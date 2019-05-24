Бобич: «Мы ничего не сможем сделать, если Йович решит покинуть „Айнтрахт“»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич вновь прокомментировал информацию о вероятном переходе нападающего франкфуртского клуба в «Реал».

Текущее финансовое положение не обязывает нас продавать кого-либо. Но случиться может всё, что угодно. Мы можем потерять даже всех трёх форвардов.

Я могу гарантировать то, что всем троим нравится выступать за «Айнтрахт», но другие клубы могут вступить в игру в любую минуту, и мы не ничего не сможем сделать, если футболисты захотят уйти.