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Черевченко: «Все говорили, что со мной „Арсенал“ будет играть в „автобус“»

сегодня, 02:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в эфире канала «Россия 24» прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ и высказался о стиле игры своей команды.

Это футбол, всё бывает. У «Краснодара» лучше исполнители, они свои моменты использовали. Если победили 3:0, значит, заслуженно победили. Кто не смотрел игру, может подумать, что победа у «Краснодара» получилась лёгкой. Но это была напряжённая игра. 

На вторую часть сезона была задача попасть в десятку, но постепенно мы понимали, что можем оказаться повыше. Все говорили, что с моим приходом «Арсенал» будет играть в «автобус». Но мы разочаровали этих людей. 

На первых сборах я сказал, что смогу сделать «автобус» сделать даже из этой команды, но это не по мне. Мне не нравится ставить «автобус». Плюс, подбор игроков заставляет играть в атакующий футбол, который нравится и мне, и болельщикам.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   162 / 842
сегодня в 06:44
Один раз попали под раздачу.
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
сегодня в 03:57
"Автобуса"как такового не было, команда иногда показывала весёленький футбол.
Багров-брат
Багров-брат
   322 / 842
сегодня в 02:56
Молодец Черевченко. Только не дай растащить состав, а то уже летят стервятники из "народного", падкие на лёгкую добычу...)))
STVA 1
STVA 1
   35 / 842
сегодня в 02:39
Ошбались
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