандалы, грязь , помои сопровождают эту команду многие годы. Просто жаль некоторых поклонников, которые заслуживают лучшей участи, их , адекватных, к сожалению меньшинство.Коротко напомню тебе о изгнании лучшего тренера Спартака Федотова, при котором на команду было приятно смотреть. Кто причастен к этому? Черчесов и Шавло. Изгнание Старкова чьих рук дело? Аленичева. Изгнание Лаудрупа, Эмери, Якина? ни в одной команде такого бардака нет и не было. Эпоха Карпина в Спартаке - интриги, грязь и козни. История с Дзюбой и т.д. и т.п. Наконец Глушаковиада - это сага многосерийная и позорная одновременно. Конца и края этому не видно. Я не призываю тебя изменить свои привязанности, но просто спустись на землю и нем поливай помоями конкурентов. Хотя в твоем хлеву этих помоев избытки. Удачи тебе, старина.
RIR68
RIR68 ответил Сергей Саныч
   195 / 843
вчера в 19:43
ведь в гостях вчера была
красно-белая Спартака)))
морозз
морозз ответил Томик
   83 / 843
вчера в 16:40
Мне тоже не понравилось то, что Глушаков был косвенно виновен в уходе Карреры. НО 72ь, не он же его уволил, в конце концов. Мне очень интересно, что движет людьми, ежедневно чморящими человека толпой?? Неужели в этой жизни они не могут ни от чего другого более получать удовольствие? Неужели родители научили их ВСЕХ так себя вести? "Найдите себе жертву, желательно чтобы он тебе лично не мог ответить, и мешайте его с экскрементами - в этом смысл твоей жизни, малыш!!" - говорили они им. "Только смотри, не перепутай, не выбери себе кого-нибудь, над кем откажется издеваться критическая масса потенциальных гонителей - станешь зашкваренным уродом!" - добавляли. Дали бы Каррере карт бланш на то, чтобы порядок в коллективе навести, глядишь и Каррера был бы на месте и Глушаков не был бы заплёван и в основе бы играл.
Человек сам выбирает свою судьбу, Глушаков выбрал свою и проиграл...в чём здесь проблема?
Союзник противников
Союзник противников ответил Андрей Вишняков
   25 / 843
вчера в 13:57
Опять шумиха у тарасовских.
"Буря в гранёном стакане "глушаковки".
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
вчера в 11:09
Свиньи обгадили своего капитана, приведшего их к столь редкому чемпионству, хоть и липовому.
Egorium
Egorium
   111 / 843
вчера в 10:17
Надоели разборки пупсиков.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 10:00
Опять шумиха у тарасовских.
Союзник противников
Союзник противников ответил Leha-ha50
   25 / 843
вчера в 09:35
В Спартаке начался передел сфер влияния!!! Молодые и сильные вытесняют старых "законников."!!!
"Беспредельщики" вытесняют "законников".
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
вчера в 09:34
Полгода уже шумят,и не надоест же!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
вчера в 09:15
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 08:21
Глушаков — лидер ОПГ "Ромашка". По этапу все пойдут с высоко поднятой головой, с чувством выполненного долга. Развал Спартака это вам не шутки.
sergey08
sergey08
вчера в 08:17
Полузащ лизнул лидеру
mortid
mortid ответил ABir
   158 / 843
вчера в 07:30
Похоже Комбаров будет следующим
Его давно гнать пора, он никакой. Тупые забеги по флангу и навес в штрафную, ни ума, ни фантазии.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:36
Это одна гоп компашка, любители нажраться и языком ляцкать.
ABir
ABir
   153 / 843
вчера в 06:05
Похоже Комбаров будет следующим
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   204 / 843
вчера в 06:04
Дружбан. Ворон, ворону глаз не выклюет.... Вместе бомбили команду.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 05:28
Глушаков проходит путь до бани с высоко поднятой мочалкой.
Ваня лучший
Ваня лучший
   108 / 843
вчера в 03:40
Хряки никогда и не были эталоном моральной чистоты. Начиная с бромантанаа, включая смены тренеров Федотов (Черчесов) " Старкова (Аленичев)" Эмери, Лаудруп, Якин, КарпинАленичев, Карера(Глушаков). Такого презренного клуба больше нет.
gentlewolf
gentlewolf
   311 / 843
вчера в 02:48
"Он проходит этот путь с высоко поднятой головой."
Повесили наконец смутьяна?
Или отрубили бошку и на копье насадили?
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
вчера в 02:20
Из-за вот таких "лидеров" Спартак все время в ж...пе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
вчера в 01:23
В Спартаке начался передел сфер влияния!!! Молодые и сильные вытесняют старых "законников."!!!
Томик
Томик ответил морозз
   137 / 843
вчера в 01:20
Не простят тебе Глушаков болелы Спартака Карреру и поэтому спасибо за всё и до свидания!
Мне тоже не понравилось то, что Глушаков был косвенно виновен в уходе Карреры. НО 72ь, не он же его уволил, в конце концов. Мне очень интересно, что движет людьми, ежедневно чморящими человека толпой?? Неужели в этой жизни они не могут ни от чего другого более получать удовольствие? Неужели родители научили их ВСЕХ так себя вести? "Найдите себе жертву, желательно чтобы он тебе лично не мог ответить, и мешайте его с экскрементами - в этом смысл твоей жизни, малыш!!" - говорили они им. "Только смотри, не перепутай, не выбери себе кого-нибудь, над кем откажется издеваться критическая масса потенциальных гонителей - станешь зашкваренным уродом!" - добавляли. Дали бы Каррере карт бланш на то, чтобы порядок в коллективе навести, глядишь и Каррера был бы на месте и Глушаков не был бы заплёван и в основе бы играл.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 01:02
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
       201 / 843
    вчера в 01:02
    молодец Дениска
    mikysss
    mikysss ответил clop
       68 / 843
    вчера в 01:01
    Не тонко, а прямолинейно. Ну я дал моральную оценку этому делу, а не законную, если что. Если у спартачей своя мораль, то продолжайте травить Глушакова и дальше. Уже писал, повторюсь: с таким отношением в спартаке скоро будут одни гулиевы бегать пополам с зулусами.
    yну вот ты и сдал себя - зулусы - дальнейший диалог не целесообразен...
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       497 / 843
    вчера в 00:56
    "Курица без головы" не может ходить с гордо поднятой головой!
    морозз
    морозз
       83 / 843
    вчера в 00:49
    Не простят тебе Глушаков болелы Спартака Карреру и поэтому спасибо за всё и до свидания!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100