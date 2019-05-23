Хуанфран решил покинуть «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Хуанфран заявил, что покидает мадридский клуб. Действующий контракт игрока подходит к концу в июне этого года.
Ранее отмечалось, что мадридцы предлагали 34-летнему футболисту продлить контракт еще на один год, но защитник отказался.
Барса перестраивается, Реал закупается и тоже перестраивается, из Атлетико многие уходят и у Симеоне тоже работы прибавится на трансферном рынке.
Барса перестраивается, Реал закупается и тоже перестраивается, из Атлетико многие уходят и у Симеоне тоже работы прибавится на трансферном рынке.