Матип: «„Ливерпуль“ знает, что может победить „Тоттенхэм“ в финале ЛЧ»

Защитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «красные» сойдутся с «Тоттенхэмом».

Это был отличный сезон, и мы можем закончить его на мажорной ноте. Впереди самая важная игра года, мы сделаем всё ради победы.

Финал Лиги чемпионов - особенный матч, однако мы знаем, что можем победить «Тоттенхэм». С нетерпением ждем этот день.