Колосков: «Если Дзюбу позовет „Бернли“, то ему там делать нечего»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающему не стоит уезжать в Англию. По мнению Колоскова, Дзюбе не имеет смысла ехать в средний английский клуб.

– Нужно ли Артему Дзюбе в 30 лет уезжать в Англию?

– Если есть предложение от «Манчестер Сити», пусть едет (улыбается).

– Вы шутите?

– А если его зовет «Бернли», то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России.