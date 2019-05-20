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Президент «Урала»: «В Европе все плюются от VAR»

вчера, 16:39

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против системы VAR.

Судьи во время матча обратились к ВАР. И что? Бикфалви удалили. А теперь окончательно лишили человека финала. Понимаешь? Эрик – наш лидер, он к этому шел. А они его сразу же прибили! Вопиющий беспредел.

Конечно, я был готов, что красную карточку не отменят. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали... Типа ВАР все видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что ВАР – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!

Это же судьи так отмазываются за свои ошибки. Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое на фиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шел в борьбу. Ему надо было в воздухе что ли ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи.

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
сегодня в 09:47
Чисто конкретный президент с полутора извилинами ополчился на ВАР ! В Европе " плюются" от таких Ивановых, а не от ВАР ! Хорошо, что их ( таких Ивановых) там гораздо меньше, чем у нас!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 23:36
нвВАРятся бакланы, однозначно!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
вчера в 21:37
Надо отменять ВАР с ним еще хуже чем было и сторонники Вара скоро прочуствуют это на своей шкуре когда их команды засудят также как Урал.
4QPY
4QPY
вчера в 21:27
Дело не в VAR , а в тех кто его просматривают )))
pomor45
pomor45 ответил fanilich
   63 / 843
вчера в 20:37
В Европе никто не плюется на ВАР и никогда не откажутся разумные люди от справедливых решений по спорным моментам.Иванов негодует ,словно у него что важное отнимают(договариваться с судьями чтобы повлиять на результат, а ВАР не позволит).К сожалению не адекватные только со временем поймут ,как они были не правы
Точно. Этот хам разошёлся так, словно у него собираются отобрать кошелёк.
pomor45
pomor45
   63 / 843
вчера в 20:35
Ужасный хам.
Союзник противников
Союзник противников ответил Ненавижу спартак
   25 / 843
вчера в 20:28
В российской продажной лиге, хоть с VAR, хоть без него судейский беспредел не прекратится никогда. Приятного всем просмотра в еврокубках, там Лапочкина и Москалева нет.
И в еврокубках всякого насмотрелись.Что,обе стороны матчей довольны? Все бухтят,все недовольны.Впрочем,как всегда.А для тех.кто и на унитаз без смартфона уже сходить не может-радость души,это да.Любой подобный инструмент-средство фиксации события,а чел всё порешает как захочет.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
вчера в 20:25
ВАРево-кампутирное дер:мо.Человек-всё! Посади подлеца за стеклом,или выпусти на поле-результат будет одинаковым-печальным.
wingback
wingback
   168 / 843
вчера в 19:21
Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение.
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Так то хряки...
fanilich
fanilich
   220 / 843
вчера в 18:55
В Европе никто не плюется на ВАР и никогда не откажутся разумные люди от справедливых решений по спорным моментам.Иванов негодует ,словно у него что важное отнимают(договариваться с судьями чтобы повлиять на результат, а ВАР не позволит).К сожалению не адекватные только со временем поймут ,как они были не правы
Mixacka
Mixacka
   409 / 843
вчера в 18:40
Иди против храма голосуй , а не плюйся за честность !
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 18:28
Оаботали- работали с судьями, и вдруг всё.
handreb
handreb
   66 / 843
вчера в 18:21
Теперь VAR будут называть фердуновским беспределом.
League1
League1
   110 / 843
вчера в 18:17
Всё уже. ВАР никуда не денется. Будет как-то совершенствоваться, как-то дорабатываться, но это навсегда. Так чта привыкайте все.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
вчера в 18:13
Фердун в VAR посадит Егорова и бригаду "Т" (тарасовские) из лампочкина, кукуяна и москалева и липовое обеспечено.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил FILL3286
   675 / 843
вчера в 18:12
У нас в чемпионате как решит зенит,нужен он или нет((( Как им будет выгоднее и дешевле,так оно и будет!!
Зенит отимел свинцов во все, и они плачутся что все продано и куплено.Что-же вы не купили?Или 30нок мало российской нефти качает за рубеж?Или спартаки вдруг честными стали, даже смешно.Совсем недавно любое овнецо оправдывали в свою пользу.Не надо вам смотреть чемпионат, одни расстройства.Лучше лыкайте баню Глушака в инстаграме.
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 18:07
Нравится-не нравится, дело второе. Никто VAR-не отменит.
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 18:06
В Гинерогазпромовском чемпионате беспредел будет и с ВАРом и без ВАРа.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
вчера в 17:39
С федуновскими судьями никакой Вар не поможет.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   35 / 843
вчера в 17:15
В российской продажной лиге, хоть с VAR, хоть без него судейский беспредел не прекратится никогда. Приятного всем просмотра в еврокубках, там Лапочкина и Москалева нет.
311
311
   74 / 843
вчера в 16:46
Вчера только жаловался на Егорова, а сегодня против VAR!)
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
вчера в 16:45
Надо уметь правильно им пользоваться и всё будет четко!
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 16:44
У нас в чемпионате как решит зенит,нужен он или нет(((
Как им будет выгоднее и дешевле,так оно и будет!!
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