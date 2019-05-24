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Почеттино: «У меня нет других целей, кроме как тренировать „Тоттенхэм“»

сегодня, 03:32

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что не думает о возможности в будущем стать главным тренером «Реала».

У меня нет других целей, кроме как тренировать «Тоттенхэм». Я не смею строить себе долгосрочные планы мечты. Футбол определит тебе место, которого ты заслуживаешь.

Я не буду принимать решения о составе до окончания финала Лиги чемпионов. Но важно понимать, каким является наш план на будущее. Если мы хотим побеждать в следующем году, нам нужны соответствующие ресурсы.

Последнее время в прессе ходят слухи о том, что Почеттино может возглавить «Ювентус».

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