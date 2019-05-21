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Черевченко: «Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть за сборную»

сегодня, 01:51

Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире канала «Россия 24» прокомментировал вызов трёх игроков тульского клуба в расширенный список сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2020 против Сан-Марино и Кипра. В заявку из 37 человек попали Резиуан МирзовМаксим Беляев и Зелимхан Бакаев.

Я думаю, все трое готовы играть в сборной России. Они не просто доказали, что этот вызов в сборную, в расширенный список из 37 человек для них бонус, а заслужили своей игрой. Не зря главный тренер сборной обратил на них внимание. Там же не один Станислав Черчесов принимает решение, а весь тренерский штаб, который просматривает игроков и делает выводы. Я буду очень рад, если все трое попадут в окончательный список. Они должны там быть. Я надеюсь.

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11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 02:01
В сборной и так много лишних людей.
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