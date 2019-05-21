Эмери: «„Ливерпуль“ - прекрасный пример для нас»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о жизни клуба без культового наставника Арсена Венгера.

Нам удалось стабилизировать команду, теперь должны прийти результаты и победы. «Ливерпуль» три года назад играл в финале Лиги Европы, а теперь выступает в финале Лиги чемпионов. Хороший пример для нас. Сейчас мы находимся в процессе восстановления. Чтобы быть в числе первых четырех в АПЛ , мы должны сделать еще один шаг вперед - внести идеи и свежесть.