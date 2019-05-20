Магнуссон: «ЦСКА надеялся обойти „Краснодар“ в борьбе за ЛЧ»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился мнением о том, что «армейцы» впервые за несколько лет не сыграют в Лиге чемпионов. Вместо этого «красно-синие» будут участвовать в Лиге Европы.
Безусловно, матч с «Ахматом» был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру.
Удачи в ЛЕ.
Удачи в ЛЕ.
Стоило в крайних матчах стараться, уси@аться и рвать жилы, а не надеяться на ошибки соперника и витать в облаках грёз ЛЧ..:))
Стоило в крайних матчах стараться, уси@аться и рвать жилы, а не надеяться на ошибки соперника и витать в облаках грёз ЛЧ..:))
Пробегу всего, быть может, пепвый круг - и сдохну."
Пробегу всего, быть может, пепвый круг - и сдохну."
Надеюсь, весенние уроки пойдут "максималистам" на пользу!!!
Надеюсь, весенние уроки пойдут "максималистам" на пользу!!!
Так что остаётся надеяться что обойдём хрюнделей, а в следующем сезоне команда будет Играть как до перерыва и прогрессировать.
Так что остаётся надеяться что обойдём хрюнделей, а в следующем сезоне команда будет Играть как до перерыва и прогрессировать.
Они в ЛЕ то остались БЛАГОДАРЯ
А не как не ВОПРЕКИ
Они в ЛЕ то остались БЛАГОДАРЯ
А не как не ВОПРЕКИ