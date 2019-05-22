Кикнадзе: «Обвинения „Локомотива“ в работе с судьями - это травля»

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе после финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0) отреагировал на обвинения клуба в работе с судьями. Такое мнение высказал бывший арбитр Сергей Хусаинов.
Все началось с выступления Евгения Ленноровича [Гинера] на канале «Матч ТВ», затем это подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. То, что делается сейчас - это кроме как травлей назвать нельзя, это беспринципно, это не доказано. То, что вчера сделал Хусаинов, не знаю, будем ли рассматривать судебную историю, к тому же он не подвержен комитету Российского футбольного союза по этике, так как является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства - на стол, если нет - нечего языком болтать.
Цель этой травли не демотивировать команду, просто успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют.
Ты лучше чем адвокатом Кикнадзе выступать лучше бы обратился к нему с призывом что такие "победы" болелам Локо не нужны!
Ты лучше чем адвокатом Кикнадзе выступать лучше бы обратился к нему с призывом что такие "победы" болелам Локо не нужны!
- А вы докажите?!?
И это правильный смысл. Доказать предвзятость судьи можно только при ловле его с поличным. Но пока никого не поймали.
ВАР конечно может решить часть проблем, но окончательное решение за судьей. А наши свистуны одни и те же моменты трактуют по разному!!!
- А вы докажите?!?
И это правильный смысл. Доказать предвзятость судьи можно только при ловле его с поличным. Но пока никого не поймали.
ВАР конечно может решить часть проблем, но окончательное решение за судьей. А наши свистуны одни и те же моменты трактуют по разному!!!