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«Арсенал» - «Локомотиву»: «Спасибо за Лигу Европы»

сегодня, 22:12
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Тульский «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России и поблагодарил «железнодорожников» за возможность выступить в Лиге Европы.

Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» в Лиге Европы! Шестое место «Арсенала» в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.

Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал».

Поздравляем «Локомотив». Спасибо за Лигу Европы.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   31 / 842
сегодня в 23:18
"Спасибо" не булькает)...
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   14 / 842
сегодня в 22:33
Для первого раза Арсеналу и такой выход приятен . Но Локомотиву ещё раз спасибо .
Поздравляю и желаю пробиться в группу!
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38
   39 / 842
сегодня в 22:26
Для первого раза Арсеналу и такой выход приятен .
Но Локомотиву ещё раз спасибо .
EAGuar As
EAGuar As ответил Alladins
   39 / 842
сегодня в 22:25
Спасибо .
EAGuar As
EAGuar As
   39 / 842
сегодня в 22:23
Локомотив с победой .
Спасибо за место в ЛЕ .
Байкал-38
Байкал-38 ответил Alladins
   14 / 842
сегодня в 22:23
Вы и без Локомотива заслужили.
Получается, что не заслужили, а подарили! Через чемпионат не пробились, а раньше было, что финалист это право получал.
Было бы более справедливо Уралу это место отдать, так как место в ЛЕ именно от этого турнира даётся.
Alladins
Alladins
   117 / 842
сегодня в 22:15
Вы и без Локомотива заслужили.
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