Почеттино: «У меня нет других целей, кроме как тренировать „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что не думает о возможности в будущем стать главным тренером «Реала».

У меня нет других целей, кроме как тренировать «Тоттенхэм». Я не смею строить себе долгосрочные планы мечты. Футбол определит тебе место, которого ты заслуживаешь.

Я не буду принимать решения о составе до окончания финала Лиги чемпионов. Но важно понимать, каким является наш план на будущее. Если мы хотим побеждать в следующем году, нам нужны соответствующие ресурсы.