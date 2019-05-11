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Ван Перси в воскресенье проведет последний матч в карьере

сегодня, 08:29

Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси завершает карьеру. Матч против «Ден Хаага» в воскресенье станет для него последним.

35-летний форвард является лучшим снайпером в истории сборной Нидерландов, на его счету 50 голов в 102 играх. Среди трофеев ван Перси - Кубок УЕФА в составе «Фейеноорда» (2002) и золотая медаль АПЛ вместе с МЮ (2013).

Большую часть своей карьеры ван Перси провел в «Арсенале», с которым проиграл финал ЛЧ в 2006 году, но в совокупности забил 133 гола в 278 поединках.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1084
сегодня в 10:00
в этом сезоне 16 голов и 4 передачи, в 35 лет, в России мог бы еще играть и играть, оставаясь лучшим бомбардиром чемпионата. скаутам Спартака на заметку.
Foxes
Foxes
   155 / 1084
сегодня в 09:47
Шедевр!
311
311
   25 / 1084
сегодня в 09:35
Как только заиграл, сразу труханул из Арсенала!)
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   231 / 1084
сегодня в 09:09
Бестолковый игрок. Наконец то завершил карьеру.
Гавриленко
Гавриленко
   23 / 1084
сегодня в 09:05
А ещё ван Перси забил в свои ворота в отборе Евро-2016. Это к вопросу, что Промес плохой игрок в сборной Голландии.
Шуnя771
Шуnя771
   78 / 1084
сегодня в 08:56
Жаль, но пришло время..

Хлесткий футболист, был...
Kresi frok
Kresi frok
   239 / 1084
сегодня в 08:37
Оставил хороший отпечаток в футбольной истории, удачи Робину.
shlifen
shlifen
   246 / 1084
сегодня в 08:33
Даже обидно немного, что у ТАКОЙ звезды так мало трофеев =(( удачи "Ван Персику" =))))
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