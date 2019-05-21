Тренер «Анжи»: «Дюпин достоин вызова в сборную»

Тренер «Анжи» Александр Жидков похвалил голкипера команды Юрия Дюпина после матча с «Рубином».
Дюпин — значимая фигура для нашего клуба. На протяжении всего сезона он играл без ошибок. В плане сборной не знаю, тренер определяет состав. Дюпин достоин хотя бы посмотреть, почувствовать себя в сборной, пусть и в предварительном матче.
Сафонова надо привлекать.Если молодой не замастерится,то выйдет толк.
Пока один из всех в глаза бросается своей игрой.
Остальные все примерно равны.
Сафонова надо привлекать.Если молодой не замастерится,то выйдет толк.
Пока один из всех в глаза бросается своей игрой.
Остальные все примерно равны.
Из таких команд только сборную неудачников составлять. Удачей играть за бесплатно не назовёшь.
Из таких команд только сборную неудачников составлять. Удачей играть за бесплатно не назовёшь.
Ошибок кстати много было. Дюпину откровенно везло весь сезон, его иной раз расстреливали и мяч просто попадал в него.
Если он для вас знаковая фигура, то пусть так и будет, но в сборную в расширенный список вошло всего шесть вратарей, да даже если бы десять можно было, всё равно по уровню мастерства ему там не нашлось бы места.
Единственно удивляет почему не вызвали Сафонова, вот он точно лучше Дюпина, Джанаева, Песьякова. Тем более он реально перспективный вратарь и если сейчас он уступает Гиле и Лунёву, то в плане опыта было бы полезно.
Ошибок кстати много было. Дюпину откровенно везло весь сезон, его иной раз расстреливали и мяч просто попадал в него.
Если он для вас знаковая фигура, то пусть так и будет, но в сборную в расширенный список вошло всего шесть вратарей, да даже если бы десять можно было, всё равно по уровню мастерства ему там не нашлось бы места.
Единственно удивляет почему не вызвали Сафонова, вот он точно лучше Дюпина, Джанаева, Песьякова. Тем более он реально перспективный вратарь и если сейчас он уступает Гиле и Лунёву, то в плане опыта было бы полезно.
Готов ли он превзойти европейский рекорд....))
Готов ли он превзойти европейский рекорд....))