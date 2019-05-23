Дель Боске: «Гвардиолу в Испании всегда будут считать предателем»

Известный испанский специалист Висенте Дель Боске полагает, что в Испании не любят тренера Хосепа Гвардиолу, который является давним и ярым сторонником независимости Каталонии.
Вероятно, Гвардиола считает себя другим из-за своих политических взглядов. Что бы он ни делал, его всегда будут считать в Испании предателем. Но лично я его уважаю.
Югославия вон на несколько регионов раздробленна, да и вас ждёт такое, надо басков ещё подключить к делу. Каталония должна быть независимой!!!! Америка тоже сражалась за свою независимость.
Югославия вон на несколько регионов раздробленна, да и вас ждёт такое, надо басков ещё подключить к делу. Каталония должна быть независимой!!!! Америка тоже сражалась за свою независимость.