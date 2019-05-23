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Защитник ЦСКА хочет уехать в Испанию

сегодня, 20:12

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико».

Ранее агент футболиста подтвердил, что мадридцы попытаются приобрести его клиента. Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Сообщается, что москвичи собираются выручить за игрока значительную сумму, но точные цифры не называются.

В текущем сезоне Фернандес провел 27 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. На защитника также претендует «Зенит».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   50 / 856
сегодня в 21:03
Выбор крайне сложный. Зенит или Атлетико..Хм-м..
Colchoneros
Colchoneros
   36 / 856
сегодня в 20:57
Даром не надь и за деньги не надь!
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   22 / 856
сегодня в 20:54
Ежу и коню понятно, а баклану нет)...
Kresi frok
Kresi frok
   153 / 856
сегодня в 20:53
    kotmyshka
    kotmyshka
       129 / 856
    сегодня в 20:52
    Будем посмотреть...
    cska plus
    cska plus
       5 / 856
    сегодня в 20:48
    Ежу понятно, ну не в Зенит же переходить.
    Footbolista
    Footbolista
       22 / 856
    сегодня в 20:48
    Атлетико не лазурня...можно и перейти...и не стыдно и выгодно...
    nnb199O
    nnb199O
       480 / 856
    сегодня в 20:46
    Игрок перерос рфпл пора на топ чемпионат.
    Брулин
    Брулин
       109 / 856
    сегодня в 20:43
    Напомню, прошлым летом Терри перешёл в Спартак, а Головин в Челси.
    sobaka_kusaka
    sobaka_kusaka
       277 / 856
    сегодня в 20:43
    Усиливается Атлетико перед ЛЧ.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       289 / 856
    сегодня в 20:42
    ну со стороны сборной России хороший ход и выкупить обратно каравая
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
    БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ ответил parallels
       140 / 856
    сегодня в 20:37
    Я то не готовил,вот вас на болоте оденут по полной программе,причем заметь бесплатно,но это как за углами билеты бесплатные раздают на распил арену.
    И будут вас после кругового аншлага по деревне на автобусе развлекать не по детски.
    Шуnя771
    Шуnя771
       64 / 856
    сегодня в 20:35
    Весенний лет!
    VV V
    VV V ответил Sergey Z
       305 / 856
    сегодня в 20:32
    В Атлетико Марио не потянет!
      Footbolista
      Footbolista ответил parallels
         22 / 856
      сегодня в 20:28
      Зеболотный скамейки делает в Удельном парке)...для 4-ого состава зенита...
      ДСА
      ДСА
         94 / 856
      сегодня в 20:27
      Он достоин такого перехода.
      VV V
      VV V
         305 / 856
      сегодня в 20:25
      Его-же уже в Зенит продали за государственные общие бабки страны, а теперь перепродали транзитом в Испанию.....а у Гинера кто-то разрешение спрашивал на сеё деяние ?
      ermak6848
      ermak6848
         201 / 856
      сегодня в 20:24
      ну, что ж зов Европы " зовёт "...
      Sergey Z
      Sergey Z
         135 / 856
      сегодня в 20:23
      В Атлетико Марио не потянет!
      Nimbles
      Nimbles ответил parallels
         41 / 856
      сегодня в 20:20
      не перекладывай на других. все знают, что тарасовский зулус моет полы на базе в севилье)
      Он носки стирает нападающим, чтобы игру не портил.
      морозз
      морозз
         42 / 856
      сегодня в 20:18
      Сначала Гинер заработает на продаже, а вот потом Атлетико отдаст ему бразильца бесплатно, проверено и работает не по детски!
      parallels
      parallels ответил БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
         3 / 856
      сегодня в 20:17
      Скатертью дорога! Будешь мячики подавать и полы мыть в раздевалке.
      не перекладывай на других. все знают, что тарасовский зулус моет полы на базе в севилье)
      БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
      БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
         140 / 856
      сегодня в 20:15
      Скатертью дорога!
      Будешь мячики подавать и полы мыть в раздевалке.
      11-и метровый
      11-и метровый
         24 / 856
      сегодня в 20:14
      Опять новый сериал по продаже Фернандеса.
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