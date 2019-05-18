«Спартак» готов продать нападающего за 15 млн евро

18 мая 2019, 17:40

«Фенербахче» продолжает интересоваться форвардом «Спартака» .

Сообщается, что москвичи готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 матча в РПЛ , забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Таким образом, футболист в этом сезоне побил личный рекорд результативности в чемпионате России.