Эмери: «„Ливерпуль“ - прекрасный пример для нас»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о жизни клуба без культового наставника Арсена Венгера.
Нам удалось стабилизировать команду, теперь должны прийти результаты и победы. «Ливерпуль» три года назад играл в финале Лиги Европы, а теперь выступает в финале Лиги чемпионов. Хороший пример для нас. Сейчас мы находимся в процессе восстановления. Чтобы быть в числе первых четырех в АПЛ, мы должны сделать еще один шаг вперед - внести идеи и свежесть.
Напомним, что Эмери - первый в истории тренер, участвовавший в финале Лиги Европы 4 раза.