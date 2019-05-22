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Лотито: «Индзаги представляет собой историю „Лацио“»

сегодня, 15:21

Президент «Лацио» Клаудио Лотито сделал несколько хвалебных реверансов в адрес главного тренера команды Симоне Индзаге. Напомним, что имя тренера связывают с «Ювентусом»

Индзаги представляет собой историю этого клуба. У него большой потенциал. Я никогда не забуду момент, когда я только вступил в свою должность, он первым из игроков подошел ко мне и решил со мной договориться о своем новом контракте, хотя в этом даже не было необходимости. 

Я взял на себя обязательство, что он однажды станет тренером клуба, потому что он всегда был игроком с дальновидной точкой зрения. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   90 / 837
сегодня в 18:30
ахахаха, первым побежал к новому директору за добавкой)) красавиц. Не зря с Лолито сошлись.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   129 / 837
сегодня в 18:20
В общем списан Симоне в архив.
handreb
handreb
   60 / 837
сегодня в 17:06
Кукушка хвалит петуха.....
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