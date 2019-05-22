Сафонов: «Глушаков стал разменной монетой финансовой войны в „Спартаке“»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что опальный полузащитник «Спартака» может пригодиться многим клубам РПЛ .

В «Спартаке», на мой взгляд, Глушаков стал лишь разменной монетой финансовой войны между Измайловым и Каррерой с агентами. По сути, Наиль подставил Дениса. Не верю, что Глушаков мог самостоятельно спланировать революцию против итальянского специалиста. А так, Денис всегда был хорошим футболистом.

У «Ростова», «Динамо», «Крыльев Советов» игроков такого уровня либо нет, либо единицы. Почему бы не взять. А то, что он кому-то не нравился… Он же не ребенок, чтобы всем нравиться.