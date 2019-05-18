Форвард «Ромы» может перейти в ЦСКА

ЦСКА летом может усилить свой состав форвардом «Ромы» Эсекьелем Понсе.
В текущем сезоне 22-летний аргентинец выступает за греческий АЕК, у которого есть право выкупа футболиста.
Что касается москвичей, то они планируют арендовать нападающего. В чемпионате Греции Понсе провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи.
виликому зениту )))))
виликому зениту )))))
Давайте не торопить события..."деньги утром - стулья вечером"..
Давайте не торопить события..."деньги утром - стулья вечером"..
16 в чемпе Греции - это, конечно, не показатель, но если хотя бы 10-12 будет делать за ЦСКА - вполне себе усиление. В атаку армейцам вполне может сгодиться.
16 в чемпе Греции - это, конечно, не показатель, но если хотя бы 10-12 будет делать за ЦСКА - вполне себе усиление. В атаку армейцам вполне может сгодиться.