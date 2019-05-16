Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Кобин завершил игровую карьеру

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат» и сборной Украины объявил о завершении игровой карьеры.

О своем решении 33-летний футболист сообщил в эфире матча «Минай» - «Буковина», занимая роль комментатора.

Я принял решение завершить карьеру футболиста и перейти на другие сферы деятельности, заниматься чем-то другим. Позже я объявлю об этом официально.

Пришел на матч «Миная» для фарта, чтобы команда выиграла.