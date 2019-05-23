Бердыев: «Еще неизвестно, покидаю ли я „Рубин“»

Главный тренер «Рубина» подвел итоги сезона для своей команды.

Итоги сезона? Я бы сказал, что это переходный период, который связан с решениями, о которых вы знаете. В целом удовлетворительно, потому что пришлось играть практически без нападающих. Позитивно, потому что молодые приняли участие в играх.

Чей прогресс стоит отметить? Сорокин, Сагитов стал более уверенный, хотя можно было лучшего достичь. Что касается вратарей, то я доволен их игрой, были ошибки, но не без этого.

Нет грусти, что покидаю «Рубин»? Покидаю или не покидаю — еще неизвестно. Мы сказали, что о своем решении скажем через несколько дней после «Краснодара». Что касается предстоящей игры, то предстоит интересная игра. «Краснодар» в Лиге чемпионов. Для нас это интересно, сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть интерес профессиональный.