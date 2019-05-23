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Бартомеу: «Мы полностью доверяем Вальверде»

сегодня, 14:17

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, которого, по слухам, собирались уволить после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

Я ценю человека, который помогает нашей команде. Я говорю о Вальверде, которому мы полностью доверяем.

Победа в чемпионате Испании имеет исключительную ценность, и вы отлично знаете, как трудно выиграть Примеру. Я хочу призвать всех сосредоточиться на финале Кубка Испании, чтобы сделать золотой дубль, который может стать уже девятым в нашей истории. После окончания сезона мы подумаем, что мы можем сделать, чтобы снова выиграть все турниры.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил cska plus
   133 / 854
сегодня в 14:23
Ты про Зенит?)
ilyafrom
ilyafrom
   132 / 854
сегодня в 14:21
Барселона стремится выиграть все турниры, пока команды типа Ливерпуля или Реала делают ставку только на 1 турнир
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 14:19
Выиграли без конкурентов, тухлое чемпионство.
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