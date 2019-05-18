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«Спартак» готов продать нападающего за 15 млн евро

18 мая 2019, 17:40

«Фенербахче» продолжает интересоваться форвардом «Спартака» Зе Луишем.

Сообщается, что москвичи готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 матча в РПЛ, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Таким образом, футболист в этом сезоне побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
вчера в 14:01
Кто в нападении будет? Федун с Кононовым?А каждый игрок стоит столько,сколько за него даст потенциальный покупатель,да и то-на момент сделки..Цену оферты мы услышали.
post-navigator
post-navigator ответил Sysanin101
   249 / 843
18 мая в 23:10
Зе Луиш 15 не стоит. От силы 5 лимонов в евро. Какой ИДИОТ будет за Зе Луиша выкладывать бешеные деньги, которые он НЕ СТОИТ!!! Побойтесь Бога в Спартаке! Зе Луиш не стоит 15 лимонов в евро.
Не упоминай в одном предложении кличку "Спартак" и Имя Всевышнего.
Грех сие есть!
RIR68
RIR68
   195 / 843
18 мая в 23:10
если только в спартак-2, а деньги за трансфер в бане пропить)))
post-navigator
post-navigator ответил Nikola45
   249 / 843
18 мая в 23:07
А Глушакова продают за 25 ))))))) Но вместе с веником и шайкой ))
Да за всю эту красно-белую "шайку" можно за пятачок-пучок :))
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 843
18 мая в 22:20
Зе Луиш 15 не стоит.
От силы 5 лимонов в евро.
Какой ИДИОТ будет за Зе Луиша выкладывать бешеные деньги, которые он НЕ СТОИТ!!!
Побойтесь Бога в Спартаке!
Зе Луиш не стоит 15 лимонов в евро.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
18 мая в 19:27
Да не стоит Зе Луиш этих денег! 15 млн евро) Так и просидит в пищевике, пока не одумается и не вернется в Португалию.
ziborock
ziborock ответил Garrincha58
   32 / 843
18 мая в 18:59
турки не дураки столько никогда не дадут
Все "турки" в Питере!)))
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
18 мая в 18:50
Значит если и продадут, то за 2-3кк где-то
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
18 мая в 18:48
турки не дураки столько никогда не дадут
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
18 мая в 18:30
Интересно кто такую чушь сообщил.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 18:27
А сам то Зешка хочет уходить??? Или дойка еще не окончена???
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 18:17
Надо сразу соглашаться, пока не передумали.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
18 мая в 18:14
Я смиюся.
parallels
parallels ответил Nikola45
   5 / 843
18 мая в 18:06
А Дедушку с ковролином голове тоже продают? )) Его наверное в 4 оценят ))) Пенсию то платить не хочется ))
данный зулус сейчас переживает не самые лучшие времена в тарасовке - даже ковролин продал игбуну 😄
Nikola45
Nikola45
   57 / 843
18 мая в 18:04
А Дедушку с ковролином голове тоже продают? ))
Его наверное в 4 оценят )))
Пенсию то платить не хочется ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 843
18 мая в 18:03
За зулуса нужно платить зимбабвийскими долларами, как раз 15 млн. получится (это 40 т. евро)
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 18:02
Как это свиньи решили своего основного игрока продать.
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 18:01
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    18 мая в 18:00
    Всякое можно придумать, но не до такой же степени, Луишку-мазилу и за три никто не купит.
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 843
    18 мая в 17:59
    Может я чего то упусти и Зе начал забивать в каждой игре как Азмун? ))
    Может он стал полезен как Барриос? ))
    Да одно только что он в ..... находится снижает его цену в три раза ))
    Кто после этого заиграл хотя бы в половину былой силы??? Назовите!
    parallels
    parallels
       5 / 843
    18 мая в 17:59
    интересно, какую тогда цену назначать нам? может, сразу 40?) за каждого)
    Nikola45
    Nikola45 ответил Jeck Denielse
       57 / 843
    18 мая в 17:56
    16 мая 2019, 06:47 СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн 15 млн...))))
    Все равно дороговасто )) Ну не стоит он этих денег!
    parallels
    parallels
       5 / 843
    18 мая в 17:56
    это же зулус! кто его купит? тем более, после спартака 7:0, 1:18, 108, 9333.
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 843
    18 мая в 17:55
    А Глушакова продают за 25 ))))))) Но вместе с веником и шайкой ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    18 мая в 17:55
    16 мая 2019, 06:47
    СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн


    15 млн...))))
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 843
    18 мая в 17:52
    Ха ха ха! )) И этого решили впарить втридорога!
    Да неужели есть еще Дурачки как Севилья? ))
    Впарили зулуса Губошлепкина за 2 года 2 гола забил ))
    После Тарасятника только на помойку )))
    Ленар Мутыгуллин
    Ленар Мутыгуллин
       754 / 843
    18 мая в 17:50
    волера, верим.
    Литейный 4
    Литейный 4
       8 / 843
    18 мая в 17:49
    Ой. держите меня семеро! Сейчас помру со смеха! За этого зулуса косореза красная цена 15 тысяч РУБЛЕЙ. Гыгыгы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    18 мая в 17:48
    7 млн на "Трансфермаркте" - считаются чуть ли не вдвое завышенной ценой...за эту "голевую машину".....))))
    ....а они 15...

    За 4 сезона ни разу не забил и 10-ти голов в чемпионате...
    Атлет...бегун...прыгун...кто угодно - но не острый забивной нап...

    Если продадут за номинал (7 млн) или чуть выше - можно считать сделку сверхуспешной...
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 843
    18 мая в 17:41
    Кто ж его возьмёт то за такие деньжище?
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