Форвард «Ромы» может перейти в ЦСКА

18 мая 2019, 22:51

ЦСКА летом может усилить свой состав форвардом «Ромы» .

В текущем сезоне 22-летний аргентинец выступает за греческий АЕК , у которого есть право выкупа футболиста.

Что касается москвичей, то они планируют арендовать нападающего. В чемпионате Греции Понсе провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи.