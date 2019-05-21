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Тренер «Арсенала» Т: «Некоторые нам даже предрекали стыковые матчи»

сегодня, 11:49

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал 11-матчевую беспроигрышную серию тульского клуба. 

Наверное, никто не мог этого представить. И всё же наши футболисты способны на такие результаты, не только на 11-матчевую серию, но и на большее. Потеря очков в начале чемпионата откинула команду перед весенним отрезком сезона. Некоторые нам даже предрекали стыковые матчи. Но мы все вместе хорошо потрудились в зимний период. Результаты «Арсенала» — итог работы на сборах. Ребята получают удовольствие не только от счета на табло, но и от игры. У нас отличная атмосфера в команде, игроки друг за друга горой. Если кто-то пропускает матч из-за травмы или дисквалификации, другой выходит и успешно меняет на поле. Это говорит о том, что коллективный дух присутствует в команде. 

Можно ли сказать, что победа над ЦСКА задала тон всему весеннему этапу чемпионата? Безусловно, первый матч, будь то начало или продолжение сезона, очень важен для психологии игроков и команды в целом. Победа над авторитетным ЦСКА вдохновила ребят. Нас хорошо приняли в Грозном, чувствовали себя как дома. Наше руководство благодарило клуб «Ахмат» за радушный приём.

Напомним, что «Краснодар» одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   276 / 845
сегодня в 16:48
Какие стыки, когда уже на паровозном х** в ЛЕ въехать собрались ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 13:49
Арсенал провёл хороший сезон..

В первой пятёрке даже есть команда которая два раза проиграла Арсеналу....пропустив 6 голов...)))
mikysss
mikysss ответил cska plus
   75 / 845
сегодня в 13:30
Арендники разбегутся и начнутся проблемы.
отлично ты поцеловал бомжевик в причинное место комент 0 из 10
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 12:42
Арендники разбегутся и начнутся проблемы.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 845
сегодня в 12:28
Удивил Арсенал в этом году.
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 845
сегодня в 12:19
Молодцы Арсенал .
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 12:12
Зря Аленичев ушел из этой команды.
LOpp
LOpp
   16 / 845
сегодня в 11:56
эх, надо было выходить в финал кубка и подвинуть цска на 6-ое место
oncha
oncha
   425 / 845
сегодня в 11:52
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