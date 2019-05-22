ГлавнаяНовости

Орлов: «УЕФА виноват в том, что Мхитарян не сыграет в финале ЛЕ»

сегодня, 12:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на матч финала Лиги Европы из-за соображений безопасности.

Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.

Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский «Арсенал», но они просчитались.

Баку — красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе, именно англичане же развивали нефть в Баку.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мусаев: «Обещаю, что „Краснодар“ приложит все силы, чтобы стать чемпионом»
Сегодня, 20:02 Комментарии0
Парфенов: «Любой финал - это разный путь и разная жизнь»
Сегодня, 18:25 Комментарии2
Наумов: «„Локомотив“ вряд ли можно назвать фаворитом в игре с „Уралом“»
Сегодня, 17:55 Комментарии6
Колосков назвал имена лучших трех игроков в РПЛ в этом сезоне
Сегодня, 16:36 Комментарии39
Бояринцев вспомнил о поражении 1:7 от Португалии
Сегодня, 14:25 Комментарии18
Колосков: «Каррера почему-то почувствовал себя выдающимся тренером»
Сегодня, 13:02 Комментарии105
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 837
сегодня в 16:11
Увы, да ах, Геннадий Сергеевич...Камешек в адрес Чеферина и его команды! Не очень продуманно поступило УЕФА с этой точки зрения.
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 14:46
Финал, Мхитарян, англичане и нефть, Гена помоему перебрал.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил NAZAR 007
   93 / 837
сегодня в 14:32
Так из логики текста Орлова последнее предложение не вытекает)
А так неучей и "деревянных" в плане мышления развелось много на самых разных уровнях соц.лестницы.
За адекватность
За адекватность
   22 / 837
сегодня в 14:29
"Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить." Да что Вы говорите. А сколько процентов англы и иже с ними давали против проведения ЧМ в России? Но ФИФА послала всех на три буквы. У Вас другое мнение было. Завтра англы будут в первых рядах, если условно начнут бойкотировать проведение матчей ЧЕ 2020 в Санкт Петербурге, и что Вы скажете? Ведь они найдут поболее одного процента. Как же достали эти хамелеоны.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   93 / 837
сегодня в 14:27
Что за бред? В смысле нет ничего своего? Общеизвестный факт для кого, для неучей?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   20 / 837
сегодня в 14:24
Я тебе кое-что расскажу. Вот долларовая миллионерша, это которая больше известна как Барселонажница, так вот она вон создаёт аккаунты-клоны на многие клубы. Высмеивает чужую религию, на что очень много жалоб от пользователей, если вспомнишь. Она этим питается здесь, ей весело, когда другие искренне злятся - из-за клуба, или религии - не важен повод, важно довести человека. Так вот, когда я Барселону, Месси и иже с ними каждый день песочил, то эту особу настолько всё разозлило, что она скопировала много моих комментариев и пришла в модераторскую с просьбой заблокировать меня пожизненно из-за того, что я не пишу в целом о футболе, а целенаправленно гноблю любимый ею клуб. Она всерьёз тогда возмущалась там и выпрашивала мне перманент. Не только манго - тролли все злятся, когда их самих давят. Причём, злятся намного сильнее, чем простые юзеры, ведь каждый тролль себя считает профессионалом инет-развода, и когда его заставляют обороняться, да ещё пробивают в обороне бреши, то они это плохо переносят. П.С. может это какой-нибудь фанат английского клуба, объект обажания которого Сити разгромил, вот он на тебя и напал. Забей, это же от злости и того, что подгорает. Чем меньше обращаешь внимания, тем сильнее будет бомбить у таких людей, что тебе и на руку.
Очень сомневаюсь насчет английских клубов, потому что фанатам МЮ, "Арсенала", "Челси" за последние годы и так не привыкать страдать, а "Ливерпуль" и ТТХ, наоборот, набирают обороты, и им, наоборот, не на что особенно обижаться)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
   13 / 837
сегодня в 13:54
Ну сам прикинь. Аналитик больше всех любит показывать свою нелюбовь ко всему каталонскому - Пеп, Месси, Барса. Манго болезненно реагирует на такие вещи)
Я тебе кое-что расскажу. Вот долларовая миллионерша, это которая больше известна как Барселонажница, так вот она вон создаёт аккаунты-клоны на многие клубы. Высмеивает чужую религию, на что очень много жалоб от пользователей, если вспомнишь.
Она этим питается здесь, ей весело, когда другие искренне злятся - из-за клуба, или религии - не важен повод, важно довести человека.
Так вот, когда я Барселону, Месси и иже с ними каждый день песочил, то эту особу настолько всё разозлило, что она скопировала много моих комментариев и пришла в модераторскую с просьбой заблокировать меня пожизненно из-за того, что я не пишу в целом о футболе, а целенаправленно гноблю любимый ею клуб. Она всерьёз тогда возмущалась там и выпрашивала мне перманент.
Не только манго - тролли все злятся, когда их самих давят. Причём, злятся намного сильнее, чем простые юзеры, ведь каждый тролль себя считает профессионалом инет-развода, и когда его заставляют обороняться, да ещё пробивают в обороне бреши, то они это плохо переносят.
П.С. может это какой-нибудь фанат английского клуба, объект обажания которого Сити разгромил, вот он на тебя и напал. Забей, это же от злости и того, что подгорает. Чем меньше обращаешь внимания, тем сильнее будет бомбить у таких людей, что тебе и на руку.
allemz
allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   48 / 837
сегодня в 13:46
Я тоже не думаю, что киэнджин, но допускаю. Там правда всё плохо. Запятые так многие ставят уже. Но жёлтое пятно с глазами здесь во многом повинно, что другим приписывается. Тот любитель на других свалить свои дела. Но это не он, вряд ли. Этот совсем, как бы это по-мягче сказать, молодой да ранний по написанию)
+ Манго не любит меня)) А с киэнджином у меня всё ровно, учитывая, что с ним вообще не общаюсь.
allemz
allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   48 / 837
сегодня в 13:45
Ты учти, что здесь есть люди, которые сутками сидят. Как Славнов. Только тот пишет весь день про животноводство - свиней там, коней, кур....а эти прячутся, они поумнее. Вот сутками сидят здесь манго, сидит долларовая миллионерша, сидит её якобы братец Руслан. Ну и на итальянской ветке ещё человек, сам знаешь. Почему бы одному из них не чудить вот так? Здесь же не только киэнджин такой, каким его правильно описал Аналитик.
Ну сам прикинь. Аналитик больше всех любит показывать свою нелюбовь ко всему каталонскому - Пеп, Месси, Барса. Манго болезненно реагирует на такие вещи)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
   13 / 837
сегодня в 13:42
Не думаю, что это акки киэнджина. Не тот уровень. Мангуся балуется) Палится с запятыми.
Я тоже не думаю, что киэнджин, но допускаю. Там правда всё плохо. Запятые так многие ставят уже. Но жёлтое пятно с глазами здесь во многом повинно, что другим приписывается. Тот любитель на других свалить свои дела. Но это не он, вряд ли.
Этот совсем, как бы это по-мягче сказать, молодой да ранний по написанию)
allemz
allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   48 / 837
сегодня в 13:40
Ты учти, что здесь есть люди, которые сутками сидят. Как Славнов. Только тот пишет весь день про животноводство - свиней там, коней, кур....а эти прячутся, они поумнее. Вот сутками сидят здесь манго, сидит долларовая миллионерша, сидит её якобы братец Руслан. Ну и на итальянской ветке ещё человек, сам знаешь. Почему бы одному из них не чудить вот так? Здесь же не только киэнджин такой, каким его правильно описал Аналитик.
Не думаю, что это акки киэнджина. Не тот уровень.
Мангуся балуется) Палится с запятыми.
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ ответил BURNLEY
сегодня в 13:40
Адрес ты должен знать
Я думал, что ты там уже был, все места знаешь.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
   13 / 837
сегодня в 13:37
Так в чемпе была игра с волками (3-0), хню какую-то нес на ветке. Понял, что какой-то нубяра плодит аккаунты с эмблемами английских/итальянских клубов. С того момента начал дое13ваться. Кста, я понял, почему он снова вылез именно сегодня. Он вчера оставил коммент с акка "Crystal Palace", ну я ответку кинул. Вот поэтому он и активизировался))
Ты учти, что здесь есть люди, которые сутками сидят. Как Славнов. Только тот пишет весь день про животноводство - свиней там, коней, кур....а эти прячутся, они поумнее. Вот сутками сидят здесь манго, сидит долларовая миллионерша, сидит её якобы братец Руслан. Ну и на итальянской ветке ещё человек, сам знаешь.
Почему бы одному из них не чудить вот так? Здесь же не только киэнджин такой, каким его правильно описал Аналитик.
BURNLEY
BURNLEY ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   433 / 837
сегодня в 13:36
Куда? Давай подробную карту путешествия)
Адрес ты должен знать
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил BURNLEY
   13 / 837
сегодня в 13:34
Ты вообще иди …...........
Куда? Давай подробную карту путешествия)
allemz
allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   48 / 837
сегодня в 13:34
А ты где с этим клоноводом пересёкся? Чё он к тебе пристал? Надо там поискать концы. Но он вон безобидный, рад заблуждаться - сижу смеюсь, заглатывает же всё, что ему бросаешь. Как гольян в пустом пруду.
Так в чемпе была игра с волками (3-0), хню какую-то нес на ветке. Понял, что какой-то нубяра плодит аккаунты с эмблемами английских/итальянских клубов. С того момента начал дое13ваться.

Кста, я понял, почему он снова вылез именно сегодня. Он вчера оставил коммент с акка "Crystal Palace", ну я ответку кинул. Вот поэтому он и активизировался))
BURNLEY
BURNLEY ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   433 / 837
сегодня в 13:33
Мне расскажешь кто ты? А то, Президент Барселоны - это мой аккаунт, но я не Allenz. Давай знакомиться. Судя по стилю написания, тебе лет 15-ть максимум. Я прав?
Ты вообще иди …...........
BURNLEY
BURNLEY
   433 / 837
сегодня в 13:32
Глорья тут развелось, даже противно на сайте заходить. Зделают себе аккаунт типа за арс болею, а сам сидит на ветках реала , что один что второй.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил BURNLEY
   13 / 837
сегодня в 13:31
Ты чё как девка в игнор добавляешь?
Мне расскажешь кто ты? А то, Президент Барселоны - это мой аккаунт, но я не Allenz. Давай знакомиться. Судя по стилю написания, тебе лет 15-ть максимум. Я прав?
BURNLEY
BURNLEY
   433 / 837
сегодня в 13:28
Ты чё как девка в игнор добавляешь?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
   13 / 837
сегодня в 13:28
Ска, клиника уже какая-то.
А ты где с этим клоноводом пересёкся? Чё он к тебе пристал? Надо там поискать концы. Но он вон безобидный, рад заблуждаться - сижу смеюсь, заглатывает же всё, что ему бросаешь. Как гольян в пустом пруду.
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 837
сегодня в 13:27
ФИФА десять раз перекрестилась, что Украина не попала на ЧМ-2018.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   20 / 837
сегодня в 13:27
Ска, клиника уже какая-то.
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       48 / 837
    сегодня в 13:24
    Да это КИЭНДЖИН, ему простительно. Это он постоянно пишет, что я глор "Реала" и что NGY - мой акк. Вот, снова пишет. Причем пишет это то со своего аккаунта, то с левых. Там серьезные проблемы с психикой уже)) Так что он за всеми этими фейками стоит.
      BURNLEY
      BURNLEY ответил Так Себе Аналитик
         433 / 837
      сегодня в 13:24
      Да это КИЭНДЖИН, ему простительно. Это он постоянно пишет, что я глор "Реала" и что NGY - мой акк. Вот, снова пишет. Причем пишет это то со своего аккаунта, то с левых. Там серьезные проблемы с психикой уже)) Так что он за всеми этими фейками стоит.
      Признайся ты глор реала хахахахахахахахаха
      киэнджинᅠ
      киэнджинᅠ ответил Так Себе Аналитик
      сегодня в 13:24
      Да это КИЭНДЖИН, ему простительно. Это он постоянно пишет, что я глор "Реала" и что NGY - мой акк. Вот, снова пишет. Причем пишет это то со своего аккаунта, то с левых. Там серьезные проблемы с психикой уже)) Так что он за всеми этими фейками стоит.
      Правду говоришь, глор Реала.
      BURNLEY
      BURNLEY ответил Так Себе Аналитик
         433 / 837
      сегодня в 13:23
      Да это КИЭНДЖИН, ему простительно. Это он постоянно пишет, что я глор "Реала" и что NGY - мой акк. Вот, снова пишет. Причем пишет это то со своего аккаунта, то с левых. Там серьезные проблемы с психикой уже)) Так что он за всеми этими фейками стоит.
      Киэнджин? Хахахахахахахаха
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил allemz
         20 / 837
      сегодня в 13:22
      Зайди с основы, клоновод. Что за обиженки пошли..
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
           13 / 837
        сегодня в 13:19
        Что происходит?
        Дружище, не обращай на них внимание - дети, что с них возьмёшь. Пусть балуются ;))
        mihaluch
        mihaluch
           45 / 837
        сегодня в 13:16
        Баку безопасней чем Москва. Азербайджанцев в Москве живёт больше чем в Баку.И если в Баку живут культурные люди: профессора, заслуженные учителя отличные врачи, и т. д., то в Москве в большинстве своём живет азербайджанское отребье.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100