«Динамо» планирует потратить 45 млн евро на летних новичков

«Динамо», обеспечившее себе сегодня прописку в РПЛ, планирует провести очень активную летнюю кампанию, потратив 45 млн евро на новичков.
Главные цели клуба: Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Еременко («Ростов»). Также «бело-голубым» интересны Миха Мевля (в аренде у «Ростова»), нападающий «Лугано» Карлиньос, Андрей Панюков (в аренде у «Урала») и Резиуан Мирзов (в аренде у «Арсенала»).
Перед командой будет поставлена задача попасть в топ-5 по итогам уже следующего сезона. При этом главным тренером «Динамо» остается Дмитрий Хохлов.
Нет. Мы ещё покувыркаемся. )
Нет. Мы ещё покувыркаемся. )