Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги сезона для своей команды.
Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.
Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.
Нет грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или не покидаю — еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после «Краснодара». Что касается предстоящей игры, то предстоит интересная игра. «Краснодар» в Лиге чемпионов. Для нас это интересно, сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный.
Известно только, что там, где побывал Бердыев, начинаются банкротства, невыплаты зарплат, заниженные или завышенные переходы игроков и т.п.
Известно только, что там, где побывал Бердыев, начинаются банкротства, невыплаты зарплат, заниженные или завышенные переходы игроков и т.п.