ГлавнаяНовости

Бердыев: «Еще неизвестно, покидаю ли я „Рубин“»

сегодня, 12:20

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги сезона для своей команды. 

Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.

Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.

Нет грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или не покидаю — еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после «Краснодара». Что касается предстоящей игры, то предстоит интересная игра. «Краснодар» в Лиге чемпионов. Для нас это интересно, сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сёмин: «Еще лет пять будем работать»
Сегодня, 14:35 Комментарии5
Сорокин: «32 команды на ЧМ-2022 - взвешенный и правильный итог»
Сегодня, 14:25 Комментарии2
Президент «Арсенала»: «Мирзов и Бакаев заслужили вызов в сборную России»
Сегодня, 13:02 Комментарии9
Бакаев: «Я ставил себе цель попасть в сборную, я этой цели достиг»
Сегодня, 12:57 Комментарии5
Бородюк: «Не думаю, что у сборной России возникнут проблемы с Сан-Марино»
Сегодня, 12:56 Комментарии6
Обляков: «О вызове в сборную узнал из интернета»
Сегодня, 12:52 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1 команда
1 команда
   122 / 854
сегодня в 14:29
В ростов его, довести пердивщиков до пердива.
Absinthe
Absinthe
   102 / 854
сегодня в 14:16
Бомжи люто минусуют комменты))) Сейчас лошадки подключатся)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   148 / 854
сегодня в 13:50
Вот азиатская душа - не может тумана не подпустить.
Egorium
Egorium
   84 / 854
сегодня в 13:34
Руки прочь от Бердыя, он себя еще не проявил.
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 13:25
Раз задумался значит не всё толкнул в Рубине.
handreb
handreb
   64 / 854
сегодня в 13:19
Туркмен еще не нашел команду, где можно поживиться и уничтожить ее, в Ростове это он уже сделал, в Казани тоже.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   263 / 854
сегодня в 13:12
Бердыев скорей всего заменит Карпина в Ростове
Absinthe
Absinthe
   102 / 854
сегодня в 13:02
Контуженый
Контуженый
   539 / 854
сегодня в 12:54
Mixacka
Mixacka
   415 / 854
сегодня в 12:52
Деньги попилят до конца , а потом в солнечную Туркмению поедет )
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 854
сегодня в 12:46
Лепестки на ромашке еще не кончились.
Abris
Abris
   131 / 854
сегодня в 12:39
Туркмен еще не довел рубин до пердива, откуда взял, туда и вернет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 854
сегодня в 12:29
Бердыев: «Еще неизвестно, покидаю ли я „Рубин“»

Известно только, что там, где побывал Бердыев, начинаются банкротства, невыплаты зарплат, заниженные или завышенные переходы игроков и т.п.
ДАША Д
ДАША Д
   155 / 854
сегодня в 12:28
Чемодан для денег уже подготовил.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   27 / 854
сегодня в 12:27
Туркмен ещё не все успел разграбить.
Egorium
Egorium
   84 / 854
сегодня в 12:26
Неужели в Рубине еще что-то осталось для грабежа?
МКС
МКС
   31 / 854
сегодня в 12:24
У коней на время отлегло))))
Nafnafik
Nafnafik
   66 / 854
сегодня в 12:22
Опять туркмен что-то хитрое затеял.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100