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Хави сыграл свой последний матч в карьере

вчера, 21:58

Легендарный испанский полузащитник Хави сегодня завершил свою карьеру футболиста, проведя последний матч за катарский «Аль-Садд». Клуб Хави уступил иранскому «Персеполису» (0:2) в матче Лиги чемпионов Азии.

39-летний Хави сыграл свой первый матч на высшем уровне 20 лет и девять месяцев назад, это была игра за Суперкубок Испании «Барселона» - «Мальорка». С тех пор вместе с клубом он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В футболке национальной сборной Испании Хави становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012).

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Все комментарии
амурец
амурец
   97 / 842
сегодня в 00:33
великолепный футболист, может и тренером таким же станет
mangoх12
mangoх12
   25 / 842
вчера в 23:12
как же его не хватает Барсе
Vave666
Vave666
   764 / 842
вчера в 23:09
Как жаль, что из-за гнома Хави и Иньеста не были в должной мере отмечены! Крутая и всем нравившаяся Барса ушла вместе с ними и Роналдиньо!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил parallels
   121 / 842
вчера в 23:05
позор!
Зениту!
kotmyshka
kotmyshka
   123 / 842
вчера в 22:53
Можно еще немного попылить в МЛС... Классный был игрок.
ariec93
ariec93
   584 / 842
вчера в 22:45
Какая же Барса была ахеренная с ним и Иньестой в составе.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   136 / 842
вчера в 22:33
Да он давно сыграл свой последний настоящий матч в карьере, а эта вся клоунада на потеху арабам.
Caniggia
Caniggia
   42 / 842
вчера в 22:22
Хочется чтобы Хави повторил путь Гвардиолы.
parallels
parallels
   3 / 842
вчера в 22:21
позор!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил 95-shishani-95
   121 / 842
вчера в 22:11
Значит теперь ещё больше доставать будет своими неадекватными комментами?
Боль глоров реала еще впереди.. Когда он придет в Барсу, произойдут огромные преобразования...Это играющий тренер всем известно..и не тебе мальцу говорить о его комментариев..он в футболе всю жизнь, а ты барашков пасешь только..


Аха-ах)
da da da
da da da
   224 / 842
вчера в 22:11
вот так вот Катар провожает и благодарит того кто развил футбол в стране до невиданных высот!
легенда!
в Барсу он сейчас не пойдет,да и не позовут.
так что либо он возглавит сборную Катара,либо скорее всего какой нить клуб от туда.
milan-f
milan-f
   260 / 842
вчера в 22:08
Легенда!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   43 / 842
вчера в 22:02
Значит теперь ещё больше доставать будет своими неадекватными комментами?
kasyak7
kasyak7
   158 / 842
вчера в 22:02
Эх жаль необыкновенный игрок
Брулин
Брулин
   195 / 842
вчера в 22:00
Спасибо за волшебство! Возвращайся. Ждем в качестве главного тренера Барселоны.
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