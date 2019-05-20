Президент «Урала»: «В Европе все плюются от VAR»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против системы VAR .

Судьи во время матча обратились к ВАР. И что? Бикфалви удалили. А теперь окончательно лишили человека финала. Понимаешь? Эрик – наш лидер, он к этому шел. А они его сразу же прибили! Вопиющий беспредел.

Конечно, я был готов, что красную карточку не отменят. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа ВАР все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что ВАР – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!

Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое на фиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе что ли ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи.