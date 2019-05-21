Черевченко: «Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть за сборную»

Наставник «Арсенала» в эфире канала «Россия 24» прокомментировал вызов трёх игроков тульского клуба в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧЕ -2020 против Сан-Марино и Кипра. В заявку из 37 человек попали , и .

Я думаю, все трое готовы играть в сборной России. Они не просто доказали, что этот вызов в сборную, в расширенный список из 37 человек для них бонус, а заслужили своей игрой. Не зря главный тренер сборной обратил на них внимание. Там же не один Станислав Черчесов принимает решение, а весь тренерский штаб, который просматривает игроков и делает выводы. Я буду очень рад, если все трое попадут в окончательный список. Они должны там быть. Я надеюсь.