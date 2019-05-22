Матип: «„Ливерпуль“ знает, что может победить „Тоттенхэм“ в финале ЛЧ»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «красные» сойдутся с «Тоттенхэмом».
Это был отличный сезон, и мы можем закончить его на мажорной ноте. Впереди самая важная игра года, мы сделаем всё ради победы.
Финал Лиги чемпионов - особенный матч, однако мы знаем, что можем победить «Тоттенхэм». С нетерпением ждем этот день.
Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде. Рассудит команды словенец Дамир Скомина.
Мне, например, больше всего понравился тот ваш период когда вы сдулись и растеряли 10 очков аванса перед Сити, но как говорит сухая статистика: "Вам не в первой !!!".
Справедливости ради нужно отметить, что после очень сильного Boxing Day и всего января, вернулся Кейн и мы с ним не только вылетели из борьбы за чемпионство, но и чуть на 6-ом месте не оказались.
По поводу финала....
Я бы Кейна не выпускал с первой минуты, но Поч испугается фанатской критики.
Мне, например, больше всего понравился тот ваш период когда вы сдулись и растеряли 10 очков аванса перед Сити, но как говорит сухая статистика: "Вам не в первой !!!".
Справедливости ради нужно отметить, что после очень сильного Boxing Day и всего января, вернулся Кейн и мы с ним не только вылетели из борьбы за чемпионство, но и чуть на 6-ом месте не оказались.
По поводу финала....
Я бы Кейна не выпускал с первой минуты, но Поч испугается фанатской критики.
Ливерпуль знает, что он не может проиграть Тоттенхему в финале ЛЧ!
Ливерпуль знает, что он не может проиграть Тоттенхему в финале ЛЧ!