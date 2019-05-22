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Матип: «„Ливерпуль“ знает, что может победить „Тоттенхэм“ в финале ЛЧ»

сегодня, 13:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «красные» сойдутся с «Тоттенхэмом».

Это был отличный сезон, и мы можем закончить его на мажорной ноте. Впереди самая важная игра года, мы сделаем всё ради победы.

Финал Лиги чемпионов - особенный матч, однако мы знаем, что можем победить «Тоттенхэм». С нетерпением ждем этот день.

 Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде. Рассудит команды словенец Дамир Скомина.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 19:58
Ну, для глоров первостепенны кубки. Для тех, кто любит футбол, первостепенна игра. так вот, Ливерпуль показывает лучший футбол в Европе на данный момент.
На данный момент ? Хм.... Смею поинтересоваться, а на данный момент вы с кем играете ?
Мне, например, больше всего понравился тот ваш период когда вы сдулись и растеряли 10 очков аванса перед Сити, но как говорит сухая статистика: "Вам не в первой !!!".
Справедливости ради нужно отметить, что после очень сильного Boxing Day и всего января, вернулся Кейн и мы с ним не только вылетели из борьбы за чемпионство, но и чуть на 6-ом месте не оказались.
По поводу финала....
Я бы Кейна не выпускал с первой минуты, но Поч испугается фанатской критики.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   360 / 837
сегодня в 18:55
Ну, для глоров первостепенны кубки. Для тех, кто любит футбол, первостепенна игра. так вот, Ливерпуль показывает лучший футбол в Европе на данный момент.
скорее салах показывет лучшие нырки в европе на данный момент
ilyafrom
ilyafrom ответил Y.N.W.A.
   139 / 837
сегодня в 17:04
Ну, для глоров первостепенны кубки. Для тех, кто любит футбол, первостепенна игра. так вот, Ливерпуль показывает лучший футбол в Европе на данный момент.
"Лучший футбол" в кавычках
bublikyo
bublikyo
   270 / 837
сегодня в 15:09
Главное не недооценивать Тоттенхэм
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 837
сегодня в 14:58
Лучше бы звучала фраза:
Ливерпуль знает, что он не может проиграть Тоттенхему в финале ЛЧ!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил ilyafrom
   128 / 837
сегодня в 14:41
Спасение это победа в ла лиге с эйбарами и уэсками после 4-0 от Ливерпуля.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ilyafrom
   93 / 837
сегодня в 14:37
Ну, для глоров первостепенны кубки. Для тех, кто любит футбол, первостепенна игра. так вот, Ливерпуль показывает лучший футбол в Европе на данный момент.
ilyafrom
ilyafrom
   139 / 837
сегодня в 14:14
Отличный сезон? Проиграть все внутренние турниры. Победа в ЛЧ - это спасение, а не отличное завершение сезона
YNWA
YNWA
сегодня в 14:14
Удачи Легендарным Красным!
Abverin
Abverin
   138 / 837
сегодня в 13:58
Удачи Ливерпулю!
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