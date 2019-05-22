Жигулев: «„Урал“ не боится „Локомотив“»

Нападающий «Урала» поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против «Локомотива», который состоится сегодня вечером в Самаре.

Не хочется загадывать, но я, разумеется, надеюсь принять участие в финале. Тем более что опыт таких матчей есть. Год назад играл в финале Кубка за «Тосно». И побеждал.

Деление на фаворитов и аутсайдеров в Кубке не работает. «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале двухлетней давности, но это ничего не значит. В нынешнем сезоне мы набрали в матчах с «Локо» четыре очка. Никакой боязни соперника у нас нет. Ставим задачу победить. А рассудит всех сама игра.

Самое главное – чтобы команда оставалась единым целым. С первой и до последней минуты. Все решает настрой в данный конкретный день. Год назад у «Тосно» в финале настрой был запредельный. Мы выходили на поле отдать все силы, без всякой халтуры.