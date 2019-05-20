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«Спартак» близок к покупке российского голкипера

вчера, 14:24

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в «Спартак» уже в конце мая.

Сообщается, что 27-летний игрок подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 1 миллион евро.

Ранее стало известно, что москвичи также претендуют на защитника «оружейников» Максима Беляева.

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Все комментарии
Ддд Ддд
Ддд Ддд
сегодня в 13:19
Лучше Дюпина взяли, какие мячи тащил , возьмите Сорокина защитника головой как играетвысокий надежный защитник
Vadik
Vadik
   506 / 843
сегодня в 13:01
Зачем Спартаку вратарь? Им опорника вместо Глушакова бы найти в первую очередь!!!!
shlomo
shlomo
   166 / 843
сегодня в 08:07
Если только на лавочку....
dok66
dok66
   413 / 843
сегодня в 07:16
Арсеналу мб миллион и пригодится . Но что будет делать в Спартаке Левашев ... вопрос
Gessenschaft
Gessenschaft
   481 / 843
сегодня в 07:16
А ЧЁ, ШТАНГОЛОЖЕЦ И САНЕК "0-7" МАКСИМЕНКО УЖЕ НЕ УСТРАИВАЮТ?!

КАПРИЗНЫЕ КАКИЕ-ТО СВИНЬИ: ВСЯ РОССИЯ РЖЕТ С НИХ, ВСЕХ ЭТИ ДЫРКИ УСТРАИВАЮТ, А ОНИ ЧЕГО-ТО ИЩУТ...
311
311
   74 / 843
сегодня в 02:00
Спартачам даже человек-паук не поможет в воротах!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
сегодня в 01:51
Вот ни чем не сильнее тех что есть. Первый трансфер нового руководства и сразу непонятный.
Faustello
Faustello
   23 / 843
сегодня в 01:36
Прощай голкипер Левашов, здравствуй левопупсик )))
scikuni
scikuni
   562 / 843
сегодня в 00:21
голосовалка словно показывает фак
iBragim2102
iBragim2102
   810 / 843
вчера в 22:35
что за спартак?
удав
удав
   375 / 843
вчера в 22:22
скупка игроков прямого конкурента)не пойму зачем игрокам из Тулы идти в спартак -команды то одного уровня=)
kingoffam
kingoffam
   236 / 843
вчера в 21:20
Пятилетний контракт.Спартаку нужен вместо Реброва.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
вчера в 21:05
Все ясно - спартаку надоело сливать арсеналу, и они решили его растащить.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
вчера в 21:03
Лишь бы на пользу
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
вчера в 20:47
Попортит Спартак игрока.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 843
вчера в 20:39
Штанголиз, Семинуль и тот молодой что с центра поля банки выхватывает. Нафига в фк позор ещё один кипер?
Дима Головашич
Дима Головашич
   219 / 843
вчера в 19:46
Бакаева верните для начала.
Верг
Верг
   274 / 843
вчера в 19:42
Цорн уже начал пристраивать своих клиентов! самая последняя позиция где спартаку нужны покупки
Брулин
Брулин
   172 / 843
вчера в 19:38
Зачем усиливать то,что пока не нуждается в этом- всю полузащиту и нападение надо в первую очередь
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   245 / 843
вчера в 19:32
Ну да,самая проблемная позиция в Спартаке))))))))
pomor45
pomor45 ответил mangoх12
   63 / 843
вчера в 19:26
один штанголиз чего стоит , совсем задвинули парю на лавку,. изменяет штангам с лавкой )
Зато перекладина довольна.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   32 / 843
вчера в 19:21
98 Александр Максименко 57 Александр Селихов 31 Антон Шитов 86 Артем Поплевченков 32 Артем Ребров 95 Владислав Терешкин Ещё двоих - и полный комплект..... Нехватка вратарей налицо....восемь - будет самое оно...
Ржу с тебя, всех приплел, даже из молодежки! Забыл еще Алексеева и Маркова добавить! Вот только Реброву 35 лет и не за горами завершение карьеры, а так как во всех командах по 3 вратаря, то замену искать уже пора! Ведь не перечисленных же тобою 18-и летних Шитова и Поплевченкова заявлять!!!
Лунев, Кержаков, Гойло, Кизеев, Городовой, Кукушкин, Шипилов, Павлов, Бязов и.т.д. - это все вратари Зенита!)))
pomor45
pomor45
   63 / 843
вчера в 19:20
Говорят, что Левашов хорошо берёт левые пенальти.
mangoх12
mangoх12 ответил Russiаnhammer
   26 / 843
вчера в 19:09
она рыхлая)
один штанголиз чего стоит , совсем задвинули парю на лавку,. изменяет штангам с лавкой )
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   25 / 843
вчера в 19:09
Вряд ли Игорян у нас пропускал бы 43 за сезон. Крутовато как-то. 41-42 куда ни шло. ------------------------------------------ Помню как Медведев начинал.Метался как школьник.И всё не туда,и всё не так.Смех разбирал.Но мячики в него стукались как в стенку.Это да.
"Вам и не снилось" Есть такой фильм.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
вчера в 19:08
Бедный Максимка...Видимо,выискали его принадлежность к мифической ОПГ(или Селихова...или Реброва)! Чудят господа...
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил mangoх12
   140 / 843
вчера в 18:57
у них вроде своя школа есть ?))
она рыхлая)
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
вчера в 18:56
у них вроде своя школа есть ?))
Footbolista
Footbolista
   31 / 843
вчера в 18:48
Игорян достроил домик...задумался о покупке замка на дверь...
FILL3286
FILL3286 ответил Lucho Gonzalez
   19 / 843
вчера в 18:31
Левашову будет "очень интересно" с коллегами в спартаке: один штанги целует, другой по 7 мячей за матч из ворот вытаскивает, третий с центра поля пропускает. Даже интересно, какую "фишку" выберет для себя Левашов?
Главное что бы ни как дырофеев43 анти рекорд ВЕЧНЫЙ поставил(((ахаххаха
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