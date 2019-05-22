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Франков: «Малиновскому было бы странно менять „Генк“ на „Спартак“»

сегодня, 13:43

Украинский журналист Артем Франков прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Генка» Руслан Малиновский может перейти в «Спартак».

Если Малиновский перейдет в «Спартак», то сборная Украины потеряет еще одного игрока, чего очень бы не хотелось. Переход Ракицкого уже это доказал. Изменится ли ситуация при Зеленском? У нас говорят о проведении референдума по вопросам отношения с Россией. Но пока всего этого нет. Думаю, при нынешнем руководстве подобная политика будет продолжаться.

Мне, как болельщику киевского «Динамо», не очень бы хотелось, чтобы этот переход осуществился. Но если говорить об уровне чемпионатов, то первенство в России как минимум не слабее, чем в Бельгии. Об этом говорит не только таблица коэффициентов УЕФА, но и здравый смысл. По деньгам переезд в Россию будет явно выгоднее. Вообще, для переезда из Европы в Россию нужен хороший денежный куш. Что касается спортивной стороны вопроса — ему стоит учитывать политический фактор. Не думаю, что Руслан сидит и анализирует, улучшатся ли отношения России и Украины. Насколько я знаю, Ракицкий сейчас — один из лучших защитников в вашем чемпионате, все им довольны. А у нас даже разговоров нет о его возможном возвращении в сборную.

Если честно, странно было бы менять «Генк» на «Спартак». Бельгийцы в следующем сезоне будут участвовать в Лиге чемпионов, причем сразу в группе. «Спартак» — только в Лиге Европы. Но у сильнейших российских команд есть тенденция вылетать на стадии квалификации от не самых сильных команд. Это столько раз происходило, что заставляет заподозрить их в сливе. Поэтому переходить только ради чемпионата России… Не думаю, что он согласится. В этом случае речь должна идти об очень больших деньгах.

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Все комментарии
VV V
VV V
   302 / 837
сегодня в 19:43
Зря Малиновский не пойдёт в Спартак.....поиграл бы пару лет у мясных, а потом на Украiне открыл бы собственный банк и стал бы самым богатым человеком на Украiне.....укропа Порошенко к тому времени уже не будет в стране или будет сидеть.
Гавроша
Гавроша
   25 / 837
сегодня в 19:20
На счет сливов он абсолютно прав, я даже не помню, когда спартак в последний раз прошел в ЛЕ через стыки?

А за мазут игрока запросто уговорят.
Denkuz
Denkuz
   79 / 837
сегодня в 17:25
Свиньи опять наловят в джунглях луисок и луишек, зачем им тратиться.
13 RUS
13 RUS
   260 / 837
сегодня в 17:13
Думаю Малиновский будет разумным как Ракицкий и не перейдет в хрюшатник
cska plus
cska plus
   3 / 837
сегодня в 16:18
Боится, что Малиновский играя в спартаке опозорит Украину, кстати, опасения обоснованны.
mihaluch
mihaluch
   45 / 837
сегодня в 15:41
"Спартак"строит свою трансферную политику по принципу: Наберём кодлу, а там разберёмся.
Danrog
Danrog
   107 / 837
сегодня в 15:18
Никто не хочет ехать в криминальное болото.
Озеров
Озеров
   35 / 837
сегодня в 15:05
На бромантане кстати в начале и середине двухтысячных

Сидел весь Российский спорт

Да будет вам известно, данный стимулятор был разработан еще советскими учеными

Посему на западе его и приравняли к запрещенным препаратам

А вот к примеру лекарство от астмы с помощью которого

Небезизвестный Бьерн Даллен заваевал все свои медальки

До сих пор, допингом не является

Так что когда пишите всякую ересь

Потрудитесь изучить вопрос

А то возникает очучение, что вы ЕГЭ сдавали в Зимбабве
Озеров
Озеров ответил sten312
   35 / 837
сегодня в 14:55
Вы,батенька,забыли по хохлов с поросячьим прошлым Калиниченко,Парфенов,Цымбаларь....
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак ответил sten312
       28 / 837
    сегодня в 14:46
    Вы,батенька,забыли по хохлов с поросячьим прошлым Калиниченко,Парфенов,Цымбаларь....
    Был еще такой хохол в тарасовке, как Влад Ващук. Он поведал, что в тарасовке вся команда сидела на бромонтане.
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       31 / 837
    сегодня в 14:39
    Где Генк, а где свиньи. Разные полюса. У бельгийцев футбол, у этих цирк. 🤣
    Serg3.12
    Serg3.12
       14 / 837
    сегодня в 14:35
    Вот что действительно было бы странно, прочитать от живущего на Украине журналиста обратное)
    А так, не стоит, на мой взгляд, разменивать сборную на деньги в расцвете футбольных лет
    Ракицкий совсем другое дело
    sten312
    sten312 ответил Озеров
       663 / 837
    сегодня в 14:31
    Да конечно вряд ли Хохлы по жизни едут только к немытым Тимошшук, Семак Ракицкий................. Скоро у зеленского вообще хохлов не останется Все в питер переедут Это просто такая хитрая стратегия Путина Переманить всех хохлов в зенит И оставить их и без ЛЧ, ЛЕ да и без сборной
    Вы,батенька,забыли по хохлов с поросячьим прошлым Калиниченко,Парфенов,Цымбаларь....
    ДСА
    ДСА
       85 / 837
    сегодня в 14:29
    Вполне возможный вариант: своя рубашка ближе к телу, чем лжепатриотизм.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       465 / 837
    сегодня в 14:17
    действительно странно
    Озеров
    Озеров
       35 / 837
    сегодня в 14:09
    Да конечно вряд ли

    Хохлы по жизни едут только к немытым

    Тимошшук, Семак Ракицкий.................

    Скоро у зеленского вообще хохлов не останется

    Все в питер переедут

    Это просто такая хитрая стратегия Путина

    Переманить всех хохлов в зенит

    И оставить их и без ЛЧ, ЛЕ да и без сборной
    oncha
    oncha
       190 / 837
    сегодня в 14:04
    У свиней зулуссы в приоритете.
    Ненавижу спартак
    Ненавижу спартак
       28 / 837
    сегодня в 14:00
    Свиньи любят отлетать от ПАОКов, АЕКов, Санкт-Галленов, Легий.
    handreb
    handreb
       60 / 837
    сегодня в 13:54
    Менять бельгийского чемпиона на российского бестрофейного середняка не имеет смысла.
    FILL3286
    FILL3286
       12 / 837
    сегодня в 13:53
    Хватит нам одного хохла у лазурных,может и этого к ним? Они то берут всех подряд!!
    Стыдно за зенит
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 837
    сегодня в 13:46
    Странно было бы не ехать в Россию, а именно в спартак, обыкновенный середняк российского чемпионата со скандальной и криминальной репутацией.
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