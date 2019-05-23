Дель Боске: «Гвардиолу в Испании всегда будут считать предателем»

Известный испанский специалист полагает, что в Испании не любят тренера , который является давним и ярым сторонником независимости Каталонии.

Вероятно, Гвардиола считает себя другим из-за своих политических взглядов. Что бы он ни делал, его всегда будут считать в Испании предателем. Но лично я его уважаю.