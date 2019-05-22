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Сафонов: «Глушаков стал разменной монетой финансовой войны в „Спартаке“»

сегодня, 11:16

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что опальный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может пригодиться многим клубам РПЛ.

В «Спартаке», на мой взгляд, Глушаков стал лишь разменной монетой финансовой войны между Измайловым и Каррерой с агентами. По сути, Наиль подставил Дениса. Не верю, что Глушаков мог самостоятельно спланировать революцию против итальянского специалиста. А так, Денис всегда был хорошим футболистом.

У «Ростова», «Динамо», «Крыльев Советов» игроков такого уровня либо нет, либо единицы. Почему бы не взять. А то, что он кому-то не нравился… Он же не ребенок, чтобы всем нравиться.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   185 / 834
сегодня в 12:54
Стыдно за свиней во все времена.
clop
clop ответил makkie
   85 / 834
сегодня в 12:48
Это и так понятно - причем разменной монетой стал и Каррера... Измайлов Родионовым vs Трабукки и Бегемота. Разумеется, победили представители клуба... а вот клуб проиграл в этой борьбе(
А известно, кто устроил аудиозапись разговоров Глушакова? Измайлов, агенты или кто-то еще?
Федун когда-то заявлял, что он выяснил, кто это сделал. Но тут же сказал, что ничего поделать с этим не может.
Nimbles
Nimbles
   34 / 834
сегодня в 12:46
Свиньями всегда рулили то партийные функционеры, то бандитские главари, то олигархическая верхушка, грязная команда, основанная уголовником.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   32 / 834
сегодня в 12:15
Некрасиво свиньи ведут по отношению к своей легенде.
311
311
   68 / 834
сегодня в 12:06
В спартаке разменные монеты только пятаки!)
морозз
морозз
   57 / 834
сегодня в 11:47
Каждый человек живёт своим умом и опытом прожитой жизни, если человек живёт чужим умом то это просто соглашательство и участие в интригах того, чьим умом он живёт! Где то Глушаков совершил большую ошибку и теперь за неё расплачивается!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 834
сегодня в 11:42
Одним словом Глушаков честный и порядочный человек. А в том, что он творит и поступает как последняя тварь виноваты все вокруг кроме него.
Логика железная. Потихоньку узнаём кто из себя, что представляет, вот и агент Сафонов себя выдал, кто следующий?
handreb
handreb
   67 / 834
сегодня в 11:39
Свиньи делили награбленные у народа деньги.
Albasin
Albasin
   16 / 834
сегодня в 11:36
Глушаков вскрыл назревший свиной чирей, во временем свиньи ему еще и спасибо скажут.
RIR68
RIR68
   196 / 834
сегодня в 11:33
с разницей в 20 лайков победил Назаров)))
abrek123
abrek123
   105 / 834
сегодня в 11:33
Каррера получил компенсацию полную его все устраивает, да и если честно Спартак сыпался при нем нужно было менять что-то делать..Измайлов должность потерял что приобрел хз, а вот зачинщик или исполнитель кому как видится все пока хорошо зарплата таже, пока играет за Спартак также..Да и найдет себе думаю клуб с такой-же зарплатой и сможет еще пару лет на хорошем уровне сыграть и принести кому-то пользу...Не ясно для чего все это было, сливать Карреру вообще...Обида зависть или еще чего неясно...
makkie
makkie
   18 / 834
сегодня в 11:24
Это и так понятно - причем разменной монетой стал и Каррера... Измайлов Родионовым vs Трабукки и Бегемота.
Разумеется, победили представители клуба... а вот клуб проиграл в этой борьбе(
ДСА
ДСА
   86 / 834
сегодня в 11:23
Умерит финансовые аппетиты - будет на расхват.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 834
сегодня в 11:19
Продолжает всплывать из спартаковских фановых труб. 🤣
FILL3286
FILL3286
   12 / 834
сегодня в 11:18
Бомжам его толканем за 50 млн!
ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
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