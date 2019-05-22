Франков: «Малиновскому было бы странно менять „Генк“ на „Спартак“»

Украинский журналист Артем Франков прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Генка» может перейти в «Спартак».

Если Малиновский перейдет в «Спартак», то сборная Украины потеряет еще одного игрока, чего очень бы не хотелось. Переход Ракицкого уже это доказал. Изменится ли ситуация при Зеленском? У нас говорят о проведении референдума по вопросам отношения с Россией. Но пока всего этого нет. Думаю, при нынешнем руководстве подобная политика будет продолжаться.

Мне, как болельщику киевского «Динамо», не очень бы хотелось, чтобы этот переход осуществился. Но если говорить об уровне чемпионатов, то первенство в России как минимум не слабее, чем в Бельгии. Об этом говорит не только таблица коэффициентов УЕФА , но и здравый смысл. По деньгам переезд в Россию будет явно выгоднее. Вообще, для переезда из Европы в Россию нужен хороший денежный куш. Что касается спортивной стороны вопроса — ему стоит учитывать политический фактор. Не думаю, что Руслан сидит и анализирует, улучшатся ли отношения России и Украины. Насколько я знаю, Ракицкий сейчас — один из лучших защитников в вашем чемпионате, все им довольны. А у нас даже разговоров нет о его возможном возвращении в сборную.

Если честно, странно было бы менять «Генк» на «Спартак». Бельгийцы в следующем сезоне будут участвовать в Лиге чемпионов, причем сразу в группе. «Спартак» — только в Лиге Европы. Но у сильнейших российских команд есть тенденция вылетать на стадии квалификации от не самых сильных команд. Это столько раз происходило, что заставляет заподозрить их в сливе. Поэтому переходить только ради чемпионата России… Не думаю, что он согласится. В этом случае речь должна идти об очень больших деньгах.