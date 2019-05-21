Тренер «Анжи»: «Дюпин достоин вызова в сборную»

Тренер «Анжи» Александр Жидков похвалил голкипера команды после матча с «Рубином».

Дюпин — значимая фигура для нашего клуба. На протяжении всего сезона он играл без ошибок. В плане сборной не знаю, тренер определяет состав. Дюпин достоин хотя бы посмотреть, почувствовать себя в сборной, пусть и в предварительном матче.