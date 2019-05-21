Бэйл: «Футболисты - роботы. Мы будто теряем свою жизнь»

Полузащитник «Реала» откровенно рассказал о карьере футболиста. В интервью для фильма State of Play, снятого BT Sports Films, валлиец ответил на вопрос о том, понимает ли он завершивших карьеру игроков, которые говорят, что только после ухода из футбола к ним возвращается жизнь.

Да, определенно, потому что профессиональный спортсмен, особенно в командном виде спорта, не может выбирать календарь, как в гольфе или теннисе. Так что мы всего лишь роботы. Нам говорят, где нам нужно быть и когда, во сколько мы должны есть, в какое время нужно встретиться с тренером. Мы будто теряем свою жизнь.

Мы не можем выбирать то, что хотим, делать то, что хотим. Так что да, я могу полностью понять завершивших карьеру футболистов. С другой стороны, футбольная карьера настолько коротка, что приходится чем-то жертвовать.

Радость от игры в футбол, которая была в детстве, утрачивается. Когда вы ребенок, в голове нет лишних мыслей, ты просто смеешься, наслаждаешься временем с друзьями. Когда же вы попадаете в элиту, возникают всевозможные нагрузки, ожидания, люди постоянно говорят плохие вещи. Так что да, это чувство из детства исчезает.