Ван Перси в воскресенье проведет последний матч в карьере

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси завершает карьеру. Матч против «Ден Хаага» в воскресенье станет для него последним.
35-летний форвард является лучшим снайпером в истории сборной Нидерландов, на его счету 50 голов в 102 играх. Среди трофеев ван Перси - Кубок УЕФА в составе «Фейеноорда» (2002) и золотая медаль АПЛ вместе с МЮ (2013).
Большую часть своей карьеры ван Перси провел в «Арсенале», с которым проиграл финал ЛЧ в 2006 году, но в совокупности забил 133 гола в 278 поединках.
https://www.youtube.com/watch?v=qp_jfQlYfUQ
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