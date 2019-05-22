Колосков: «Если Дзюбу позовет „Бернли“, то ему там делать нечего»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающему Артему Дзюбе не стоит уезжать в Англию. По мнению Колоскова, Дзюбе не имеет смысла ехать в средний английский клуб.
– Нужно ли Артему Дзюбе в 30 лет уезжать в Англию?
– Если есть предложение от «Манчестер Сити», пусть едет (улыбается).
– Вы шутите?
– А если его зовет «Бернли», то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России.
в свою кубышку, не хило наживались на контрактах, финансов уже нет, но мораль святое )
в свою кубышку, не хило наживались на контрактах, финансов уже нет, но мораль святое )