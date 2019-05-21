Мусаев заговорил: о чемпионстве, Мамаеве и запудренных мозгах Игнатьева

сегодня, 10:00

О чем жалеют и мечтают в «Краснодаре»? Заслужил ли Мамаев свой срок? Почему нынешний Игнатьев плох? «Соккер.ру» собрал ключевые тезисы из редкого интервью Мурада Мусаева.

О сезоне:

После победы над «Локомотивом» в конце лета пошла полоса побед, мы вышли из сложной группы в Лиге Европы, ушли на зиму с «минус один» от «Зенита». Зимой никто на сборах не травмировался. Все работали максимально. И выдали два фантастических матча с «Байером». Дальше пошли травмы, дисквалификации. Это нас подкосило. Сейчас двоякие чувства: с одной стороны, понимаю, что третье место и Лига чемпионов – это хорошо, но с другой – с тем, как складывалось, и тем, как мы играли, могли бороться за чемпионство.

О Мамаеве:

Думаю, что наши хорошие отношения при встрече не изменятся. Хотя с ним было много разговоров. Этот случай - не первый. Было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий такой момент – будут большие проблемы. Я расстроен тем, что он находится в тюрьме. Это ужасно. Считаю, что они с Александром Кокориным не сделали ничего такого, чтобы получить такое наказание. Поэтому я хочу пожелать ему только терпения.

Об Игнатьеве:

Почему мы против того, чтобы у наших молодых футболистов были агенты? У них долгосрочные контракты. Им не нужен человек, который запудрит им мозги, запросит сразу много денег. Мы молодым игрокам не один, не два и не три раза поднимали зарплату. Мы знаем, как им сделать лучше, не нужно сразу их забрасывать деньгами. Если взять Комличенко - он в основу не проходил - там хорошо играл Смолов, основу перерос. Мы сами нашли ему агента, сейчас он хорошо проявляет себя в Европе. Это два разных Игнатьева: который был в играх с «Байером» и который сейчас. Прошлый лучше. Но ему 20 лет, все зависит от него.

Об усилении перед Лигой чемпионов:

Не считая защиты, нам нужно еще четыре футболиста в среднюю линию и группу атаки. Без учета Кайо, думаю, будет еще три-четыре трансфера. И русские, и иностранцы. Кайо это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь все совсем по-другому.

О решении расстаться с Куэвой:

Он привык в сборной не играть в обороне. Для нас очень важно, чтобы все участвовали в прессинге, чтобы это была командная работа. Куэва привык, чтобы на него все играли. Когда он выходил в основе, не проявлял себя ярко. Можно закрыть глаза, если ты не хочешь работать, но решаешь исход матчей. Это не про Куэву. Поэтому решение о расставании было взаимовыгодным. По уровню мастерства он один из самых сильных, кого я видел. Но у него другой менталитет. Куэва хотел играть в составе, но не хотел утруждать себя на тренировках. У него были конкуренты Перейра и Мамаев. Тот же Перейра прямо умирает на тренировках.

О выборе между Сафоновым и Крицюком:

Это сложный выбор. Крицюк не дал повода, чтобы остаться на скамейке, но у него случилась тяжелая травма. В этот момент Сафонов проявил себя с лучшей стороны, и мы не хотим ничего менять, потому что у него идет. Стас все понимает: он и сам был в ситуациях, когда становился первым.Я склонен к тому, что один вратарь должен быть основным. То же самое и с центральными защитниками: пару нежелательно менять, если она не дает для этого повода. Сафонов – образец нашего воспитанника. Он приходит подписывать контракт и даже его не читает – просто ставит подпись. Он доверяет нам, ему ничего не нужно: он живет в любимом городе, играет в любимой команде, мысли только о тренировках.

Об уходе Перейры:

У Перейры сын пошел в школу. Семья уехала, они всегда были с ним. У него есть серьезные предложения от российских клубов, но для него главное не деньги, а семья. Он сказал: «Если останусь, то буду играть только в „Краснодаре“».

О работе с Галицким:

Вы говорите, что он не ставит задачу попасть в Лигу чемпионов. Он хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые, но хочет снять давление с команды. В работе с ним самое главное –уметь объяснить каждое решение. Аргументы «Так делают все» или «Мне так приснилось» невозможны. Если я начну говорить о гороскопах, конечно, у меня будут большие проблемы. Я где-то ошибаюсь, но все мои решения обоснованы. В сложных моментах, когда нет побед, от Галицкого идет большая поддержка.

Как правило, тренер «Краснодара» Мурад Мусаев немногословен. А когда говорит тот, кто чаще предпочитает молчать, нужно слушать особенно внимательно. Можно узнать очень интересные факты, мысли, идеи и позиции. Ведь порядок в голове и порядок в игре тех, кем ты руководишь, вещи зачастую взаимосвязанные.