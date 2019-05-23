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Хуанфран решил покинуть «Атлетико»

сегодня, 13:43

Защитник «Атлетико» Хуанфран заявил, что покидает мадридский клуб. Действующий контракт игрока подходит к концу в июне этого года.

Ранее отмечалось, что мадридцы предлагали 34-летнему футболисту продлить контракт еще на один год, но защитник отказался.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   40 / 854
сегодня в 14:29
Спасибо за всё!
la_masia
la_masia
   133 / 854
сегодня в 13:53
Чувствую следующий сезон будет как с чистого листа.
Барса перестраивается, Реал закупается и тоже перестраивается, из Атлетико многие уходят и у Симеоне тоже работы прибавится на трансферном рынке.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   306 / 854
сегодня в 13:47
Неужели на пенсию собрался?
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