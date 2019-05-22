«Арсенал» - «Локомотиву»: «Спасибо за Лигу Европы»

Тульский «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России и поблагодарил «железнодорожников» за возможность выступить в Лиге Европы.
Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» в Лиге Европы! Шестое место «Арсенала» в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.
Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал».
Поздравляем «Локомотив». Спасибо за Лигу Европы.
Но Локомотиву ещё раз спасибо .
Но Локомотиву ещё раз спасибо .
Спасибо за место в ЛЕ .
Спасибо за место в ЛЕ .
Было бы более справедливо Уралу это место отдать, так как место в ЛЕ именно от этого турнира даётся.
Было бы более справедливо Уралу это место отдать, так как место в ЛЕ именно от этого турнира даётся.