«Арсенал» - «Локомотиву»: «Спасибо за Лигу Европы»

Тульский «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России и поблагодарил «железнодорожников» за возможность выступить в Лиге Европы.

Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» в Лиге Европы! Шестое место «Арсенала» в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.

Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай «Арсенал».

Поздравляем «Локомотив». Спасибо за Лигу Европы.