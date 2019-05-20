«Спартак» близок к покупке российского голкипера

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в «Спартак» уже в конце мая.
Сообщается, что 27-летний игрок подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 1 миллион евро.
Ранее стало известно, что москвичи также претендуют на защитника «оружейников» Максима Беляева.
КАПРИЗНЫЕ КАКИЕ-ТО СВИНЬИ: ВСЯ РОССИЯ РЖЕТ С НИХ, ВСЕХ ЭТИ ДЫРКИ УСТРАИВАЮТ, А ОНИ ЧЕГО-ТО ИЩУТ...
КАПРИЗНЫЕ КАКИЕ-ТО СВИНЬИ: ВСЯ РОССИЯ РЖЕТ С НИХ, ВСЕХ ЭТИ ДЫРКИ УСТРАИВАЮТ, А ОНИ ЧЕГО-ТО ИЩУТ...
Лунев, Кержаков, Гойло, Кизеев, Городовой, Кукушкин, Шипилов, Павлов, Бязов и.т.д. - это все вратари Зенита!)))
Лунев, Кержаков, Гойло, Кизеев, Городовой, Кукушкин, Шипилов, Павлов, Бязов и.т.д. - это все вратари Зенита!)))