Ван Перси в воскресенье проведет последний матч в карьере

сегодня, 08:29

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси завершает карьеру. Матч против «Ден Хаага» в воскресенье станет для него последним.

35-летний форвард является лучшим снайпером в истории сборной Нидерландов, на его счету 50 голов в 102 играх. Среди трофеев ван Перси - Кубок УЕФА в составе «Фейеноорда» (2002) и золотая медаль АПЛ вместе с МЮ (2013).