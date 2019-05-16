ГлавнаяНовости

Экс-защитник сборной Украины и «Шахтера» Кобин завершил игровую карьеру

16 мая 2019, 00:01

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат» и сборной Украины Василий Кобин объявил о завершении игровой карьеры.

О своем решении 33-летний футболист сообщил в эфире матча «Минай» - «Буковина», занимая роль комментатора.

Я принял решение завершить карьеру футболиста и перейти на другие сферы деятельности, заниматься чем-то другим. Позже я объявлю об этом официально.

Пришел на матч «Миная» для фарта, чтобы команда выиграла.

На протяжении карьеры Кобин выступал за «Шахтер» Донецк, «Карпаты», «Верес», «Металлист», «Шахтер» Солигорск, «Тобол», «Говерлу» и «Минай».

В составе донецкого «Шахтера» оборонец шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок страны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хави сыграл свой последний матч в карьере
20 мая ФотоКомментарии18
Калачев сыграл последний матч за «Ростов»
19 мая Комментарии13
Ван Перси провел прощальный матч. Соперники устроили ему почетный коридор
13 мая ВидеоКомментарии7
Ван Перси в воскресенье проведет последний матч в карьере
11 мая Комментарии26
Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России
10 мая Комментарии56
Прощай и здравствуй, Маэстро Хави!
03 маяАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   742 / 840
16 мая в 05:33
в составе Шахтера Вася всегда был дублером Дарио
Danrog
Danrog
   97 / 840
16 мая в 00:47
Удачи Кобину!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100