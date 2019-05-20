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Мусаев: «Я расстроен, что Мамаев в тюрьме»

вчера, 23:06

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Павлом Мамаевым, который был приговорен к году и пяти месяцам тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы.

У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече. У нас было с ним много разговоров. Это не единственный случай, были другие эпизоды. Павел знал, что со следующей ситуацией возникнут большие проблемы. Я расстроен, что он находится в тюрьме, это ужасно быть там. Считаю, что они не сделали ничего такого, чтобы было такое наказание. Хотелось бы пожелать им только терпения.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   19 / 842
сегодня в 01:42
Хорошие и честные слова.
Землянин
Землянин
   333 / 842
сегодня в 01:02
Только этим "детишкам" всё весело !!!
Albasin
Albasin
   17 / 842
сегодня в 00:54
Скоро выйдет, уволите.
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
вчера в 23:43
Все за Мамаева и Кокорина,а вытащить не могут.
Морозовский
Морозовский
   10 / 842
вчера в 23:31
В следующем вью Мусаев расскажет про "другие эпизоды".
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   5 / 842
вчера в 23:23
Сам плачу,мамой клянусь.
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