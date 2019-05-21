Мусаев заговорил: о чемпионстве, Мамаеве и запудренных мозгах Игнатьева

О чем жалеют и мечтают в «Краснодаре»? Заслужил ли Мамаев свой срок? Почему нынешний Игнатьев плох? «Соккер.ру» собрал ключевые тезисы из редкого интервью Мурада Мусаева.
О сезоне:
После победы над «Локомотивом» в конце лета пошла полоса побед, мы вышли из сложной группы в Лиге Европы, ушли на зиму с «минус один» от «Зенита». Зимой никто на сборах не травмировался. Все работали максимально. И выдали два фантастических матча с «Байером».
Дальше пошли травмы, дисквалификации. Это нас подкосило. Сейчас двоякие чувства: с одной стороны, понимаю, что третье место и Лига чемпионов – это хорошо, но с другой – с тем, как складывалось, и тем, как мы играли, могли бороться за чемпионство.
Думаю, что наши хорошие отношения при встрече не изменятся. Хотя с ним было много разговоров. Этот случай - не первый. Было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий такой момент – будут большие проблемы. Я расстроен тем, что он находится в тюрьме. Это ужасно. Считаю, что они с Александром Кокориным не сделали ничего такого, чтобы получить такое наказание. Поэтому я хочу пожелать ему только терпения.
Об Игнатьеве:
Почему мы против того, чтобы у наших молодых футболистов были агенты? У них долгосрочные контракты. Им не нужен человек, который запудрит им мозги, запросит сразу много денег. Мы молодым игрокам не один, не два и не три раза поднимали зарплату. Мы знаем, как им сделать лучше, не нужно сразу их забрасывать деньгами. Если взять Комличенко - он в основу не проходил - там хорошо играл Смолов, основу перерос. Мы сами нашли ему агента, сейчас он хорошо проявляет себя в Европе.
Это два разных Игнатьева: который был в играх с «Байером» и который сейчас. Прошлый лучше. Но ему 20 лет, все зависит от него.
Об усилении перед Лигой чемпионов:
Не считая защиты, нам нужно еще четыре футболиста в среднюю линию и группу атаки. Без учета Кайо, думаю, будет еще три-четыре трансфера. И русские, и иностранцы. Кайо это игрок оборонительного плана, он очень хорош в единоборствах, в игре в верху, в перехватах, но нужно его адаптировать к нашей игре, потому что здесь все совсем по-другому.
О решении расстаться с Куэвой:
Он привык в сборной не играть в обороне. Для нас очень важно, чтобы все участвовали в прессинге, чтобы это была командная работа. Куэва привык, чтобы на него все играли. Когда он выходил в основе, не проявлял себя ярко. Можно закрыть глаза, если ты не хочешь работать, но решаешь исход матчей. Это не про Куэву. Поэтому решение о расставании было взаимовыгодным. По уровню мастерства он один из самых сильных, кого я видел. Но у него другой менталитет. Куэва хотел играть в составе, но не хотел утруждать себя на тренировках. У него были конкуренты Перейра и Мамаев. Тот же Перейра прямо умирает на тренировках.
О выборе между Сафоновым и Крицюком:
Это сложный выбор. Крицюк не дал повода, чтобы остаться на скамейке, но у него случилась тяжелая травма. В этот момент Сафонов проявил себя с лучшей стороны, и мы не хотим ничего менять, потому что у него идет. Стас все понимает: он и сам был в ситуациях, когда становился первым.Я склонен к тому, что один вратарь должен быть основным. То же самое и с центральными защитниками: пару нежелательно менять, если она не дает для этого повода. Сафонов – образец нашего воспитанника. Он приходит подписывать контракт и даже его не читает – просто ставит подпись. Он доверяет нам, ему ничего не нужно: он живет в любимом городе, играет в любимой команде, мысли только о тренировках.
Об уходе Перейры:
У Перейры сын пошел в школу. Семья уехала, они всегда были с ним. У него есть серьезные предложения от российских клубов, но для него главное не деньги, а семья. Он сказал: «Если останусь, то буду играть только в „Краснодаре“».
О работе с Галицким:
Вы говорите, что он не ставит задачу попасть в Лигу чемпионов. Он хочет в Лигу чемпионов больше, чем мы все вместе взятые, но хочет снять давление с команды. В работе с ним самое главное –уметь объяснить каждое решение. Аргументы «Так делают все» или «Мне так приснилось» невозможны. Если я начну говорить о гороскопах, конечно, у меня будут большие проблемы. Я где-то ошибаюсь, но все мои решения обоснованы. В сложных моментах, когда нет побед, от Галицкого идет большая поддержка.
Как правило, тренер «Краснодара» Мурад Мусаев немногословен. А когда говорит тот, кто чаще предпочитает молчать, нужно слушать особенно внимательно. Можно узнать очень интересные факты, мысли, идеи и позиции. Ведь порядок в голове и порядок в игре тех, кем ты руководишь, вещи зачастую взаимосвязанные.
подозреваю, что вопросы получил заранее - вместе с Галицким написали ответы, и Мусаев озвучил прочитав. Потому, кажется, что всё по делу,... посмотрим.
подозреваю, что вопросы получил заранее - вместе с Галицким написали ответы, и Мусаев озвучил прочитав. Потому, кажется, что всё по делу,... посмотрим.
Понятно на кого ориентирована философия клуба. Те ещё воспитатели..
Понятно на кого ориентирована философия клуба. Те ещё воспитатели..
Ему бы стулом прилетело,то посмотрел бы как он заговорил.
Ему бы стулом прилетело,то посмотрел бы как он заговорил.
Минус к карме Мусаеву - значит поддерживает клоунов которые считают что им все дозволено, фу фу фу
Минус к карме Мусаеву - значит поддерживает клоунов которые считают что им все дозволено, фу фу фу
Очень хочется чтобы поскорее начался новый сезон)
Очень хочется чтобы поскорее начался новый сезон)