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Колосков: «Каррера почему-то почувствовал себя выдающимся тренером»

сегодня, 13:02

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил народную любовь к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере с обожанием Гуса Хиддинка после успешного для России Евро-2008.

– Вам понятно резкое недовольство болельщиков «Спартака» на трибунах в связи с увольнением Массимо Карреры?

– Это опять же проявление нашего российского менталитета. Наша манера… То же самое было и с Хиддинком. Его обожествляли после Евро-2008, даже детей начали называть в его честь. А я по-прежнему считаю, что нам тогда повезло.

– Разве?

– А вы вспомните, как мы туда попали. Почему-то забываем поражение от Израиля, про помощь хорватов. Да и на самом турнире сборная дважды крупно уступила испанцам – 1:4 и 0:3. А Хиддинк у нас превратился в героя. Чуть ли не звезду ему на грудь повесили. Почему?

– А Каррера?

– Примерно то же самое произошло и с ним. Правда, в чуть меньшей степени. Да, он стал чемпионом. Действительно, все шло хорошо, пока Каррера в какой-то момент почему-то не почувствовал себя выдающимся тренером. И я виню в этом руководство клуба.

– Почему?

– Потому что оно дало Каррере полный карт-бланш. У нас часто пускаются в крайности. Либо тренера вообще ни во что не ставят, либо позволяют ему все. То есть помимо подготовки команды наставник отвечает еще и за селекцию, трансферы, начинает вникать во все дела. В общем – что хочет, то и делает. На мой взгляд, Каррера стал продуктом вседозволенности со стороны руководства «Спартака».

– Снизил к себе требования?

– Его надо было вовремя остановить. Четко обозначить: этого нельзя, того нельзя. Но нужно было упредить Карреру заранее. Не когда он стал чемпионом, а раньше – по ходу того сезона. Вот тогда итальянец, возможно, и остался бы в «Спартаке».

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Все комментарии
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   32 / 834
сегодня в 13:14
Nikola45
Nikola45
   55 / 834
сегодня в 13:12
Адекватно! А главное правдиво!
Каррера только одного не понял! Что это не его заслуга а заслуга РФС которое подарила на юбилей Симоняна Чемпионское звание клубу который не мог в течении 16 лет ни чего сделать даже при помощи купленном судейском корпусе!
Но следующий сезон все расставил на свои места!
Физрук, вечный помощник старшего тренера возомнил себя просто СУПЕР ЗВЕЗДОЙ ))
mugik1973
mugik1973
   314 / 834
сегодня в 13:08
Колоскову пора к врачу обратится
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   393 / 834
сегодня в 13:08
Колосков ты сам бандит футбольный с 90-х, тебе по ходу никто не нравится,не лезь Каррере только тебя не хватало здесь
311
311
   68 / 834
сегодня в 13:07
В Спартаке выдающийся только Федун. У кого деньги, тот и царь!)
kingoffam
kingoffam
   233 / 834
сегодня в 13:07
Колосков, почему то почувствовал себя великим аналитиком.
Озеров
Озеров
   43 / 834
сегодня в 13:06
Видимо потому что Каррера хоть что то сделал для футбола

В отличии от колоскова
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