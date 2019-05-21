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Бэйл: «Футболисты - роботы. Мы будто теряем свою жизнь»

сегодня, 18:55

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл откровенно рассказал о карьере футболиста. В интервью для фильма State of Play, снятого BT Sports Films, валлиец ответил на вопрос о том, понимает ли он завершивших карьеру игроков, которые говорят, что только после ухода из футбола к ним возвращается жизнь.

Да, определенно, потому что профессиональный спортсмен, особенно в командном виде спорта, не может выбирать календарь, как в гольфе или теннисе. Так что мы всего лишь роботы. Нам говорят, где нам нужно быть и когда, во сколько мы должны есть, в какое время нужно встретиться с тренером. Мы будто теряем свою жизнь.

Мы не можем выбирать то, что хотим, делать то, что хотим. Так что да, я могу полностью понять завершивших карьеру футболистов. С другой стороны, футбольная карьера настолько коротка, что приходится чем-то жертвовать.

Радость от игры в футбол, которая была в детстве, утрачивается. Когда вы ребенок, в голове нет лишних мыслей, ты просто смеешься, наслаждаешься временем с друзьями. Когда же вы попадаете в элиту, возникают всевозможные нагрузки, ожидания, люди постоянно говорят плохие вещи. Так что да, это чувство из детства исчезает.

Ходят слухи, что летом Бэйл уйдет из «Реала»

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   544 / 845
сегодня в 19:09
ну куда вам страдальцам до простых работяг которые света белового не видят чтобы прокормить себя и детей причем всю жизнь а не 12-15 лет
Медив
Медив
   50 / 845
сегодня в 19:07
Да ладно, три года игры в гольф впереди. Причем будет за это получать не меньше Тайгера Вудса, да и что то выигрывать даже не обязательно
particular
particular
   1 / 845
сегодня в 19:07
Сразу видно, что парень не прошёл горнило октябрятских звёздочек и пионерских дружин, не рубился в комсомольских стройотрядах и в коммунистическом порыве не поднимал целину..:)) Вот, где детство сжигалось и юность губилась...
Хотя, как сказать, - было и прекрасное в этих структурах..:))
Nimbles
Nimbles
   32 / 845
сегодня в 19:02
Зачем стал футболистом? А с другой стороны, за такие деньги огромные можно и роботом побыть.
Groove000
Groove000
   164 / 845
сегодня в 19:00
Он абсолютно прав, всё по делу говорит
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   243 / 845
сегодня в 18:57
Такое что то чешет.
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