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Форвард «Ромы» может перейти в ЦСКА

18 мая 2019, 22:51

ЦСКА летом может усилить свой состав форвардом «Ромы» Эсекьелем Понсе.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец выступает за греческий АЕК, у которого есть право выкупа футболиста.

Что касается москвичей, то они планируют арендовать нападающего. В чемпионате Греции Понсе провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 18:54
Испугался, думал Думбия возвращается ;)
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 13:12
Маловероятно.
MAUS
MAUS ответил 11-и метровый
   56 / 843
19 мая в 10:08
Если не сказка, то вариант не плохой, свиньям настучит сполна.
ага усадит сборника Чалова на скамейку и наколотит всем в ЛЧ)))))))
MAUS
MAUS ответил parallels
   56 / 843
19 мая в 10:06
у него НОЛЬ матчей за рому, никогда за неё не играл. и цена ппц. хотя, зная цска, они из него конфетку сделают и продадут за тридцатку, в то время, как спартак .. 😅
я даже знаю куда за 30~ку впарят))))
виликому зениту )))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 07:34
Ещё Марио не продали.....а уже напокупали Влашича и Понсе....
Давайте не торопить события..."деньги утром - стулья вечером"..
SHMEL
SHMEL
   386 / 843
19 мая в 06:51
Было бы неплохо,но по моему это трёп.
Баба Яга против
Баба Яга против
19 мая в 05:32
Гинер,продай почку!Возими уже наконец настоящего напа с именем.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
19 мая в 04:39
Ого, у аргентинца неплохая статистика в этом сезоне! Полагаю, что за него стоит побороться армейцам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
18 мая в 23:59
Вместо Эрнандеса надо брать.
RIR68
RIR68
   195 / 843
18 мая в 23:47
нападающий нужен однозначно.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 23:45
аргентеносы если не ленятся то обычно хорошие футболеры , 3 ляма не дорого, если за пустышку сОпляка заплатили 5
Faustello
Faustello
   23 / 843
18 мая в 23:43
Жуём попкорн и наслаждаемся проделками Ленорыча )))
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 23:37
Атака конечно у нас хромает, а вообще нам нужен лидер на поле как Понтус, Алан, Зоран.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:32
Он наверное дорого стоит.
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 23:32
Надо проверить против Спартака ......
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 23:27
Надо брать - затащит коней на Олимп!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   396 / 843
18 мая в 23:21
Да хоть бы Глушака арендовали - реально одни срочники лол
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
18 мая в 23:11
Было бы неплохо!
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 23:10
у него НОЛЬ матчей за рому, никогда за неё не играл. и цена ппц. хотя, зная цска, они из него конфетку сделают и продадут за тридцатку, в то время, как спартак .. 😅
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 23:10
Если не сказка, то вариант не плохой, свиньям настучит сполна.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 23:05
Утка.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
18 мая в 23:04
неплохая статистика
post-navigator
post-navigator
   249 / 843
18 мая в 23:04
Очень было бы неплохо, если бы заиграл в России.
16 в чемпе Греции - это, конечно, не показатель, но если хотя бы 10-12 будет делать за ЦСКА - вполне себе усиление. В атаку армейцам вполне может сгодиться.
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