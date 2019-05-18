Денисову предлагают в «Сочи» 800 тысяч евро в год

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Сочи». Клуб готов предложить футболисту однолетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, предполагающее зарплату в размере 800 тысяч евро в год.
Напомним, что действующий контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.
Ваще-то мне деньги не важны,важен прынцып.
Ваще-то мне деньги не важны,важен прынцып.
Или "Сочи" будут платить отступные...)))
Или как обычно...как принято у нас,при разрыве контракта всплывёт глупейшее выражение "по обоюдному соглашению сторон"...???..))
Весёлые у нас "чемпионы" последних пару сезонов....
Как золото брать - так вы такие нам нужные Глушаковы, Самедовы ,Денисовы, Фернандеши...
А как цель достигнута - "гуляйте отсюда, вы нам не нужны"......
Или "Сочи" будут платить отступные...)))
Или как обычно...как принято у нас,при разрыве контракта всплывёт глупейшее выражение "по обоюдному соглашению сторон"...???..))
Весёлые у нас "чемпионы" последних пару сезонов....
Как золото брать - так вы такие нам нужные Глушаковы, Самедовы ,Денисовы, Фернандеши...
А как цель достигнута - "гуляйте отсюда, вы нам не нужны"......