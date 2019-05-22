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Гризманн: «Гомофобия - это преступление»

сегодня, 15:15

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в интервью ЛГБТ-журналу Têtu, на обложку которого накануне он попал, высказался на тему гомофобии в футболе.

Думаю, нужно много смелости, чтобы признаться в нетрадиционной ориентации. Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, возможно, не все игроки сборной Франции это одобрят, но я такого человека поддержу.

Нужно об этом говорить. Повторять, что гомофобия - это не мнение, это преступление. И если игрок позволит себе гомофобные высказывания на поле, думаю, я остановлю матч. Потому что ситуация должна меняться. Футбол - это красивый вид спорта, и мы не можем оставить ему этот гомфобный имидж.

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Все комментарии
vovan32
vovan32 ответил Apsny
   698 / 837
сегодня в 19:33
А массово создавать семьи где нет природного продолжения это что?
Лет через 30 природное продолжение будет не в моде и природно раждённых будут призерать....вот увидите....это печально
vovan32
vovan32
   698 / 837
сегодня в 19:31
Да у него на морде написано,любитель в кожаный микрофон песни петь...
Верг
Верг
   266 / 837
сегодня в 19:24
Ох зря антуан такую дичь ляпнул! как раз ушел из атлетико, похоже вот в чем собака была зарыта, что часть игроков барселоны против перехода!
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 837
сегодня в 19:04
норм, можно теперь в Барсу )))
Apsny
Apsny
   227 / 837
сегодня в 18:55
А массово создавать семьи где нет природного продолжения это что?
Слайш
Слайш
   296 / 837
сегодня в 18:49
немного здравого смысла..

Вообще-то, существует два вида геев:

1. Геи от природы. Когда у мужика в организме больше женских гормонов - это просто обычный симптом. Это проблема, это болезнь и не нужно над ней смеяться. Такие люди обычно этого не афишируют и стараются бороться - лечиться. Смеяться и презирать больных - неправильно.

2. Геи от тупости головного мозга. И вот эту категория действительно зашкварная ) Мало того, что они ведут себя как женщины, так ещё и на каждом шагу заявляют и требуют уважать их, защищать их права и всё такое. И вот это уже перебор. Если тебе нравится однополый акт - наслаждайся, но не ори об этом и не требуй понимания со стороны других. И тем более не ходи на парады всякие..
juvenale
juvenale
   61 / 837
сегодня в 18:40
теперь у каталонцев будет радужный игрок хахаа
dzvinka
dzvinka
   90 / 837
сегодня в 18:25
от п******. на хате себе пусть делают что хотят - в обществе пускай ведут себя пристойно. гомосексуализм - это не норма. гетеросексуальность - вот норма, создание семьи - вот норма. Семья - наименьшая единица общества, если ее разрушить - наступит п***** - апокалипсис.
RIR68
RIR68
   172 / 837
сегодня в 18:12
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 18:08
    бедняга Пике, у Ибрагимовича же там наверное как у лошади
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Ruslik1982
       13 / 837
    сегодня в 18:04
    ой ля, какое 33ство, тьфу, теперь еще и Гризман... неужели и Месси дырявый на тёмной стороне?
    Смотри как Месси смотрит на Роналду, пока тот смотрит на его жену)

    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/f1a5dd888e0abe65b0b5f9308339fc97-full.jpg
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 18:02
    ой ля, какое паскуство, тьфу, теперь еще и Гризман... неужели и Месси дырявый на тёмной стороне? теперь проясняется все с Вальверде, почему его за столько провалов еще не выгнали, он там повелитель коричневых дыр
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       167 / 837
    сегодня в 18:01
    Очень странно. Ты о своей команде должен знать такие вещи. У меня нет ВИП-статуса, поэтому картинки не могу показать - просто ссылкой на картинку напишу. Посмотри, здесь две картинки с их обниманиями. https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/e62d9866c458e370efe7a23a4d949b07-full.jpg https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/210a95417c9effc73b16e10ef10f7e61-full.jpg Хотелось бы всё-таки послушать как ты это прокомментируешь, тут-то всё совсем не двусмысленно, в отличии от шутки Роналду.
    ой ля, какое 33ство, тьфу, теперь еще и Гризман... неужели и Месси дырявый на тёмной стороне?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
       13 / 837
    сегодня в 17:57
    Первый раз слышу об этом
    Очень странно. Ты о своей команде должен знать такие вещи.
    У меня нет ВИП-статуса, поэтому картинки не могу показать - просто ссылкой на картинку напишу. Посмотри, здесь две картинки с их обниманиями.

    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/e62d9866c458e370efe7a23a4d949b07-full.jpg

    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/5/22/210a95417c9effc73b16e10ef10f7e61-full.jpg

    Хотелось бы всё-таки послушать как ты это прокомментируешь, тут-то всё совсем не двусмысленно, в отличии от шутки Роналду.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       167 / 837
    сегодня в 17:55
    Что, и на Соккере тоже?)
    весь Топ-15 комментаторов
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       63 / 837
    сегодня в 17:52
    А как ты прокомментируешь обнимания за задницу ваших Пике и Ибрагимовича?
    Первый раз слышу об этом
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Ruslik1982
       13 / 837
    сегодня в 17:50
    кругом п*доры
    Что, и на Соккере тоже?)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       167 / 837
    сегодня в 17:50
    кругом п*доры
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
       13 / 837
    сегодня в 17:46
    Рон играл в Реале и он сказал игроку отлетико,что он богатый гей,хатем и не отрицал,когда всюду об этом писали.2. Отмечали забитый гол и Рон тыкнул указательный палец в пятую точку Марсело, доктора ели вытащили палец оттуда,вес мир видел а сейчас Марсело хочет к нему в команду.Такого в Барсе не было.
    А как ты прокомментируешь обнимания за задницу ваших Пике и Ибрагимовича?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       63 / 837
    сегодня в 17:44
    Это почему ты такой вывод сделал? Например, если рассудить, что женщины в ужасе упадут от кинутой в них пустой бутылки, то коллектив Барселоны намного более женский, чем коллектив Реала. А у тебя какие примеры есть?
    Рон играл в Реале и он сказал игроку отлетико,что он богатый гей,хатем и не отрицал,когда всюду об этом писали.2. Отмечали забитый гол и Рон тыкнул указательный палец в пятую точку Марсело, доктора ели вытащили палец оттуда,вес мир видел а сейчас Марсело хочет к нему в команду.Такого в Барсе не было.
    neomessi
    neomessi
       312 / 837
    сегодня в 17:42
    Таких игроков поддерживает МЮ .
    Антуан тебе надо переходить в МЮ либо выйти замуж за Роналду.
    За адекватность
    За адекватность
       22 / 837
    сегодня в 17:38
    "Нужно об этом говорить." Кому нужно? Да как раз наоборот, если у людей есть, скажем так, сексуальные отклонения, то пусть себе отклоняются в своих кругах, а выносить это на суд общественности ни к чему. Вы там скоро педофилию с зоофилией узаконите, ну а что, "свободу Юрию Деточкину" Вы там можете с дверной ручкой любовью заниматься, но не стоит рассказывать, что это свобода и демократия, потому как есть страны в Азии, где за гомосексуализм смертная казнь, и это их право. Не нужно со своим уставом лезть в чужой монастырь.ИМХО. .
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил ALBA BARCELONA 21
       13 / 837
    сегодня в 17:37
    Классический гомосексуалист Гризман,так как поддерживают этих п.. только такие же п ,как они сами.Гризман не должен играть в Барселоне,он должен играть в Реале
    Это почему ты такой вывод сделал? Например, если рассудить, что женщины в ужасе упадут от кинутой в них пустой бутылки, то коллектив Барселоны намного более женский, чем коллектив Реала.
    А у тебя какие примеры есть?
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       63 / 837
    сегодня в 17:35
    Классический гомосексуалист Гризман,так как поддерживают этих п.. только такие же п ,как они сами.Гризман не должен играть в Барселоне,он должен играть в Реале
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       13 / 837
    сегодня в 17:33
    Ох уж эта толерантная Европа. Уважаемый Антуан, видел ли ты в живой природе, в любом живом виде, чтобы самец вступал в интимную связь с самцом, а самка с самкой? Этого нет нигде, это противоречит сущности всего живого. Ведь главное в интимной связи - воспроизводство себе подобных.
    А гомосексуализм - это как животное-мутант, но от животного-мутанта все в страхе шарахаются, а педров этих почему-то защищать взялись. Европа, что с тобой?
    Брулин
    Брулин
       162 / 837
    сегодня в 17:26
    Иметь собственное мнение это преступление?
    BenderBender
    BenderBender ответил Faustello
       161 / 837
    сегодня в 17:26
    Скорее, в Ахмат.
    BenderBender
    BenderBender
       161 / 837
    сегодня в 17:24
    Соломку стелет что ли? То-то он в провинциальный театр балета на траве собрался. К своим.
    navigators
    navigators
       321 / 837
    сегодня в 17:20
    Вся европейская цивилизация была построена на христианских устоях. Об отношении христианства к гомосексуализму вполне ясно выразился, например, Иоанн Златоуст: «мужеложники хуже убийц». Не говоря уже о прямых отсылках к Старому и Новому Заветам. Так в чём преступление и кто преступники?
    Гризманн, кстати, родился в эльзасско-португальской семье. И португальцы, и большинство эльзасцев - рьяные католики. Интересно, как относятся родители Антуана к таким, хм, современным взглядам их отпрыска?
    Землянин
    Землянин
       269 / 837
    сегодня в 17:16
    Чего ему не хватало, куда его понесло !? О_о
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