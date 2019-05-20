Мусаев: «Я расстроен, что Мамаев в тюрьме»

Старший тренер «Краснодара» прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Павлом Мамаевым, который был приговорен к году и пяти месяцам тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы.

У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, они не изменятся при встрече. У нас было с ним много разговоров. Это не единственный случай, были другие эпизоды. Павел знал, что со следующей ситуацией возникнут большие проблемы. Я расстроен, что он находится в тюрьме, это ужасно быть там. Считаю, что они не сделали ничего такого, чтобы было такое наказание. Хотелось бы пожелать им только терпения.