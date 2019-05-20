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Магнуссон: «ЦСКА надеялся обойти „Краснодар“ в борьбе за ЛЧ»

вчера, 09:46

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился мнением о том, что «армейцы» впервые за несколько лет не сыграют в Лиге чемпионов. Вместо этого «красно-синие» будут участвовать в Лиге Европы.

Безусловно, матч с «Ахматом» был очень важен для нас, и мы играли только на победу. Мы надеялись обойти «Краснодар» в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, верили, что это возможно, и старались сделать все для достижения цели. При отсутствии веры невозможно полностью выкладываться и показывать лучшую игру.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
сегодня в 02:07
Перспективная молодежь подвела, перехвалили.
Faustello
Faustello
   23 / 843
сегодня в 01:32
Надежды юношей питают, гы гы гы )))
BenderBender
BenderBender ответил Snake Plissken
   174 / 843
вчера в 15:12
Согласен. От коней вообще толку ноль.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил BenderBender
   82 / 843
вчера в 13:44
Обойдите больной Спартак сперва. Ахаха
Зачем рыхлых обходить? Это же сразу -1 команда в еврокубках. А так есть шанс, что свиньи хотя бы одно очко смогут в еврокопилку принести
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
вчера в 13:43
Для этого надо было просто нормально весну отыграть, а на деле провал за провалом
BenderBender
BenderBender
   174 / 843
вчера в 13:41
Обойдите больной Спартак сперва. Ахаха
CSKA2012
CSKA2012
   315 / 843
вчера в 13:08
В след году чемпионами станете , команда только строиться ещё будут покупки вместо влашича ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
вчера в 12:19
Жаль, что ЦСКА пока свиней вперед себя пропустил.
isamsn
isamsn ответил LOpp
   229 / 843
вчера в 12:11
если бы не левый пенальти в матче с Ахматом и 5-ми не были бы
Для вас и 5 место успех...
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
вчера в 11:33
Чет как то поздно вы опомнились, да и с Ахматом скорее отскочили
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Гавриленко
   45 / 843
вчера в 11:23
43 команды тоже надеялись увидеть дырофея в ЛЧ))
Зато увидят Семинольного и повтор ни одной победы СпаМа в ЛЕ))).
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   450 / 843
вчера в 11:22
надежды жеребят питают
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 843
вчера в 11:19
Поздно пить Боржоми, Хордур. Надо было не отдавать бездарно очки, тем более дома.
Удачи в ЛЕ.
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 11:13
если бы не левый пенальти в матче с Ахматом и 5-ми не были бы
particular
particular ответил Leha-ha50
   1 / 843
вчера в 11:07
Поменьше бы мечтали, а шли бы от матча к матчу, но молодым хочется все и сразу, а так не бывает. Надеюсь, весенние уроки пойдут "максималистам" на пользу!!!
Это - факт!..
Стоило в крайних матчах стараться, уси@аться и рвать жилы, а не надеяться на ошибки соперника и витать в облаках грёз ЛЧ..:))
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
вчера в 10:48
43 команды тоже надеялись увидеть дырофея в ЛЧ))
PITER_1
PITER_1
   564 / 843
вчера в 10:32
хотели обойти, но гинер в этом году не приобрел для команды ЛЧ место
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 10:27
"Я ж на длинной на дистанции помру, не охну
Пробегу всего, быть может, пепвый круг - и сдохну."
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
вчера в 10:25
Поменьше бы мечтали, а шли бы от матча к матчу, но молодым хочется все и сразу, а так не бывает.
Надеюсь, весенние уроки пойдут "максималистам" на пользу!!!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 10:16
Как только среди игроков пошли разговоры о силе ЦСКА результаты сразу же пошли вниз.
Don trambon
Don trambon
   85 / 843
вчера в 10:02
Вы сами всё прое*али к чему так упорно шли. В этом сезоне играли 2 команды ДО перерыва и ПОСЛЕ, имена на футболках вроде как те же были, а качество игры разное.

Так что остаётся надеяться что обойдём хрюнделей, а в следующем сезоне команда будет Играть как до перерыва и прогрессировать.
МКС
МКС
   30 / 843
вчера в 09:58
Что за бред несет этот гой Сара?

Они в ЛЕ то остались БЛАГОДАРЯ

А не как не ВОПРЕКИ
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 09:50
Еврею просто не за что суетиться,так могли бы и затянуть конюшню на 3 место,как делалось это всегда!!!
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