«Спартак» может перехватить голкипера у «Зенита»

Сразу два игрока тульского «Арсенала» могут перебраться в «Спартак».
Речь идет о вратаре Михаиле Левашове и защитнике Максиме Беляеве. Что касается голкипера, то на него также претендует «Зенит». Беляевым же интересуется «Локомотив».
Сразу два игрока тульского «Арсенала» могут перебраться в «Спартак».
Речь идет о вратаре Михаиле Левашове и защитнике Максиме Беляеве. Что касается голкипера, то на него также претендует «Зенит». Беляевым же интересуется «Локомотив».
а то и вообще ни одной, ибо позоры со всех сторон, а лают только на Спартак 😂
а то и вообще ни одной, ибо позоры со всех сторон, а лают только на Спартак 😂
Сегодня 14:23
оставим этих футболистов Зениту. им под ЛЧ нужнее.
На укроине оставлять будешь.
Сегодня 14:23
оставим этих футболистов Зениту. им под ЛЧ нужнее.
На укроине оставлять будешь.