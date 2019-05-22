Колосков: «Каррера почему-то почувствовал себя выдающимся тренером»

сегодня, 13:02

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил народную любовь к бывшему тренеру «Спартака» с обожанием после успешного для России Евро-2008.

– Вам понятно резкое недовольство болельщиков «Спартака» на трибунах в связи с увольнением Массимо Карреры?

– Это опять же проявление нашего российского менталитета. Наша манера… То же самое было и с Хиддинком. Его обожествляли после Евро-2008, даже детей начали называть в его честь. А я по-прежнему считаю, что нам тогда повезло.

– Разве?

– А вы вспомните, как мы туда попали. Почему-то забываем поражение от Израиля, про помощь хорватов. Да и на самом турнире сборная дважды крупно уступила испанцам – 1:4 и 0:3. А Хиддинк у нас превратился в героя. Чуть ли не звезду ему на грудь повесили. Почему?

– А Каррера?

– Примерно то же самое произошло и с ним. Правда, в чуть меньшей степени. Да, он стал чемпионом. Действительно, все шло хорошо, пока Каррера в какой-то момент почему-то не почувствовал себя выдающимся тренером. И я виню в этом руководство клуба.

– Почему?

– Потому что оно дало Каррере полный карт-бланш. У нас часто пускаются в крайности. Либо тренера вообще ни во что не ставят, либо позволяют ему все. То есть помимо подготовки команды наставник отвечает еще и за селекцию, трансферы, начинает вникать во все дела. В общем – что хочет, то и делает. На мой взгляд, Каррера стал продуктом вседозволенности со стороны руководства «Спартака».

– Снизил к себе требования?

– Его надо было вовремя остановить. Четко обозначить: этого нельзя, того нельзя. Но нужно было упредить Карреру заранее. Не когда он стал чемпионом, а раньше – по ходу того сезона. Вот тогда итальянец, возможно, и остался бы в «Спартаке».