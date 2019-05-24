Почеттино: «У меня нет других целей, кроме как тренировать „Тоттенхэм“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что не думает о возможности в будущем стать главным тренером «Реала».
У меня нет других целей, кроме как тренировать «Тоттенхэм». Я не смею строить себе долгосрочные планы мечты. Футбол определит тебе место, которого ты заслуживаешь.
Я не буду принимать решения о составе до окончания финала Лиги чемпионов. Но важно понимать, каким является наш план на будущее. Если мы хотим побеждать в следующем году, нам нужны соответствующие ресурсы.
Последнее время в прессе ходят слухи о том, что Почеттино может возглавить «Ювентус».