Хуанфран решил покинуть «Атлетико»

сегодня, 13:43

Защитник «Атлетико» Хуанфран заявил, что покидает мадридский клуб. Действующий контракт игрока подходит к концу в июне этого года.

Ранее отмечалось, что мадридцы предлагали 34-летнему футболисту продлить контракт еще на один год, но защитник отказался.