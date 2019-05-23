Защитник ЦСКА хочет уехать в Испанию

сегодня, 20:12

Защитник ЦСКА заинтересован в переходе в «Атлетико».

Ранее агент футболиста подтвердил, что мадридцы попытаются приобрести его клиента. Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Сообщается, что москвичи собираются выручить за игрока значительную сумму, но точные цифры не называются.