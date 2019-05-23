Защитник ЦСКА хочет уехать в Испанию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико».
Ранее агент футболиста подтвердил, что мадридцы попытаются приобрести его клиента. Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Сообщается, что москвичи собираются выручить за игрока значительную сумму, но точные цифры не называются.
В текущем сезоне Фернандес провел 27 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. На защитника также претендует «Зенит».
И будут вас после кругового аншлага по деревне на автобусе развлекать не по детски.
И будут вас после кругового аншлага по деревне на автобусе развлекать не по детски.
Будешь мячики подавать и полы мыть в раздевалке.
Будешь мячики подавать и полы мыть в раздевалке.