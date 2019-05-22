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Жигулев: «„Урал“ не боится „Локомотив“»

сегодня, 12:01
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18:30 Не начался

Нападающий «Урала» Илья Жигулев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России против «Локомотива», который состоится сегодня вечером в Самаре.

Не хочется загадывать, но я, разумеется, надеюсь принять участие в финале. Тем более что опыт таких матчей есть. Год назад играл в финале Кубка за «Тосно». И побеждал.

Деление на фаворитов и аутсайдеров в Кубке не работает. «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале двухлетней давности, но это ничего не значит. В нынешнем сезоне мы набрали в матчах с «Локо» четыре очка. Никакой боязни соперника у нас нет. Ставим задачу победить. А рассудит всех сама игра.

Самое главное – чтобы команда оставалась единым целым. С первой и до последней минуты. Все решает настрой в данный конкретный день. Год назад у «Тосно» в финале настрой был запредельный. Мы выходили на поле отдать все силы, без всякой халтуры.

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Все комментарии
Томик
Томик ответил 311
   132 / 834
сегодня в 12:46
Урал как Анна Каренина!)
Урал, как группа партизан - подрывников.
Томик
Томик
   132 / 834
сегодня в 12:42
Рассудит не игра, а судья, к сожалению. И что он там рассудит никому не известно. Иногда кажется, что у них есть "критические дни".
Anisovich
Anisovich
   61 / 834
сегодня в 12:41
Удачи Уралу!
Остапчук 67
Остапчук 67
   743 / 834
сегодня в 12:34
И что?
Озеров
Озеров
   43 / 834
сегодня в 12:30
Че его бояться то

Абсолютно безвредная команда

Бояться надо судей

Они в основном за них играют
kasyak7
kasyak7
   154 / 834
сегодня в 12:15
удачи Уралу.хорошо бы после матчевые пенальти увидеть
311
311
   68 / 834
сегодня в 12:07
Урал как Анна Каренина!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   51 / 834
сегодня в 12:05
НЕ ТАК СТРАШЕН ЛОКОМОТИВ, КАК ЕГО СУХИНА !

ГЫ-ГЫ
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