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Кикнадзе: «Обвинения „Локомотива“ в работе с судьями - это травля»

вчера, 23:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе после финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0) отреагировал на обвинения клуба в работе с судьями. Такое мнение высказал бывший арбитр Сергей Хусаинов.

Все началось с выступления Евгения Ленноровича [Гинера] на канале «Матч ТВ», затем это подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. То, что делается сейчас - это кроме как травлей назвать нельзя, это беспринципно, это не доказано. То, что вчера сделал Хусаинов, не знаю, будем ли рассматривать судебную историю, к тому же он не подвержен комитету Российского футбольного союза по этике, так как является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства - на стол, если нет - нечего языком болтать.

Цель этой травли не демотивировать команду, просто успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   229 / 846
сегодня в 01:07
Это не травля, это факт, который видят все
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   197 / 846
сегодня в 01:05
Я не адвокатом Кикнадзе выступаю,а ратую за здравый смысл.О какой,такой игре Вы говорите,я тоже не понимаю.За весь чемпионат,лишь в матче с Краснодаром судья результативно ошибся в сторону Локо.Все остальное,очень спорные моменты,которые трактовались в разную сторону.Зато я прекрасно помню нашу игру с Вами в первом круге,когда судья во всех спорных эпизодах судил в сторону ЦСКА,и ничего даже это Вам не помогло,все равно,даже в большинстве проиграли.Так,что это Вы подумайте про какая игра нужна ЦСКА...
severnyj84
severnyj84
   77 / 846
сегодня в 01:00
Дыма без огня не бывает, а зрителей не обманешь.
minai
minai
   266 / 846
сегодня в 00:42
Эт не травля, а полный бред!
Землянин
Землянин
   253 / 846
сегодня в 00:42
mangoх12
mangoх12 ответил Евгений Макрушин
   23 / 846
сегодня в 00:40
Вы несёте откровенную чушь,не Локомотив должен тут инициировать расследование,а люди его обвиняющие.Я например уверен,будь мы не России,а в нормальном правовом государстве,эти болтливые товарищи,типа Хусаинова и Червиченко,давно были бы привлечены к суду.Я понимаю, когда пьяный "Вася" на улице сыплет обвинениями....но когда публичные люди позволяют себе бездоказательные обвинения,в правовом государстве не приемлимо.
Так пусть Кикнадзе и подаст в суд за клевету в чем проблема то???

Ты лучше чем адвокатом Кикнадзе выступать лучше бы обратился к нему с призывом что такие "победы" болелам Локо не нужны!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   197 / 846
сегодня в 00:30
Вы несёте откровенную чушь,не Локомотив должен тут инициировать расследование,а люди его обвиняющие.Я например уверен,будь мы не России,а в нормальном правовом государстве,эти болтливые товарищи,типа Хусаинова и Червиченко,давно были бы привлечены к суду.Я понимаю, когда пьяный "Вася" на улице сыплет обвинениями....но когда публичные люди позволяют себе бездоказательные обвинения,в правовом государстве не приемлимо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   12 / 846
сегодня в 00:19
Смысл простыми словами - не пойманый не вАр )))
Смысл :
- А вы докажите?!?
И это правильный смысл. Доказать предвзятость судьи можно только при ловле его с поличным. Но пока никого не поймали.
ВАР конечно может решить часть проблем, но окончательное решение за судьей. А наши свистуны одни и те же моменты трактуют по разному!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Евгений Макрушин
   23 / 846
вчера в 23:55
Отмазки про доки детская???Ну это в Вашем детском саду наверное.В нормальном обществе,если ты кого-то в чем-то обвиняешь,то либо прикладывай доказательства,либо ты балабол.Сегодня во втором тайме судья полностью свистел за Урал,все спорные эпизоды трактовал в пользу Екатеринбурга.
Так отвечают провинившиеся люди , это как поймать вора выкинувшего кошелек на глазах ментов. ну давай привлечем полицию начнем следствие . ну или пусть Кикналзе подаст в суд за ложные обвинения .. Не подаст потому что знает что начнут ковыряться и мало не покажется.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   197 / 846
вчера в 23:48
Отмазки про доки детская???Ну это в Вашем детском саду наверное.В нормальном обществе,если ты кого-то в чем-то обвиняешь,то либо прикладывай доказательства,либо ты балабол.Сегодня во втором тайме судья полностью свистел за Урал,все спорные эпизоды трактовал в пользу Екатеринбурга.
Faustello
Faustello
   26 / 846
вчера в 23:46
Смысл простыми словами - не пойманый не вАр )))
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
   541 / 846
вчера в 23:41
Дыма без огня не бывает.
parallels
parallels
   3 / 846
вчера в 23:40
за спартак сразу стало стыдно.
mangoх12
mangoх12
   23 / 846
вчера в 23:37
Кикнадзе пытается делать хорошую мину при плохой игре . Рааскажи лучше про Сухину и его функциях. все видят и есть факты на поле , лучше бы промолчал , да и отмазка про доки детская.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   314 / 846
вчера в 23:32
Зря столько людей говорить не будут, это же очевидно.
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