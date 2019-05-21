Парфенов: «Обидно, что Бикфалви пропустит финал»

Главный тренер «Урала» прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку полузащитнику ​.

Ситуация такова, что от нас ничего не зависит. Любой тренер был бы недоволен подобным решением. Нам остается только готовиться к решающему матчу и принять отсутствие в нем Эрика как данность. Конечно, обидно, что парень пропустит столь важную встречу.

В Германии перед финалом Кубка все карточки «сгорают»? Такая практика существует не только в Германии – ее, если не ошибаюсь, применяют на последних крупнейших турнирах, чемпионатах мира, Европы. В пользу такого подхода то, что футбол – для болельщиков. Люди ведь хотят видеть максимально боевые составы, чтобы они демонстрировали красивую игру.