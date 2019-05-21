Ривалдо считает, что Неймар сожалеет об уходе из «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий Неймар сожалеет о своем переходе из каталонского клуба в ПСЖ .

Я не знаю, хорошо это для «Барселоны» или нет, но ясно одно, - он допустил ошибку, когда решил уйти.

Отец или семья Неймара скажут вам, что он не сожалеет об уходе, но я думаю, что это не так. «Барселона» - это «Барселона».