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Облак: «Горжусь, что делил раздевалку с Годином и Луисом»

сегодня, 12:50

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал уход из команды ветеранов клуба Филипе Луиса и Диего Година

Диего сказал нам, что уходит, он проделал отличную работу, выиграл много титулов, был нашим капитаном. Для меня было большой гордостью играть вместе с ним. 

Лето будет очень долгим, посмотрим, что произойдет. Трудно говорить, что будет в следующем сезоне. У меня есть только хорошие слова в адрес Година и Луиса, они прекрасные компаньоны. Я с ними провел пять лет и могу только сказать, что очень горжусь тем, что делил с ними раздевалку. 

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Верг
Верг
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сегодня в 14:47
Да, полная перестройка грядет, всей линии защиты кроме хименеса
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