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Парфёнов: «Мы играем с действующим чемпионом»

сегодня, 11:17
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18:30 Не начался

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России против «Локомотива».

Есть чемпионат, где длинная дистанция. Есть чемпион, второе, третье место. А здесь есть один победитель в непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу. Мы играем с действующим чемпионом. Параллели с финалом двухлетней давности? Это две разные жизни, нет одинакового пути, нет одинакового финала. Абсолютно всё разное, но цель одна.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 834
сегодня в 12:16
Странно, что он не знает кто действующий чемпион. Вот что значит мазутная закваска.
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 834
сегодня в 12:08
мяч круглый
oncha
oncha
   241 / 834
сегодня в 11:45
Истинный спартач, даже не знает кто чемпион страны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 834
сегодня в 11:41
Чемпионство Локо передал Зениту ещё 23 сентября 2018 года....на "Газпром Арене"....5:3..)))
Так что сегодня Урал играет с экс-чемпионом....
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 834
сегодня в 11:38
Удачи Уралу!
abrek123
abrek123
   105 / 834
сегодня в 11:23
Перепил походу и забыл что Зениту уже кубок РПЛ вручили и он уже действующий чемпион России)))
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