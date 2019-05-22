Лотито: «Индзаги представляет собой историю „Лацио“»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито сделал несколько хвалебных реверансов в адрес главного тренера команды . Напомним, что имя тренера связывают с «Ювентусом».

Индзаги представляет собой историю этого клуба. У него большой потенциал. Я никогда не забуду момент, когда я только вступил в свою должность, он первым из игроков подошел ко мне и решил со мной договориться о своем новом контракте, хотя в этом даже не было необходимости.

Я взял на себя обязательство, что он однажды станет тренером клуба, потому что он всегда был игроком с дальновидной точкой зрения.