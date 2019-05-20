«Спартак» близок к покупке российского голкипера

вчера, 14:24

Голкипер тульского «Арсенала» может перейти в «Спартак» уже в конце мая.

Сообщается, что 27-летний игрок подпишет контракт сроком на 5 лет. Сумма трансфера составит 1 миллион евро.

Ранее стало известно, что москвичи также претендуют на защитника «оружейников» Максима Беляева.