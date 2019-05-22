Регилон: «Буду продолжать бороться за место в „Реале“»

Защитник «Реала» Регилон заверил, что он намерен сражаться за свое место в составе, которые было потеряно с возвращением в команду Зинедина Зидана.

Пока рано загадывать, что произойдет. Я знаю лишь, что я много боролся за место в составе и что у меня контракт с «Реалом».

Не знаю, что будет дальше, но я спокоен и счастлив быть игроком «Реала». Каждый день работаю, чтобы получать как можно больше практики в клубе и попасть в сборную. Буду и продолжать усердно трудиться, чтобы однажды меня вызвали в национальную команду.