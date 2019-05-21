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Тренер «Анжи»: «Дюпин достоин вызова в сборную»

сегодня, 11:06

Тренер «Анжи» Александр Жидков похвалил голкипера команды Юрия Дюпина после матча с «Рубином».

Дюпин — значимая фигура для нашего клуба. На протяжении всего сезона он играл без ошибок. В плане сборной не знаю, тренер определяет состав. Дюпин достоин хотя бы посмотреть, почувствовать себя в сборной, пусть и в предварительном матче. 

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 845
сегодня в 13:34
Он пашет за всю команду,по этому создаётся впечатление,что он выше крыши.
Сафонова надо привлекать.Если молодой не замастерится,то выйдет толк.
Пока один из всех в глаза бросается своей игрой.
Остальные все примерно равны.
grifon2013
grifon2013
сегодня в 12:59
Оба молодцы и Дюпин и тренер вратарей Жидков
Alpribas
Alpribas
   69 / 845
сегодня в 12:42
Этак в сборную вратарей со всех команд собрать. Дюпину просто пришлось больше всех работать, вот он и на виду.
Байкал-38.
Байкал-38.
   187 / 845
сегодня в 12:39
Кстати в том году тут один пол пердивного состава Анжи в сборную на ЧМ пихал. И где они?
Из таких команд только сборную неудачников составлять. Удачей играть за бесплатно не назовёшь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   105 / 845
сегодня в 12:26
Расстрельный сезон в аутсайдере не показатель. В прошлом году был Довбня.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 845
сегодня в 12:00
Дюпин конечно молодец, но какая сборная?
Ошибок кстати много было. Дюпину откровенно везло весь сезон, его иной раз расстреливали и мяч просто попадал в него.
Если он для вас знаковая фигура, то пусть так и будет, но в сборную в расширенный список вошло всего шесть вратарей, да даже если бы десять можно было, всё равно по уровню мастерства ему там не нашлось бы места.
Единственно удивляет почему не вызвали Сафонова, вот он точно лучше Дюпина, Джанаева, Песьякова. Тем более он реально перспективный вратарь и если сейчас он уступает Гиле и Лунёву, то в плане опыта было бы полезно.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Морозовский
   271 / 845
сегодня в 11:31
Куда? Он сам ушёл, как его могут вернуть. Если не передумает сам, никто не вернёт.
Albasin
Albasin
   17 / 845
сегодня в 11:31
Очень хороший вратарь не уровня сборной.
Cympak-05
Cympak-05
   271 / 845
сегодня в 11:26
Вратарь уровня топ клуба России. Один из немногих профессионалов. Не смотря на сложившуюся ситуацию в клубе. Но с другой сороны надо вспомнить и Юрченко и Беленовым те тоже в Анжи блестели. А после затухли. Хотя первый кубок умудрился выиграиь.
Морозовский
Морозовский
   7 / 845
сегодня в 11:26
Игоря надо возвращать - хватит экспериментов!
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 11:23
Все таки получше будет в разы ленева и игоря43
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 845
сегодня в 11:23
Вратарь хорош, но достаточно ли для сборной?)

Готов ли он превзойти европейский рекорд....))
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 845
сегодня в 11:12
Он достоин хорошей зарплаты, а не той что в Анжи.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 11:11
Дюпин классно отработал сезон.
Zenit_84
Zenit_84
   139 / 845
сегодня в 11:08
На ноль отстоял а договорняке, надо в сборную.
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