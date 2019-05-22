Гризманн: «Гомофобия - это преступление»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в интервью ЛГБТ-журналу Têtu, на обложку которого накануне он попал, высказался на тему гомофобии в футболе.
Думаю, нужно много смелости, чтобы признаться в нетрадиционной ориентации. Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, возможно, не все игроки сборной Франции это одобрят, но я такого человека поддержу.
Нужно об этом говорить. Повторять, что гомофобия - это не мнение, это преступление. И если игрок позволит себе гомофобные высказывания на поле, думаю, я остановлю матч. Потому что ситуация должна меняться. Футбол - это красивый вид спорта, и мы не можем оставить ему этот гомфобный имидж.
Вообще-то, существует два вида геев:
1. Геи от природы. Когда у мужика в организме больше женских гормонов - это просто обычный симптом. Это проблема, это болезнь и не нужно над ней смеяться. Такие люди обычно этого не афишируют и стараются бороться - лечиться. Смеяться и презирать больных - неправильно.
2. Геи от тупости головного мозга. И вот эту категория действительно зашкварная ) Мало того, что они ведут себя как женщины, так ещё и на каждом шагу заявляют и требуют уважать их, защищать их права и всё такое. И вот это уже перебор. Если тебе нравится однополый акт - наслаждайся, но не ори об этом и не требуй понимания со стороны других. И тем более не ходи на парады всякие..
Вообще-то, существует два вида геев:
1. Геи от природы. Когда у мужика в организме больше женских гормонов - это просто обычный симптом. Это проблема, это болезнь и не нужно над ней смеяться. Такие люди обычно этого не афишируют и стараются бороться - лечиться. Смеяться и презирать больных - неправильно.
2. Геи от тупости головного мозга. И вот эту категория действительно зашкварная ) Мало того, что они ведут себя как женщины, так ещё и на каждом шагу заявляют и требуют уважать их, защищать их права и всё такое. И вот это уже перебор. Если тебе нравится однополый акт - наслаждайся, но не ори об этом и не требуй понимания со стороны других. И тем более не ходи на парады всякие..
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/f1a5dd888e0abe65b0b5f9308339fc97-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/f1a5dd888e0abe65b0b5f9308339fc97-full.jpg
У меня нет ВИП-статуса, поэтому картинки не могу показать - просто ссылкой на картинку напишу. Посмотри, здесь две картинки с их обниманиями.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/e62d9866c458e370efe7a23a4d949b07-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/210a95417c9effc73b16e10ef10f7e61-full.jpg
Хотелось бы всё-таки послушать как ты это прокомментируешь, тут-то всё совсем не двусмысленно, в отличии от шутки Роналду.
У меня нет ВИП-статуса, поэтому картинки не могу показать - просто ссылкой на картинку напишу. Посмотри, здесь две картинки с их обниманиями.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/e62d9866c458e370efe7a23a4d949b07-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/210a95417c9effc73b16e10ef10f7e61-full.jpg
Хотелось бы всё-таки послушать как ты это прокомментируешь, тут-то всё совсем не двусмысленно, в отличии от шутки Роналду.
Антуан тебе надо переходить в МЮ либо выйти замуж за Роналду.
Антуан тебе надо переходить в МЮ либо выйти замуж за Роналду.
А у тебя какие примеры есть?
А у тебя какие примеры есть?
А гомосексуализм - это как животное-мутант, но от животного-мутанта все в страхе шарахаются, а педров этих почему-то защищать взялись. Европа, что с тобой?
А гомосексуализм - это как животное-мутант, но от животного-мутанта все в страхе шарахаются, а педров этих почему-то защищать взялись. Европа, что с тобой?
Гризманн, кстати, родился в эльзасско-португальской семье. И португальцы, и большинство эльзасцев - рьяные католики. Интересно, как относятся родители Антуана к таким, хм, современным взглядам их отпрыска?
Гризманн, кстати, родился в эльзасско-португальской семье. И португальцы, и большинство эльзасцев - рьяные католики. Интересно, как относятся родители Антуана к таким, хм, современным взглядам их отпрыска?