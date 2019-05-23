Бартомеу: «Мы полностью доверяем Вальверде»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру команды , которого, по слухам, собирались уволить после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

Я ценю человека, который помогает нашей команде. Я говорю о Вальверде, которому мы полностью доверяем.

Победа в чемпионате Испании имеет исключительную ценность, и вы отлично знаете, как трудно выиграть Примеру. Я хочу призвать всех сосредоточиться на финале Кубка Испании, чтобы сделать золотой дубль, который может стать уже девятым в нашей истории. После окончания сезона мы подумаем, что мы можем сделать, чтобы снова выиграть все турниры.