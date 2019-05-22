Орлов: «УЕФА виноват в том, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы из-за соображений безопасности.
Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.
Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский «Арсенал», но они просчитались.
Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку.
А так неучей и "деревянных" в плане мышления развелось много на самых разных уровнях соц.лестницы.
А так неучей и "деревянных" в плане мышления развелось много на самых разных уровнях соц.лестницы.
Она этим питается здесь, ей весело, когда другие искренне злятся - из-за клуба, или религии - не важен повод, важно довести человека.
Так вот, когда я Барселону, Месси и иже с ними каждый день песочил, то эту особу настолько всё разозлило, что она скопировала много моих комментариев и пришла в модераторскую с просьбой заблокировать меня пожизненно из-за того, что я не пишу в целом о футболе, а целенаправленно гноблю любимый ею клуб. Она всерьёз тогда возмущалась там и выпрашивала мне перманент.
Не только манго - тролли все злятся, когда их самих давят. Причём, злятся намного сильнее, чем простые юзеры, ведь каждый тролль себя считает профессионалом инет-развода, и когда его заставляют обороняться, да ещё пробивают в обороне бреши, то они это плохо переносят.
П.С. может это какой-нибудь фанат английского клуба, объект обажания которого Сити разгромил, вот он на тебя и напал. Забей, это же от злости и того, что подгорает. Чем меньше обращаешь внимания, тем сильнее будет бомбить у таких людей, что тебе и на руку.
Она этим питается здесь, ей весело, когда другие искренне злятся - из-за клуба, или религии - не важен повод, важно довести человека.
Так вот, когда я Барселону, Месси и иже с ними каждый день песочил, то эту особу настолько всё разозлило, что она скопировала много моих комментариев и пришла в модераторскую с просьбой заблокировать меня пожизненно из-за того, что я не пишу в целом о футболе, а целенаправленно гноблю любимый ею клуб. Она всерьёз тогда возмущалась там и выпрашивала мне перманент.
Не только манго - тролли все злятся, когда их самих давят. Причём, злятся намного сильнее, чем простые юзеры, ведь каждый тролль себя считает профессионалом инет-развода, и когда его заставляют обороняться, да ещё пробивают в обороне бреши, то они это плохо переносят.
П.С. может это какой-нибудь фанат английского клуба, объект обажания которого Сити разгромил, вот он на тебя и напал. Забей, это же от злости и того, что подгорает. Чем меньше обращаешь внимания, тем сильнее будет бомбить у таких людей, что тебе и на руку.
Этот совсем, как бы это по-мягче сказать, молодой да ранний по написанию)
Этот совсем, как бы это по-мягче сказать, молодой да ранний по написанию)
Мангуся балуется) Палится с запятыми.
Мангуся балуется) Палится с запятыми.
Почему бы одному из них не чудить вот так? Здесь же не только киэнджин такой, каким его правильно описал Аналитик.
Почему бы одному из них не чудить вот так? Здесь же не только киэнджин такой, каким его правильно описал Аналитик.
Кста, я понял, почему он снова вылез именно сегодня. Он вчера оставил коммент с акка "Crystal Palace", ну я ответку кинул. Вот поэтому он и активизировался))
Кста, я понял, почему он снова вылез именно сегодня. Он вчера оставил коммент с акка "Crystal Palace", ну я ответку кинул. Вот поэтому он и активизировался))