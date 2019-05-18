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Денисову предлагают в «Сочи» 800 тысяч евро в год

18 мая 2019, 21:19

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру  в «Сочи». Клуб готов предложить футболисту однолетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, предполагающее зарплату в размере 800 тысяч евро в год.

Напомним, что действующий контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 18:52
Он за эти деньги на тренировки согласится ходить, и то через одну.увеличивайте минимум вдвое...
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 17:51
Гнать его нужно, а не в команду брать.
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
19 мая в 12:18
Почему бы и не поехать солнце круглый год,тепло,море)) климат самое то.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
19 мая в 10:47
-А питание,а подъёмные,а сигареты "Друг"?
Ваще-то мне деньги не важны,важен прынцып.
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
19 мая в 09:12
ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАШКА ОТ ЖУРНАЛЮГ ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ХР...НЬ
kastites
kastites
   155 / 843
19 мая в 08:56
Маловато
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 06:32
Если он в Локо ещё год на контракте предусматривающем зарплату в 3 раза больше - зачем ему "Сочи"...????
Или "Сочи" будут платить отступные...)))

Или как обычно...как принято у нас,при разрыве контракта всплывёт глупейшее выражение "по обоюдному соглашению сторон"...???..))

Весёлые у нас "чемпионы" последних пару сезонов....
Как золото брать - так вы такие нам нужные Глушаковы, Самедовы ,Денисовы, Фернандеши...
А как цель достигнута - "гуляйте отсюда, вы нам не нужны"......
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:33
Зачем? Пусть лучше в спартак идет.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   720 / 843
18 мая в 23:22
Гарику мало!
Морозовский
Морозовский ответил drug01
   7 / 843
18 мая в 23:03
У них на один год бюджет а затем как Анжи по миру.....
Их зарядят деньгами - трубу газовую протащат.
Александр Светличный
Александр Светличный ответил drug01
   477 / 843
18 мая в 22:57
У них на один год бюджет а затем как Анжи по миру.....
ГУТ!
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 22:35
Теперь можно и в теплые края...)
Apsny
Apsny
   207 / 843
18 мая в 22:24
Ничего полезного для народа не делают халуи.
Alex-96
Alex-96
   198 / 843
18 мая в 22:21
Главное никому в команде больше 800 тысяч не предлагать, а то Гарик обидеться может)))
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 22:19
Перебор с зарплатой.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
18 мая в 22:11
В Сочи нужно молодых набирать.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   130 / 843
18 мая в 21:52
Опять ромашку устроили. Много шума из ничего.
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 21:30
У них на один год бюджет а затем как Анжи по миру.....
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 21:28
Зачем Сочи этот скандалист?
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 21:25
Прямо так и предложили? Вряд ли кто-то сбоку имеет такую информацию...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
18 мая в 21:24
Не.... ну Гарик цвет русского футбола.
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