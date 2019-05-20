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«Спартак» может перехватить голкипера у «Зенита»

вчера, 13:37

Сразу два игрока тульского «Арсенала» могут перебраться в «Спартак». 

Речь идет о вратаре Михаиле Левашове и защитнике Максиме Беляеве. Что касается голкипера, то на него также претендует «Зенит». Беляевым же интересуется «Локомотив».

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   232 / 843
сегодня в 17:36
Пусть Заболотного " хватают". Полное дерево,как раз для свинюшника..
mikysss
mikysss
   68 / 843
сегодня в 08:42
киперов и так хватает это проекту надо лунь травмируется кто в раме стоять будет? керж ну удачи тогда
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   20 / 843
вчера в 21:07
Пускай там конюшня позорится с дырофеевым43,а она нам до лампочки((((( сливать ее снова будем)))))
Стыдно за мазутных!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
   452 / 843
вчера в 19:32
Семьлихова уже как-то перехватили) особо не расстроились)
Alladins
Alladins
   100 / 843
вчера в 18:30
Спартак может только зулуса перехватить в Тамбова.
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
вчера в 18:17
Было бы кого перехватывать.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
вчера в 17:56
И что в этом Левашове такого интересного? Обычный голкипер, которому Федя Чалов забивал трижды)
ziborock
ziborock ответил parallels
   32 / 843
вчера в 17:07
свиньи-перехватчики 😆
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    вчера в 16:13
      Томик
      Томик ответил parallels
         137 / 843
      вчера в 15:59
      свиньи-перехватчики 😆
      Неплохо звучит, кстати) Мне нравится.
      Hypnoz
      Hypnoz
         308 / 843
      вчера в 15:54
      У бомжей, Юра- грек до сих пор на зарплате, какой Левашов ?
      Egorium
      Egorium
         111 / 843
      вчера в 15:41
      Свиньи вечно перехватывают у Зенита то, что ему совсем не нужно.
      MAUS
      MAUS
         56 / 843
      вчера в 15:36
      Утки про Спартак, а стыдно за бакланов!
      MAUS
      MAUS ответил LOpp
         56 / 843
      вчера в 15:35
      оставим этих футболистов Зениту. им под ЛЧ нужнее.
      ага пятнадцатую скамейку запасных Лазурный проект уже проектирует )))))
      MAUS
      MAUS ответил Nimbles
         56 / 843
      вчера в 15:34
      Насчет свиней хорошо объяснил Боярский недавно.
      Боярского мимо , за версту обходим! ибо он кроме как жевать шарф лазурных, нынче ничего не может))))
      MAUS
      MAUS ответил Олег Борткевич
         56 / 843
      вчера в 15:32
      Если бы в еврокубках ЦСКА и Зенит играли так же, как Спартак, то в ЛЧ от России была бы одна команда.
      лучше бы одна,
      а то и вообще ни одной, ибо позоры со всех сторон, а лают только на Спартак 😂
      EAGuar As
      EAGuar As
         40 / 843
      вчера в 15:09
      Пусть лучше в Туле играют .
      mihaluch
      mihaluch
         53 / 843
      вчера в 15:06
      Не верится что-то,ну может в "Спартак", но Зениту ещё один вратарь вряд ли нужен.
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич ответил MAUS
         497 / 843
      вчера в 14:32
      ой, да ладно тебе, в том матче с Ливерпулем, стоял бы Игорян - пропустил бы восемь как минимум 😂 🤣
      Если бы в еврокубках ЦСКА и Зенит играли так же, как Спартак, то в ЛЧ от России была бы одна команда.
      КЭТиК
      КЭТиК
         146 / 843
      вчера в 14:31
      Вот и растащат Арсенал...
      1 команда
      1 команда
         94 / 843
      вчера в 14:28
      LOpp
      Сегодня 14:23
      оставим этих футболистов Зениту. им под ЛЧ нужнее.


      На укроине оставлять будешь.
      LOpp
      LOpp
         16 / 843
      вчера в 14:23
      оставим этих футболистов Зениту. им под ЛЧ нужнее.
      severnyj84
      severnyj84
         87 / 843
      вчера в 14:19
      Странно слышать, что кто-то хочет идти в такой скандально-визжащий спартак.
      Alex-96
      Alex-96
         198 / 843
      вчера в 14:17
      перехватить и испортить - так надо написать
      Nimbles
      Nimbles
         33 / 843
      вчера в 14:17
      Насчет свиней хорошо объяснил Боярский недавно.
      FILL3286
      FILL3286 ответил ermak6848
         19 / 843
      вчера в 14:14
      это не столь даже сейчас важно, надо спартачам в Лигу Европы попасть...
      Пускай там конюшня позорится с дырофеевым43,а она нам до лампочки((((( сливать ее снова будем)))))
      MAUS
      MAUS ответил Don trambon
         56 / 843
      вчера в 14:13
      Коношка придумал новую тактику для свинок? Игра в 4 вратаря) Расслабьтесь, в ЛЕ Ливерпуля не будет, больше 7 за матч не вкатят.
      ой, да ладно тебе, в том матче с Ливерпулем, стоял бы Игорян - пропустил бы восемь как минимум 😂 🤣
      ermak6848
      ermak6848
         173 / 843
      вчера в 14:11
      это не столь даже сейчас важно, надо спартачам в Лигу Европы попасть...
      Don trambon
      Don trambon
         85 / 843
      вчера в 14:03
      Коношка придумал новую тактику для свинок? Игра в 4 вратаря) Расслабьтесь, в ЛЕ Ливерпуля не будет, больше 7 за матч не вкатят.
      MAUS
      MAUS
         56 / 843
      вчера в 14:03
      утка, Спартаку они не упали вообще!
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