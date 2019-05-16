Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Кобин завершил игровую карьеру

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат» и сборной Украины Василий Кобин объявил о завершении игровой карьеры.
О своем решении 33-летний футболист сообщил в эфире матча «Минай» - «Буковина», занимая роль комментатора.
Я принял решение завершить карьеру футболиста и перейти на другие сферы деятельности, заниматься чем-то другим. Позже я объявлю об этом официально.
Пришел на матч «Миная» для фарта, чтобы команда выиграла.
На протяжении карьеры Кобин выступал за «Шахтер» Донецк, «Карпаты», «Верес», «Металлист», «Шахтер» Солигорск, «Тобол», «Говерлу» и «Минай».
В составе донецкого «Шахтера» оборонец шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны.