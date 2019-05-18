«Спартак» готов продать нападающего за 15 млн евро

«Фенербахче» продолжает интересоваться форвардом «Спартака» Зе Луишем.
Сообщается, что москвичи готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 матча в РПЛ, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
Таким образом, футболист в этом сезоне побил личный рекорд результативности в чемпионате России.
Грех сие есть!
Грех сие есть!
От силы 5 лимонов в евро.
Какой ИДИОТ будет за Зе Луиша выкладывать бешеные деньги, которые он НЕ СТОИТ!!!
Побойтесь Бога в Спартаке!
Зе Луиш не стоит 15 лимонов в евро.
От силы 5 лимонов в евро.
Какой ИДИОТ будет за Зе Луиша выкладывать бешеные деньги, которые он НЕ СТОИТ!!!
Побойтесь Бога в Спартаке!
Зе Луиш не стоит 15 лимонов в евро.
Его наверное в 4 оценят )))
Пенсию то платить не хочется ))
Его наверное в 4 оценят )))
Пенсию то платить не хочется ))
Может он стал полезен как Барриос? ))
Да одно только что он в ..... находится снижает его цену в три раза ))
Кто после этого заиграл хотя бы в половину былой силы??? Назовите!
Может он стал полезен как Барриос? ))
Да одно только что он в ..... находится снижает его цену в три раза ))
Кто после этого заиграл хотя бы в половину былой силы??? Назовите!
СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн
15 млн...))))
СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн
15 млн...))))
Да неужели есть еще Дурачки как Севилья? ))
Впарили зулуса Губошлепкина за 2 года 2 гола забил ))
После Тарасятника только на помойку )))
Да неужели есть еще Дурачки как Севилья? ))
Впарили зулуса Губошлепкина за 2 года 2 гола забил ))
После Тарасятника только на помойку )))
....а они 15...
За 4 сезона ни разу не забил и 10-ти голов в чемпионате...
Атлет...бегун...прыгун...кто угодно - но не острый забивной нап...
Если продадут за номинал (7 млн) или чуть выше - можно считать сделку сверхуспешной...
....а они 15...
За 4 сезона ни разу не забил и 10-ти голов в чемпионате...
Атлет...бегун...прыгун...кто угодно - но не острый забивной нап...
Если продадут за номинал (7 млн) или чуть выше - можно считать сделку сверхуспешной...