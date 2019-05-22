Гризманн: «Гомофобия - это преступление»

Нападающий «Атлетико» в интервью ЛГБТ -журналу Têtu, на обложку которого накануне он попал, высказался на тему гомофобии в футболе.

Думаю, нужно много смелости, чтобы признаться в нетрадиционной ориентации. Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, возможно, не все игроки сборной Франции это одобрят, но я такого человека поддержу.

Нужно об этом говорить. Повторять, что гомофобия - это не мнение, это преступление. И если игрок позволит себе гомофобные высказывания на поле, думаю, я остановлю матч. Потому что ситуация должна меняться. Футбол - это красивый вид спорта, и мы не можем оставить ему этот гомфобный имидж.