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Регилон: «Буду продолжать бороться за место в „Реале“»

сегодня, 14:51

Защитник «Реала» Регилон заверил, что он намерен сражаться за свое место в составе, которые было потеряно с возвращением в команду Зинедина Зидана.

Пока рано загадывать, что произойдет. Я знаю лишь, что я много боролся за место в составе и что у меня контракт с «Реалом».

Не знаю, что будет дальше, но я спокоен и счастлив быть игроком «Реала». Каждый день работаю, чтобы получать как можно больше практики в клубе и попасть в сборную. Буду и продолжать усердно трудиться, чтобы однажды меня вызвали в национальную команду.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Слайш
   58 / 837
сегодня в 19:11
Не враг себе? А почему он тогда только Марсело даёт играть после своего возвращения, а Регилона тупо игнорит? Регилон сыграл только один матч при Зидане и ТОЛЬКО потому, что марсело отбывал дискву в том матче.. Это как называется? Друзей в старт, а недругов на банку? Это истинная спортивная конкуренция?
я очень надеюсь, что этим он просто хотел окончательно для себя выяснить уровень нынешний Марсело. Не зря они интересовались какими то ЛЗ из Лиона и Аякса, но по мне резервы на эту позицию есть внутри Реала.
Слайш
Слайш ответил Ruslan3132
   296 / 837
сегодня в 18:41
Если все так продолжится, Регилон посадит Марсело на банку, Зидан не враг себе вопреки всему ставить бразила в плохой форме. Края защиты мне нравятся в Реале, считая еще Хакими.
Не враг себе? А почему он тогда только Марсело даёт играть после своего возвращения, а Регилона тупо игнорит? Регилон сыграл только один матч при Зидане и ТОЛЬКО потому, что марсело отбывал дискву в том матче..

Это как называется? Друзей в старт, а недругов на банку? Это истинная спортивная конкуренция?
No problem
No problem ответил cevin cigan
   132 / 837
сегодня в 18:24
При Солари,Регилон Марса уже отправил на "банку"...просто подЪехал дружбан Зидан и всё изменилось..........
*дружбан Зидан подъехал*))).
cevin cigan
cevin cigan ответил Ruslan3132
   89 / 837
сегодня в 18:21
Если все так продолжится, Регилон посадит Марсело на банку, Зидан не враг себе вопреки всему ставить бразила в плохой форме. Края защиты мне нравятся в Реале, считая еще Хакими.
При Солари,Регилон Марса уже отправил на "банку"...просто подЪехал дружбан Зидан и всё изменилось..........
рус фан
рус фан
   220 / 837
сегодня в 16:37
Регилон показал себя неплохо в дебютном сезоне, он молод и надеюсь станет гораздо лучше с временем в Реале.
Nafnafik
Nafnafik
   75 / 837
сегодня в 16:20
Стоит только пожелать удачи.
No problem
No problem
   132 / 837
сегодня в 16:15
Этот парень в будущем будет лучшим левым защем.
Верим.
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 837
сегодня в 16:01
Если все так продолжится, Регилон посадит Марсело на банку, Зидан не враг себе вопреки всему ставить бразила в плохой форме. Края защиты мне нравятся в Реале, считая еще Хакими.
prayforspecialone
prayforspecialone
   470 / 837
сегодня в 15:15
клевый защитник, по матчам с Барсой чуть ли не единственный оставил приятное впечатление , в отличии звездных топарей
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