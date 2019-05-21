Парфенов: «Обидно, что Бикфалви пропустит финал»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку полузащитнику Эрику Бикфалви.
Ситуация такова, что от нас ничего не зависит. Любой тренер был бы недоволен подобным решением. Нам остается только готовиться к решающему матчу и принять отсутствие в нем Эрика как данность. Конечно, обидно, что парень пропустит столь важную встречу.
В Германии перед финалом Кубка все карточки «сгорают»? Такая практика существует не только в Германии – ее, если не ошибаюсь, применяют на последних крупнейших турнирах, чемпионатах мира, Европы. В пользу такого подхода то, что футбол – для болельщиков. Люди ведь хотят видеть максимально боевые составы, чтобы они демонстрировали красивую игру.
Ребята вы уж определитесь, а не переобувайтесь по ходу пьесы!
А так прикольно вас читать, смешно.
Ребята вы уж определитесь, а не переобувайтесь по ходу пьесы!
А так прикольно вас читать, смешно.
ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕНАЛЮ В ВАШИ ВОРОТА И ИГРЕ В 10-М ВЕСЬ ФИНАЛ...
ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕНАЛЮ В ВАШИ ВОРОТА И ИГРЕ В 10-М ВЕСЬ ФИНАЛ...