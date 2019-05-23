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Дель Боске: «Гвардиолу в Испании всегда будут считать предателем»

сегодня, 13:30

Известный испанский специалист Висенте Дель Боске полагает, что в Испании не любят тренера Хосепа Гвардиолу, который является давним и ярым сторонником независимости Каталонии.

Вероятно, Гвардиола считает себя другим из-за своих политических взглядов. Что бы он ни делал, его всегда будут считать в Испании предателем. Но лично я его уважаю.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   325 / 854
сегодня в 14:25
тебе Босяк до Пепса-Швепса как до Юпитера.... сидел бы там и сопел в сопилку... бугагага.
Югославия вон на несколько регионов раздробленна, да и вас ждёт такое, надо басков ещё подключить к делу. Каталония должна быть независимой!!!! Америка тоже сражалась за свою независимость.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   39 / 854
сегодня в 14:17
В городе Барселоне так считать не будут.
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 14:17
Он профи своего дела а политика вне игры.
la_masia
la_masia
   133 / 854
сегодня в 13:35
Опять мешает г...вно с сеном...политику с футболом.
Denkuz
Denkuz
   74 / 854
сегодня в 13:32
Опять вмешивают политику в футбол.
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