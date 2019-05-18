Денисову предлагают в «Сочи» 800 тысяч евро в год

18 мая 2019, 21:19

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в «Сочи». Клуб готов предложить футболисту однолетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, предполагающее зарплату в размере 800 тысяч евро в год.

Напомним, что действующий контракт Денисова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.