Черевченко: «Все говорили, что со мной „Арсенал“ будет играть в „автобус“»

Главный тренер «Арсенала» в эфире канала «Россия 24» прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ и высказался о стиле игры своей команды.

Это футбол, всё бывает. У «Краснодара» лучше исполнители, они свои моменты использовали. Если победили 3:0, значит, заслуженно победили. Кто не смотрел игру, может подумать, что победа у «Краснодара» получилась лёгкой. Но это была напряжённая игра.

На вторую часть сезона была задача попасть в десятку, но постепенно мы понимали, что можем оказаться повыше. Все говорили, что с моим приходом «Арсенал» будет играть в «автобус». Но мы разочаровали этих людей.

На первых сборах я сказал, что смогу сделать «автобус» сделать даже из этой команды, но это не по мне. Мне не нравится ставить «автобус». Плюс, подбор игроков заставляет играть в атакующий футбол, который нравится и мне, и болельщикам.