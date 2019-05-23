Облак: «Горжусь, что делил раздевалку с Годином и Луисом»

Голкипер «Атлетико» прокомментировал уход из команды ветеранов клуба и .

Диего сказал нам, что уходит, он проделал отличную работу, выиграл много титулов, был нашим капитаном. Для меня было большой гордостью играть вместе с ним.

Лето будет очень долгим, посмотрим, что произойдет. Трудно говорить, что будет в следующем сезоне. У меня есть только хорошие слова в адрес Година и Луиса, они прекрасные компаньоны. Я с ними провел пять лет и могу только сказать, что очень горжусь тем, что делил с ними раздевалку.