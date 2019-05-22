Колосков: «Каррера почему-то почувствовал себя выдающимся тренером»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил народную любовь к бывшему тренеру «Спартака» Массимо Каррере с обожанием Гуса Хиддинка после успешного для России Евро-2008.
– Вам понятно резкое недовольство болельщиков «Спартака» на трибунах в связи с увольнением Массимо Карреры?
– Это опять же проявление нашего российского менталитета. Наша манера… То же самое было и с Хиддинком. Его обожествляли после Евро-2008, даже детей начали называть в его честь. А я по-прежнему считаю, что нам тогда повезло.
– Разве?
– А вы вспомните, как мы туда попали. Почему-то забываем поражение от Израиля, про помощь хорватов. Да и на самом турнире сборная дважды крупно уступила испанцам – 1:4 и 0:3. А Хиддинк у нас превратился в героя. Чуть ли не звезду ему на грудь повесили. Почему?
– А Каррера?
– Примерно то же самое произошло и с ним. Правда, в чуть меньшей степени. Да, он стал чемпионом. Действительно, все шло хорошо, пока Каррера в какой-то момент почему-то не почувствовал себя выдающимся тренером. И я виню в этом руководство клуба.
– Почему?
– Потому что оно дало Каррере полный карт-бланш. У нас часто пускаются в крайности. Либо тренера вообще ни во что не ставят, либо позволяют ему все. То есть помимо подготовки команды наставник отвечает еще и за селекцию, трансферы, начинает вникать во все дела. В общем – что хочет, то и делает. На мой взгляд, Каррера стал продуктом вседозволенности со стороны руководства «Спартака».
– Снизил к себе требования?
– Его надо было вовремя остановить. Четко обозначить: этого нельзя, того нельзя. Но нужно было упредить Карреру заранее. Не когда он стал чемпионом, а раньше – по ходу того сезона. Вот тогда итальянец, возможно, и остался бы в «Спартаке».
Каррера только одного не понял! Что это не его заслуга а заслуга РФС которое подарила на юбилей Симоняна Чемпионское звание клубу который не мог в течении 16 лет ни чего сделать даже при помощи купленном судейском корпусе!
Но следующий сезон все расставил на свои места!
Физрук, вечный помощник старшего тренера возомнил себя просто СУПЕР ЗВЕЗДОЙ ))
Каррера только одного не понял! Что это не его заслуга а заслуга РФС которое подарила на юбилей Симоняна Чемпионское звание клубу который не мог в течении 16 лет ни чего сделать даже при помощи купленном судейском корпусе!
Но следующий сезон все расставил на свои места!
Физрук, вечный помощник старшего тренера возомнил себя просто СУПЕР ЗВЕЗДОЙ ))
В отличии от колоскова
В отличии от колоскова