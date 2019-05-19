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«Динамо» планирует потратить 45 млн евро на летних новичков

19 мая 2019, 18:14

«Динамо», обеспечившее себе сегодня прописку в РПЛ, планирует провести очень активную летнюю кампанию, потратив 45 млн евро на новичков.

Главные цели клуба: Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Еременко («Ростов»). Также «бело-голубым» интересны Миха Мевля (в аренде у «Ростова»), нападающий «Лугано» Карлиньос, Андрей Панюков (в аренде у «Урала») и Резиуан Мирзов (в аренде у «Арсенала»).

Перед командой будет поставлена задача попасть в топ-5 по итогам уже следующего сезона. При этом главным тренером «Динамо» остается Дмитрий Хохлов.

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Все комментарии
kastites
kastites
   155 / 843
сегодня в 20:00
Опять деньги на ветер
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
   566 / 843
вчера в 15:07
ну я думаю что хохлов не хуже чем динамовский эксперт силкин
Klasse
Klasse
   530 / 843
вчера в 14:26
просто наркоманская бредятина
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
вчера в 10:16
Кто такой бред написал?
ОПС
ОПС
   215 / 843
вчера в 09:28
Укрепляться надо, но толково.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   371 / 843
вчера в 08:11
Давай, Пижама, поднимайся с колен! Сбрасывай балласт в лице Хохлова и прочих и укрепляйся качественными игроками. Стань уже наконец четвёртой силой в Москве!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 843
вчера в 08:05
Утка это.Но динамикам удачи! Вот только сомневаюсь в Хохлове,как в тренере..
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
   566 / 843
вчера в 07:01
динамо просто со следующего сезона надо натягивать поросят а цска желаю обойти в следующем туре
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев ответил Tostao
   566 / 843
вчера в 06:50
эх жалко что моим родным соколятам твое торпедо уже не достать
beefs
beefs
   169 / 843
вчера в 05:01
Неужели ВТБ раскошелилось...
Keni Tanirverdiyev
Keni Tanirverdiyev
   550 / 843
вчера в 03:33
Утка
Albasin
Albasin
   17 / 843
вчера в 02:02
Не реальные какие-то планы.
Alex-96
Alex-96
   198 / 843
19 мая в 22:51
Так бы и писали- задача попилить 45 лямов, Баринов неплох, как и Зобнин, но какие н.... 45 лямов? За кого?
Tostao
Tostao ответил Shpundya .
   128 / 843
19 мая в 22:48
Живой однако...рад видеть знакомые лица.)
Привет! А что, меня кто-то уже отправил, как говорят индейцы: " на Землю Счастливой Охоты"? ))
Нет. Мы ещё покувыркаемся. )
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
19 мая в 22:36
Толстый юморок?)
Шуnя771
Шуnя771 ответил kotmyshka
   51 / 843
19 мая в 22:35
Откуда деньги, Зин?
От спонсора - ВТБ...
Shpundya .
Shpundya . ответил Tostao
   835 / 843
19 мая в 22:06
Живой однако...рад видеть знакомые лица.)
Томик
Томик
   137 / 843
19 мая в 21:25
Если Хохлов остаётся, то интерес к Мирзову - это смешно. Зачем умному тренеру бестолковый игрок?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   224 / 843
19 мая в 20:59
Хохлов остаётся ГТ ДИНАМО???!!! Ну тогда, мне не по пути с этим ДИНАМО!!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   39 / 843
19 мая в 20:56
Лещенко продал почки?
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 20:55
Откуда деньги, Зин?
Брулин
Брулин
   172 / 843
19 мая в 20:20
Финансовый фэйр-плей? Не, не слышали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 20:16
А менты особо не парятся. Надергают из РПЛ ребят да и баста. И на поездках в Зулусию-Бразилию сзкономить можно...
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
19 мая в 20:00
Какие-то нереальные трансферные цели.
Tostao
Tostao
   128 / 843
19 мая в 19:57
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 19:37
Трансферы с Зобниным и Бариновым, которые будут играть в еврокубках, выглядят смешно!
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 19:31
Солидно
pomor45
pomor45
   63 / 843
19 мая в 19:29
Любопытная новость. Прежде всего в плане взаимоотношений с УЕФА по ФФП.
m40
m40
   553 / 843
19 мая в 19:17
Опять по кругу? Было уже пару раз- один раз с португальцами, потом вот недавно (Вальбуэна когда). Потом тяжелые времени. Только вылезли из долгов и опять планы наполеоновские
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
19 мая в 18:59
Ого, очень серьезные планы у бело-голубых! Пора уже им начинать всерьез бороться за попадание в еврокубки в будущем. И тем самым смещать Спартак еще ниже)
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