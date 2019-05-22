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Колосков: «Если Дзюбу позовет „Бернли“, то ему там делать нечего»

сегодня, 12:47

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающему Артему Дзюбе не стоит уезжать в Англию. По мнению Колоскова, Дзюбе не имеет смысла ехать в средний английский клуб.

– Нужно ли Артему Дзюбе в 30 лет уезжать в Англию?

– Если есть предложение от «Манчестер Сити», пусть едет (улыбается).

– Вы шутите?

– А если его зовет «Бернли», то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России. 

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
   14 / 834
сегодня в 13:12
Колосков с Госкомспортом в свое время забирал 80 % от контрактов всех спортсменов
в свою кубышку, не хило наживались на контрактах, финансов уже нет, но мораль святое )
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   123 / 834
сегодня в 13:10
Согласен с мнением Колоскова
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 834
сегодня в 13:00
Как раз в "Бернли" с дуболомами Дайча он, возможно, и вписался бы. Но, разумеется, 30-летнего игрока в АПЛ никто приглашать не будет.
BURNLEY
BURNLEY
сегодня в 12:55
В Бернли ему точно, делать нечего!
311
311
   68 / 834
сегодня в 12:51
Разница между МС и Бернли для Дзюбы лишь в том, что в одном из них по праздникам он появлялся бы на поле!)
handreb
handreb
   67 / 834
сегодня в 12:49
Дзюбе в Англии в любой команде делать нечего.
memphis
memphis
   798 / 834
сегодня в 12:48
Ему место в Спартаке))
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