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Парфенов: «Обидно, что Бикфалви пропустит финал»

сегодня, 10:04
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 18:30 Не начался

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку полузащитнику Эрику Бикфалви​.

Ситуация такова, что от нас ничего не зависит. Любой тренер был бы недоволен подобным решением. Нам остается только готовиться к решающему матчу и принять отсутствие в нем Эрика как данность. Конечно, обидно, что парень пропустит столь важную встречу.

В Германии перед финалом Кубка все карточки «сгорают»? Такая практика существует не только в Германии – ее, если не ошибаюсь, применяют на последних крупнейших турнирах, чемпионатах мира, Европы. В пользу такого подхода то, что футбол – для болельщиков. Люди ведь хотят видеть максимально боевые составы, чтобы они демонстрировали красивую игру.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   364 / 845
сегодня в 15:42
Стыдно читать писульки,что Локо виноват.хорош ныть,а вдруг красная карточка в помощь Туле была?
Denkuz
Denkuz
   103 / 845
сегодня в 14:01
Удачи Уралу!
beefs
beefs
   171 / 845
сегодня в 13:54
Не переживайте, сценарий уже написан и утверждён....
mihaluch
mihaluch
   54 / 845
сегодня в 13:10
То что в Германии сгорает в России остаётся навечно.
Байкал-38.
Байкал-38.
   187 / 845
сегодня в 12:04
Во как! Это оказывается уже Локо красную подстроил, а во время матча кричали, что Арсенал проплатил.
Ребята вы уж определитесь, а не переобувайтесь по ходу пьесы!
А так прикольно вас читать, смешно.
Сп62
Сп62
   365 / 845
сегодня в 11:53
Конечно жалко. Парень, можно сказать, процессор команды. Необходимо правила дисквалификаций менять.
mikysss
mikysss
   75 / 845
сегодня в 10:59
И тут Федун вмешался, ну разумист)))
счет 7-0
счет 7-0
   128 / 845
сегодня в 10:44
Кто-то сильно постарался, в стиле свиной мести.
Морозовский
Морозовский
   7 / 845
сегодня в 10:42
Красная по делу - не надо ныть.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 10:39
Спецом подстроили но всё равно надо биться.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 845
сегодня в 10:23
СУХИНА В ЛОКО ОТРАБАТЫВАЕТ СВОЮ ЗАРПЛАТУ
ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕНАЛЮ В ВАШИ ВОРОТА И ИГРЕ В 10-М ВЕСЬ ФИНАЛ...
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 10:06
Главное чтобы Лапочкин не устроил цирк, как Москалев в вашем последнем матче.
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