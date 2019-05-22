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Ригони: «На сегодняшний день я полностью сконцентрирован на „Зените“»

сегодня, 09:06

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони порассуждал о своем будущем в команде из Санкт-Петербурга. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан еще на 2 года.

Я предельно мотивирован быть в команде, играть в Лиге чемпионов и бороться за сохранение чемпионского звания. Мне комфортно в клубе и в Санкт-Петербурге, но вы знаете, в футболе сложно с уверенностью говорить о будущем, поскольку в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые так или иначе повлияют на дальнейшую карьеру. На данный момент и душой, и мыслями, и телом я здесь, в «Зените». Если же случится то, о чем я даже не могу предположить, то придётся решать по ходу дела. Ещё раз подчеркну - на сегодняшний день я полностью сконцентрирован на «Зените», хочу как можно лучше провести матч с «Енисеем» и качественно подготовиться к новому сезону. 

Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую наши поклонники оказывали нам по ходу всего сезона! Знаю, у нас будет чемпионский парад по городу, надеюсь, болельщики встретят нас флагами цветов нашей команды. Я очень рад разделить с ними нашу радость, и, надеюсь, мы и в будущем отпразднуем завоевание очередных трофеев. Первым на очереди должен стать Суперкубок России, до которого осталось не так много времени. Впереди Лига чемпионов и новый чемпионат - словом, надеюсь, мы дадим болельщикам «Зенита» поводы для радости!

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Все комментарии
kastites
kastites
   148 / 834
сегодня в 12:47
Потом его Спартаку продадим за 30 миллионов Евро
1 команда
1 команда
   93 / 834
сегодня в 10:36
Удачи Ригони найти себя.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 834
сегодня в 10:25
Из Зенита можно попасть во вполне приличный клуб.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   283 / 834
сегодня в 10:08
Как игрок на подмену или на игру с командами в нижней части чемпионата, для игры в кубке с командами пфл, он точно подходит. В основу железобетонно не проходит, только эпизодически. Если его устроит такая роль, я буду только рад. Но кажется его не устраивает. Ему бы как дриуси перестроится на другую позицию, например на место Жиркова, но тут под лимит надо подстраиваться. В центре кузяеев, оздоев, ерохин, вряд ли пустят его.
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