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Панюков: «Не хочу слушать гимн ЛЧ на скамейке запасных „Зенита“»

сегодня, 11:46

Нападающий «Урала» Андрей Панюков признал, что у него мало шансов заиграть в «Зените», которому принадлежит контракт игрока.

Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в «Зените» в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, сможем оформить путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В «Зените» грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.

В «Урале» хотят продлить сотрудничество. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в «Зените», и в «Урале». В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   25 / 834
сегодня в 12:42
А кто сказал, что тебя даже на скамейку в ЛЧ возьмут?
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 834
сегодня в 12:41
Правильно оценил свои возможности, в отличии от других!!! 24 года - самый расцвет и надо играть. Оставаться надо в Урале, чтоб не плакаться потом как Ваня Соловьев и ему подобные.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 834
сегодня в 12:25
Нечего губить карьеру на скамейке Зенита, но уж очень хорошие условия там предлагают.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил FILL3286
   51 / 834
сегодня в 12:07
Там будет три состава сидеть слушать,а на поле 11 бакланов будут лить воду всем,а страна будет смеяться и радоваться)))
ДА, ХРЕНОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА У СПАРТАКА В ЛИГЕ ЕВРОПЫ...
ВПРОЧЕМ, НИЧЕГО НОВОГО !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
makkie
makkie
   18 / 834
сегодня в 12:04
Всё правильно, Набиуллин, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Заболотный и иже с ними уже пожалели о переходе в Зенит(
FILL3286
FILL3286
   12 / 834
сегодня в 11:56
Там будет три состава сидеть слушать,а на поле 11 бакланов будут лить воду всем,а страна будет смеяться и радоваться)))
kastites
kastites
   148 / 834
сегодня в 11:52
Слабоват он для ЗЕНИТА
Egorium
Egorium
   109 / 834
сегодня в 11:49
Скоро в пердиве другой гимн будешь слушать.
Denkuz
Denkuz
   82 / 834
сегодня в 11:48
В Зените явно не блистал, твой уровень Урал, там и играй.
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