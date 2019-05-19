«Динамо» планирует потратить 45 млн евро на летних новичков

19 мая 2019, 18:14

«Динамо», обеспечившее себе сегодня прописку в РПЛ , планирует провести очень активную летнюю кампанию, потратив 45 млн евро на новичков.

Главные цели клуба: («Спартак»), («Локомотив»), («Ростов»). Также «бело-голубым» интересны (в аренде у «Ростова»), нападающий «Лугано» Карлиньос, (в аренде у «Урала») и (в аренде у «Арсенала»).

Перед командой будет поставлена задача попасть в топ-5 по итогам уже следующего сезона. При этом главным тренером «Динамо» остается .