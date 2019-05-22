Парфёнов: «Мы играем с действующим чемпионом»

Главный тренер «Урала» прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России против «Локомотива».

Есть чемпионат, где длинная дистанция. Есть чемпион, второе, третье место. А здесь есть один победитель в непростом турнире. Недооценки какой-то я не вижу. Мы играем с действующим чемпионом. Параллели с финалом двухлетней давности? Это две разные жизни, нет одинакового пути, нет одинакового финала. Абсолютно всё разное, но цель одна.