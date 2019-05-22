Кикнадзе: «Обвинения „Локомотива“ в работе с судьями - это травля»

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе после финального матча Кубка России с «Уралом» (1:0) отреагировал на обвинения клуба в работе с судьями. Такое мнение высказал бывший арбитр Сергей Хусаинов.

Все началось с выступления Евгения Ленноровича [Гинера] на канале «Матч ТВ», затем это подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. То, что делается сейчас - это кроме как травлей назвать нельзя, это беспринципно, это не доказано. То, что вчера сделал Хусаинов, не знаю, будем ли рассматривать судебную историю, к тому же он не подвержен комитету Российского футбольного союза по этике, так как является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства - на стол, если нет - нечего языком болтать.

Цель этой травли не демотивировать команду, просто успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют.