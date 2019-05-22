Ригони: «На сегодняшний день я полностью сконцентрирован на „Зените“»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о своем будущем в команде из Санкт-Петербурга. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан еще на 2 года.

Я предельно мотивирован быть в команде, играть в Лиге чемпионов и бороться за сохранение чемпионского звания. Мне комфортно в клубе и в Санкт-Петербурге, но вы знаете, в футболе сложно с уверенностью говорить о будущем, поскольку в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые так или иначе повлияют на дальнейшую карьеру. На данный момент и душой, и мыслями, и телом я здесь, в «Зените». Если же случится то, о чем я даже не могу предположить, то придётся решать по ходу дела. Ещё раз подчеркну - на сегодняшний день я полностью сконцентрирован на «Зените», хочу как можно лучше провести матч с «Енисеем» и качественно подготовиться к новому сезону.

Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую наши поклонники оказывали нам по ходу всего сезона! Знаю, у нас будет чемпионский парад по городу, надеюсь, болельщики встретят нас флагами цветов нашей команды. Я очень рад разделить с ними нашу радость, и, надеюсь, мы и в будущем отпразднуем завоевание очередных трофеев. Первым на очереди должен стать Суперкубок России, до которого осталось не так много времени. Впереди Лига чемпионов и новый чемпионат - словом, надеюсь, мы дадим болельщикам «Зенита» поводы для радости!