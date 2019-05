Ван Перси провел прощальный матч. Соперники устроили ему почетный коридор

12 мая 35-летний нападающий «Фейеноорда» провел последний матч в своей игровой карьере. Клуб из Роттердама потерпел поражение от «Ден Хаага» (0:2).

После встречи футболисты обеих команд устроили для именитого форварда почетный коридор.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer 👏 pic.twitter.com/xpY2Fblj1x

UK