Хави сыграл свой последний матч в карьере

вчера, 21:58

Легендарный испанский полузащитник Хави сегодня завершил свою карьеру футболиста, проведя последний матч за катарский «Аль-Садд». Клуб Хави уступил иранскому «Персеполису» (0:2) в матче Лиги чемпионов Азии.

39-летний Хави сыграл свой первый матч на высшем уровне 20 лет и девять месяцев назад, это была игра за Суперкубок Испании «Барселона» - «Мальорка». С тех пор вместе с клубом он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В футболке национальной сборной Испании Хави становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012).