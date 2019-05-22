Панюков: «Не хочу слушать гимн ЛЧ на скамейке запасных „Зенита“»

Нападающий «Урала» признал, что у него мало шансов заиграть в «Зените», которому принадлежит контракт игрока.

Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в «Зените» в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, сможем оформить путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В «Зените» грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.

В «Урале» хотят продлить сотрудничество. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в «Зените», и в «Урале». В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.