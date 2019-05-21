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Ривалдо считает, что Неймар сожалеет об уходе из «Барселоны»

сегодня, 15:16

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий Неймар сожалеет о своем переходе из каталонского клуба в ПСЖ.

Я не знаю, хорошо это для «Барселоны» или нет, но ясно одно, - он допустил ошибку, когда решил уйти.

Отец или семья Неймара скажут вам, что он не сожалеет об уходе, но я думаю, что это не так. «Барселона» - это «Барселона». 

Ранее Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону». 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   118 / 845
сегодня в 17:59
просто кое-кто постарался чтобы трио распалось, слишком много у неймара советчиков было, да и он сам хорош.
112910315
112910315
   2 / 845
сегодня в 16:05
Сожалеет о Барселоне, хочет в Реал, нравится в ПСЖ
The Method Man
The Method Man
сегодня в 16:04
Куда всех???
Гризман, Мбаппе, Коутиньо, Дембеле, Малком, Суарес, Месси, Боатенг - все напы.
Дейонг, Делигт.
Барса решила скупить всех?
Но как же ФФП.
Поговаривают еще Неймар хочет вернуться в этом году в Барсу.

Ничего не понимаю.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 845
сегодня в 15:57
Папашку послушал, тому всё бабла мало.
Alex12357
Alex12357
   354 / 845
сегодня в 15:21
Жизнь рассудит.
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